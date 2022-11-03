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3 ноября в Алматы пройдет Региональный Рекламный Форум RAF-2022
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Сегодня в 14:38

3 ноября в Алматы пройдет Региональный Рекламный Форум RAF-2022

3 ноября в Алматы, в Доме приемов Бакшасарай, пройдет Региональный Рекламный Форум RAF-2022.

Крупнейшее мероприятие отрасли соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров.

Главная тема RAF-2022 — «Стратегия роста».

В этом году форум пройдет в гибридном формате: участники встретятся офлайн, также будет доступна онлайн-трансляция.

В завершении RAF-2022 пройдет торжественная церемония вручения II премии Tribune героям материалов онлайн-издания Tribune.kz по четырем номинациям. Победители получат ноутбуки от партнера премии — ведущей казахстанской сети магазинов по продаже электробытовой и компьютерной техники TECHNODOM. Во время церемонии также будет проведен розыгрыш среди гостей мероприятия, Tribune разыграет сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а за диджейским пультом в этом году будет известный представитель рекламного рынка — Асхат Ускембаев.

Более подробно ознакомиться с программой RAF-2022 можно на официальном сайте форума.

Смотреть онлайн трансляцию можно ниже.

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#алматы #реклама #маркетинг #форум
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.