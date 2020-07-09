3 самых больших книжных клуба в Алматы, где найти единомышленников

Аманжол Абиев, город — Алматы, основатель книжного клуба и творческого пространства «451 градус», @451kz
О сообществе
«451 градус» — первый книжный клуб в Казахстане, а также магазин книг и комиксов в Алматы. Все началось с собрания людей за обсуждением книг, организации встреч с известными блогерами и писателями. Клуб открыли на базе литературного объединения. Основная цель — обсуждение и поиск единомышленников.
Первые стали проводить презентации книг на площадке, организовывали встречи с авторами. Часто выступают как площадка для мастер-классов: создание кастомных джинсов, интерьерные картины с золотой поталью, чемпионаты по настольным играм.
Проводят уникальное для города культурное событие — «Книжный цех». Автору дают 10 минут на изложение работы в любом формате. Затем пять экспертов задают вопросы по представленному произведению. Мероприятие устраивают для знакомства творческих людей и получения обратной связи от опытных писателей.
Сейчас цель — создание единой площадки для писателей и читателей. Несколько лет подряд клуб участвует в Kitap Fest на алматинском Арбате. Это самый масштабный книжный фестиваль в стране. Здесь можно культурно обогатиться, посетить ярмарку издательств, найти для себя бесплатные книги разных жанров, а также поучаствовать в мастер-классах.
Как присоединиться
Любой писатель может обратиться к клубу, чтобы собрать творческий вечер. В «451 градус» нашли друг друга люди разного возраста.
Задача любого сообщества — приятно проводить время. Здесь можно почитать редкие и коллекционные издания, провести вечер за чашкой кофе. Работали по принципу библиотеки — для свободного доступа к библиотеке клуба необходимо покупать читательский билет. Проводят ежегодные книгообмены. Также алматинцы могут арендовать зал литературного клуба. Все мероприятия проходят в разном формате, есть варианты игр и квестов.
Также можно присоединиться к обсуждению в онлайн-формате. Основатель запустил свой канал на YouTube под названием «Продавец книг». Сейчас общее количество просмотров составляет больше 75 000. В гостях у «451 градуса» были актер озвучки Дмитрий Сыендук, видеоблогер ANOIR, общественный деятель Аружан Саин, писатель и автор комиксов Питер Миллиган.
Андрей Орлов, город — Алматы, основатель «Клуба писателей Казахстана», @writersclub_kz
О сообществе
Сообщество писателей, поэтов, журналистов и сценаристов Алматы. Помогают друг другу оттачивать писательское мастерство и организовывать творческие встречи, презентации, полезные мастер-классы. Клуб — это платформа для поддержки, дружбы и качественного старта в писательский мир. Основали его в 2018 году.
Здесь находят идейных сторонников, делятся творческим опытом и получают рекомендации. У членов клуба популярна традиция книгообмена. Нам удалось объединить не только алматинцев, но и показать ценность комьюнити. За это время с сообществом начали работать и сотрудничать книжные магазины, издательства, литературные клубы, предприниматели, организаторы крупных международных и городских фестивалей.
Также клуб выпустил два сборника с произведениями больше 50 авторов со всего Казахстана. Открыли свой филиал в столице. Сейчас для участников организуем тимбилдинги, образовательные и развлекательные встречи, конкурсы. Всего провели больше 65 мероприятий.
Мы помогли многим молодым ребятам впервые выступить перед аудиторией со своим творчеством. Приглашали людей, чтобы те рассказали что-то необходимое, ценное для наших писателей. Например, как издать и продвинуть свою книгу, как поставить речь и уметь держаться на публике, как написать крутой сценарий, чтобы по нему сняли кино.
Как присоединиться
Работают на то, чтобы любой, кто придет в клуб, мог найти для себя мотивацию, полезное окружение, площадку для старта и продвижение своего творчества. Достаточно просто начать приходить на мероприятия и проявлять активность. Знают, как для людей важно находиться там, где тебя понимают.
В конце этого лета выйдет сборник стихов и прозы. Для того чтобы подать заявку и участвовать в отборе, не обязательно нужно состоять в клубе. Любой может прислать свое произведение, рассказ или стихотворение. Также публикуют все в электронном издательстве через приложение iKitapDykeni.
Также можно присоединиться к Writer Open Day — творческим тимбилдингам для всех, кто хочет хорошо провести летний день и познакомиться с писателями.
Марина Шарипова, основатель книжного блога I BOOK YOU, @ibookyoukz
О сообществе
Все началось с книжного блога, где целью было охватить всех читающих людей и влюбить в книги всех остальных. Но сейчас выбрали для себя целевую аудиторию и объединяют единомышленников.
Когда I Book you стал брендом, известным в стране, стали проводить встречи, литературные конкурсы и акции, книгообмены. Книгообмен помогает сэкономить на покупках и найти изданиям новых хозяев, кому это будет интересно.
Сейчас это читательский клуб с сетью в городах Алматы, Нур-Султан, Актобе, Атырау, Шымкент и Тараз. Дискуссии проходят по литературным, театральным и общекультурным темам. Особенность организации — в книжных пикниках, которые принято устраивать летом. Все встречаются в последнюю пятницу месяца.
Как присоединиться
Сейчас в сети объявляют книгу месяца. К прочтению может присоединиться любой желающий.
Сообщество встречалось онлайн в Zoom, но технически сложно проводить такие встречи с большим количеством участников. Будут проводить встречи онлайн с ограниченным количеством людей по предварительной регистрации или в Instagram Live.
Также запустили новый казахстанский подкаст о книгах «Книгометр». Слушать его можно на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыка», Castbox, Anchor и Spotify.