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3 совета молодым предпринимателям от основателя сети столовых «Каганат» — Чинары Бугимбаевой
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Сегодня в 11:34

3 совета молодым предпринимателям от основателя сети столовых «Каганат» — Чинары Бугимбаевой

Чинара Бугимбаева, основатель сети «Каганат», в Instagram часто делится полезными постами и мыслями для предпринимателей и не только. Публикуем несколько ее советов.


Чинара Бугимбаева, город — Алматы, предприниматель, основатель сети столовых «Каганат»

bugimbayeva

О видении предпринимателя

Однажды в одном разговоре про бизнес я рассказывала, что научила своего управляющего видеть мой бизнес моими глазами. На что Асылбек Кожахметов мне ответил: «Чинара, нельзя человека научить видеть бизнес твоими глазами».

В тот момент, признаюсь, я подумала: «Нет, я с вами не соглашусь, у меня такой шикарный управляющий директор, которого я сама четыре года взращивала, научила всему. Он точно видит бизнес моими глазами!».

Я со спокойной душой ушла в заслуженный декретный отпуск, чтобы уделить время своим детям. Убрала руку с пульса, возложив все на управляющего.

Спустя время, вновь зайдя в столовую, которую считаю своим первым ребенком, поняла, что «Каганат» не «розовый и пухленький», а «серенький и худенький». В этот момент я снова вспомнила слова Асылбека Базарбаевича. Поняла, что он был прав на все 100%.

Поэтому я сделала вывод: чтобы бизнес процветал, там должен быть ты и твое видение!

В результате, когда я сижу в столовой и вижу, как там обедают молодые ребята, семьи с детьми , пенсионеры, госслужащие — искренне кайфую.


О наставниках и учителях

Не каждому человеку выпадает удача встретить Учителя с большой буквы. У меня таких учителей несколько. Один из них — дядя Саша Сизов, делившийся практическими советами:

— касса неприкосновенна

— с друзьями и родственниками не работать

— там, где работаешь, романы не заводить.

Сразу усвоила эти и другие уроки дяди Саши. И жизнь показала, что он был прав, поэтому рекомендую коллегам не отказываться от наставников, внимательно прислушиваться к советам и рекомендациям.

чинара бугимбаева

Ежемесячно провожу мастер-классы для ребят из Qaganat, потому что считаю важным делиться опытом, вселяя уверенность и поднимая самооценку девчонкам и мальчишкам, ведь сила команды — в единстве.

Сейчас осознаю, что если бы рядом со мной было так много людей, также делившихся опытом, масштабы роста бизнеса были значительно скорее.

Совет начинающим предпринимателям: помните, сразу всего не будет! Нужно время!

Прежде чем открыть бизнес, искренне почувствуйте, действительно ли любите свое дело? Если да, то трудности и вызовы — не проблемы, а лишь моменты, которые нужно исправить и улучшить.


О трендах и адаптации

Однажды в одной из прочитанных книг увидела отличное выражение: «Меняться — это жизнь, а не меняться — это смерть».

В 1996 году, когда история сети Qaganat только начиналась, на рынке не было ни одного серьезного конкурента. Поэтому в какой-то момент показалось, будто дело увязло в болоте. Постоянно задумывалась и надеялась, что кто-нибудь тоже захочет открыть свою столовую.

Есть такая русская поговорка: «Прежде чем просить что-то у Бога, хорошенько подумай, нужно ли тебе это?». Со временем в казахстанском общепите появилось множество сильных игроков. Работать стало труднее, но интересней.

На рынке не удержаться, если не учитывать интересы потребителей и последние тренды

На рынке не удержаться, если не учитывать интересы потребителей и последние тренды. Поэтому относительно недавно сеть Qaganat преобразилась: современное оборудование, обновленный дизайн, заведения, оснащенные всеми удобствами для посетителей.

Некоторые люди не осознают пользу конкуренции, считая ситуацию, когда рынок пуст, преимуществом. Но без конкуренции нет и драйва.

Чтобы оставаться на плаву, нужно приводить бизнес в соответствие с современными критериями оценки.

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#бизнес #предприниматель #каганат #рекомендации #ресторанныйбизнес
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