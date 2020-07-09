3 самых больших книжных клуба в Алматы, где найти единомышленников

Аманжол Абиев, город — Алматы, основатель книжного клуба и творческого пространства «451 градус», @451kz













О сообществе

Как присоединиться

Андрей Орлов, город — Алматы, основатель «Клуба писателей Казахстана», @writersclub_kz













О сообществе

Как присоединиться

Марина Шарипова, основатель книжного блога I BOOK YOU, @ibookyoukz













О сообществе

Как присоединиться

Все началось с собрания людей за обсуждением книг, организации встреч с известными блогерами и писателями. Клуб открыли на базе литературного объединения. Основная цель — обсуждение и поиск единомышленников.Часто выступают как площадка для мастер-классов: создание кастомных джинсов, интерьерные картины с золотой поталью, чемпионаты по настольным играм.Автору дают 10 минут на изложение работы в любом формате. Затем пять экспертов задают вопросы по представленному произведению. Мероприятие устраивают для знакомства творческих людей и получения обратной связи от опытных писателей.Несколько лет подряд клуб участвует в Kitap Fest на алматинском Арбате. Это самый масштабный книжный фестиваль в стране. Здесь можно культурно обогатиться, посетить ярмарку издательств, найти для себя бесплатные книги разных жанров, а также поучаствовать в мастер-классах.В «451 градус» нашли друг друга люди разного возраста.Здесь можно почитать редкие и коллекционные издания, провести вечер за чашкой кофе. Работали по принципу библиотеки — для свободного доступа к библиотеке клуба необходимо покупать читательский билет. Проводят ежегодные книгообмены. Также алматинцы могут арендовать зал литературного клуба. Все мероприятия проходят в разном формате, есть варианты игр и квестов.. Основатель запустил свой канал на YouTube под названием «Продавец книг». Сейчас общее количество просмотров составляет больше 75 000. В гостях у «451 градуса» были актер озвучки Дмитрий Сыендук, видеоблогер ANOIR, общественный деятель Аружан Саин, писатель и автор комиксов Питер Миллиган.Помогают друг другу оттачивать писательское мастерство и организовывать творческие встречи, презентации, полезные мастер-классы. Клуб — это платформа для поддержки, дружбы и качественного старта в писательский мир. Основали его в 2018 году.У членов клуба популярна традиция книгообмена. Нам удалось объединить не только алматинцев, но и показать ценность комьюнити. За это время с сообществом начали работать и сотрудничать книжные магазины, издательства, литературные клубы, предприниматели, организаторы крупных международных и городских фестивалей.Открыли свой филиал в столице. Сейчас для участников организуем тимбилдинги, образовательные и развлекательные встречи, конкурсы. Всего провели больше 65 мероприятий.Приглашали людей, чтобы те рассказали что-то необходимое, ценное для наших писателей. Например, как издать и продвинуть свою книгу, как поставить речь и уметь держаться на публике, как написать крутой сценарий, чтобы по нему сняли кино.Достаточно просто начать приходить на мероприятия и проявлять активность. Знают, как для людей важно находиться там, где тебя понимают.Для того чтобы подать заявку и участвовать в отборе, не обязательно нужно состоять в клубе. Любой может прислать свое произведение, рассказ или стихотворение. Также публикуют все в электронном издательстве через приложение iKitapDykeni.Но сейчас выбрали для себя целевую аудиторию и объединяют единомышленников.Книгообмен помогает сэкономить на покупках и найти изданиям новых хозяев, кому это будет интересно.Дискуссии проходят по литературным, театральным и общекультурным темам. Особенность организации — в книжных пикниках, которые принято устраивать летом. Все встречаются в последнюю пятницу месяца.К прочтению может присоединиться любой желающий.Будут проводить встречи онлайн с ограниченным количеством людей по предварительной регистрации или в Instagram Live.Слушать его можно на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыка», Castbox, Anchor и Spotify.