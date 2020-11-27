3 лучших цифровых студенческих стартапа получили гранты от «Beeline Казахстан»

19 ноября 2020 года «Beeline Казахстан» озвучил результаты конкурса студенческих диджитал-проектов «Живи на яркой стороне!». Победители были названы на церемонии закрытия Национального кубка Enactus и получили свои денежные призы.

Всего на участие в конкурсе поступило 58 проектов, 12 из которых были допущены к защите. Каждый проект на промежуточных этапах оценки получил обратную связь от экспертов Beeline с целью доработки и улучшения. В результате победителями стали следующие команды:

— 3 место и 300 000 тенге получила команда Enactus Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова за проект the Short list — мобильное приложение, позволяющее с помощью QR-кода фиксировать посещаемость занятий студентами

— 2 место и 500 000 тенге получили студенты Казахстанско-Британского технического университета за инновационную куртку Sunorak с вшитыми солнечными батареями, которые собирают энергию и позволяют заряжать мобильный телефон в кармане, и модулями подогрева, обеспечивающими комфортную температуру в холодные дни

— 1 место и 1 000 000 тенге получил проект Good Food университета КИМЭП — мобильное приложение, позволяющее магазинам сделать быстрые продажи продуктов с истекающим сроком годности, а населению — приобрести продукты по выгодной цене.





«Beeline Казахстан» проводит такой конкурс уже третий год подряд. Благодаря этой инициативе девять студенческих диджитал-проектов получили от Beeline гранты на развитие.

Евгений Настрадин, главный исполнительный директор «Beeline Казахстан»

Современный мир немыслим без digital-инструментов. Особенно это стало очевидным в этом году — с началом пандемии. «Beeline Казахстан», как лидер рынка и социально ответственная компания, не только создает для своих клиентов инновационные продукты, но и активно поддерживает молодежь, стремящуюся реализовать свои идеи и таланты. Конкурсу три года, радует рост уровня поступивших заявок. Поздравляю победителей и желаю им и всем участникам соревнования успешного развития проектов и их достойной реализации.





Альбина Ержанова, президент Enactus Казахстан

Enactus формирует поколение предпринимателей, использующих инновации, и со студенческой скамьи помогает молодежи строить бизнес. Благодаря тесному сотрудничеству с бизнес-партнерами нам удалось сформировать качественную систему обучения предпринимательству, лидерству и самостоятельности. Самая актуальная сегодня тема — IT, и мы благодарны «Beeline Казахстан» за то, что компания поддерживает развитие этого направления среди молодежи и вдохновляет ее на создание технологичных стартапов.



