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3 истории успеха известных ресторанных проектов Ташкента: Pie Republic, Chustiy Cuisine и Dayako Chicken
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Вчера в 19:50

3 истории успеха известных ресторанных проектов Ташкента: Pie Republic, Chustiy Cuisine и Dayako Chicken

Лазиз Гулямов, соучредитель и сооснователь Pie Republic

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О компании


Pie Republic — это небольшое кафе в центре Ташкента, которое завоевало популярность у жителей города. Мы сделали пироги основой меню — это стало нашей особенностью. Гости, посетив заведение, оставляли отзывы на своих страницах Facebook. А затем приходили новые люди, которые также становились постоянными посетителями. Так наша точка стала популярной.

Мы сделали пироги основой меню — это стало нашей особенностью


Кондитерское дело — это большая и свободная ниша в Узбекистане. Здесь почти нет традиционных рецептов. Я по образованию филолог и кондитерскому делу обучался в Корее, до открытия собственной точки уже был опыт работы в крупной сети ресторанов Caravan Group.

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Сейчас в проекте три соучредителя, между которыми четко распределены все обязанности. Мы сами занимались разработкой кухни и постановкой меню. Также обучаем, как надо встречать гостей. В Pie Republic создают атмосферу домашнего тепла и внимания к каждому. Люди с полной уверенностью должны захотеть вернуться в Pie Republic.

О значении в городе


Все десерты и пироги были экспериментальными в рецепте или подаче. Мы предлагаем не только обычные пироги, но и порционные с большим количество начинок. Десерты продаются в формате take away в удобных баночках. Это стало фишкой Pie Republic, с которой ассоциируется заведение. В меню также добавлены супы, завтраки и другие блюда. Гости выбирают наше кафе из-за вкуса.

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Когда заведение только открылось, здесь можно было приобрести брендированную продукцию в виде экологичных термокружек и браслетов. Это стало методом привлечения гостей. Сейчас планируем развивать направление и дальше, работаем на доставку.

Бахриддин Чустий, город — Ташкент, шеф-повар Oshxona, Chustiy Cuisine, Sal Sal, «Аксу»


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О компании


Я шеф-повар. До открытия собственного ресторана работал в Турции в заведении узбекской кухни. В то время стал известен за счет кулинарного блога и книги, которая стала популярной в Узбекистане. В книге собраны все рецепты национальных блюд. И когда я вернулся в Узбекистан, то нашел партнеров для создания собственного ресторана. Сейчас проектов стало четыре.

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Фишка нашей работы — необычная подача традиционных блюд. Мы экспериментаторы и прививаем интерес к восточной кухне. В каждом нашем ресторане можно попробовать больше 50 вариаций традиционных блюд.

Мы экспериментаторы и прививаем интерес к восточной кухне


В нашей команде только увлеченные своим делом люди. Мы нацелены на реализацию интересных идей в подаче и вкусе блюд.

О значении в городе


Главной идеей было совместить традиции и современные блюда. В рецепты мы добавляем казы, кисломолочные продукты и другие узбекские продукты.

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Мы показали, что узбекская кухня — это не только плов и самса. Есть блюда из регионов, которые удивляют местных ташкентцев и туристов. В заведениях создали теплую атмосферу, куда гости стремились бы возвращаться.

Моя цель — внести вклад в популяризацию узбекской кухни в мире. В планах создать дом узбекской кухни для гостей и поваров со всего мира. Здесь будут совмещены ресторан, школа, гостиница и библиотека, а на площадке будут организованы мастер-классы.

Александр Ем, город — Ташкент, основатель и руководитель ресторанов Dayako Chicken, Dayako restobar и службы доставки Samurai Sushi

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О компании


Dayako Chicken — это уникальная в Ташкенте курочка по-южнокорейски. Уникальность заключается в рецепте, который разработал повар из Южной Кореи. У основателей этого бизнеса уже был опыт в ресторанной сфере. Мы работали официантами, на кухне и в управлении.

Начиналось все с маленького домашнего формата, а затем выросло в сеть доставки и заведений. В команде было три человека, сейчас уже больше 30 сотрудников. Основной посыл бизнеса — познакомить ташкентцев с южнокорейской кухней и стать заведением, где ты чувствуешь себя другом и гостем.

О значении в городе


Формат меню в Dayako Chicken отличается от других заведений. Здесь разработано четыре сета, в стоимость каждого кроме основного блюда входит соус на выбор, гарнир — жареный картофель в мундире или морковь в мундире или рис, а также салат. Свой оригинальный сет можно собрать на сайте dayako.uz и оформить доставку. Такой формат понравился ташкентцам, за счет чего мы и завоевали доверие гостей.

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В составе секретного соуса 15 ингредиентов, большая часть из которых доставляется из Южной Кореи. Все смешивается и готовится несколько дней, прежде чем попасть на стол к гостям. Внутри ресторанов воссоздали теплую атмосферу и разработали особый дизайн. Сейчас точки закрыты и действует только доставка.

Свой оригинальный сет можно собрать на сайте dayako.uz


Недавно совместно с другими предпринимателями наша сеть организовала волонтерскую службу доставки. Все вырученные средства наша компания направляет на благотворительную помощь в больницы в виде обедов для врачей.

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#узбекистан #ташкент #рестораны #узбекскаякухня #рестораторы
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