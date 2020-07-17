3 истории косплееров о том, как воплощать образы любимых героев

Алтынай Тлеулесова, 27 лет, город — Нур-Султан, косплеер, художник, @gol_d_moon
Как все начиналось
Я увлекаюсь косплеем с 2014 года. С самого детства я любила рисовать и делать что-то своими руками. Также благодаря аниме я узнала, что такое косплей. Тогда в Казахстане начали проводить небольшие фестивали. И я поняла, что хочу попробовать, потому что косплей объединяет очень много направлений в искусстве.
С тех пор я сделала больше 20 образов. Сначала это были персонажи из аниме, но сейчас в основном это персонажи из различных игр. Мне нравятся персонажи из игр Overwatch, Dota 2, League of Legend, они более интересные.
О создании образа
Выбор образа в основном всегда очень неожиданный. Я могу сидеть часами и выбирать себе нового персонажа. А иногда я могу увидеть какого-то персонажа и просто влюбиться в него. Конечно, косплееры всегда стараются подбирать персонажей, на которых они похожи. Но иногда делаешь его, просто потому что нравится.
Аккуратный пошив, каноничная укладка парика, хороший мэйк и схожесть с самим персонажем играют важную роль
Время для создания косплея совершенно не ограничено. Можно сделать костюм и за пару недель, и за год. Все зависит от собственного желания и поставленной даты. Но у меня обычно где-то месяц-полтора, если фестиваль не за горами.
Думаю, любой образ может быть крутым, если косплеер вложил в это свои силы. Даже простой образ может быть классным, если будет хорошо исполнен. Аккуратный пошив, каноничная укладка парика, хороший мэйк и схожесть с самим персонажем играют важную роль. Также интересное выступление и отыгрыш, если это делается для фестиваля.
Стоимость костюма может быть очень разной. Это зависит от выбора материалов и от сложности исполнения. В основном костюмы делаются из специального материала eva-foam, и его я заказываю из России. Из него делаются различные доспехи, оружие, аксессуары. Учитывая стоимость всех материалов и тканей, один костюм может стоить от 50 000 тенге и выше.
Сложности с костюмами возникают всегда. Начиная от выбора материала и заканчивая его перевозкой. Иногда, когда костюм готов, только потом понимаешь, что перевезти его будет не так просто. А начинается все обычно с «охоты за материалами». Приходится кататься по городу в поисках ткани, клея, красок.
Но также не стоит забывать про отыгрыш. Когда я делаю новый косплей, я стараюсь сразу продумать и выступление. Порой хорошие костюмы не замечают из-за этого. Так что здесь много разных нюансов.
В Казахстане зарабатывать на косплее не у всех получается. Кто-то делает на заказ костюмы, кто-то просто продает свои же. Можно получить неплохой приз на фестивалях, которые с каждым годом становятся лучше. Например, в прошлогоднем ComicCon Гранд-при был 1 500 000 тенге. Также косплееров зовут на разные киберспортивные мероприятия или на премьеру фильмов.
За что нравится косплей
В косплее меня привлекает и сам творческий процесс. Еще то чувство, когда заканчиваешь свой костюм и перевоплощаешься в любимого персонажа. В процессе создания преодолеваешь себя, ищешь новые решения. Пробуешь вещи, которые никогда не делал. Также косплей помог мне побороть свои страхи и комплексы.
В Казахстане в основном фестивали проходят в Алматы и в Нур-Султане. Я стараюсь посещать их все. Самый крупный фестиваль, на котором я была, это «Игромир», который проходил в Москве, и Comic Con в Нур-Султане.
Лариса Сергеенко, 21 год, Алматы, косплеер, ведущая, @nix_cosplays
Как все начиналось
В косплей я попала абсолютно случайно, но осталась здесь надолго. Больше трех лет назад я увидела в объявлении в интернете, где кос-бэнд-команда искала девочку для аниме «Юри на льду». Я решила попробовать, мне очень понравилось, с тех пор я начала заниматься созданием костюмов к новым фестивалям, как самостоятельно, так и вместе со своим кос-бэндом.
Я делала косплей на больше 50 персонажей. Но самыми запоминающимися были костюм Цири и Йеннифер из игры «Ведьмак 3». Это мои любимые образы. Также я делала косплей на Азшару из Warcraft, Дейенерис, Мисс Перегрин, Ядовитый Плющ, Бишамон из аниме «Бездомный бог».
Я начинала с косплея по аниме, но сейчас я больше косплею фильмы и игры, потому что моя внешность не совсем подходит для персонажей из аниме.
О создании образов
Обычно выбираю, какой образ создать, по состоянию души, когда персонаж мне близок и я фанатею, даже если внешне я особо не похожа. В первую очередь, косплеер всегда смотрит, может ли он передать внешнее сходство и характер при помощи отыгрыша, макияжа.
Времени уходит по-разному, в зависимости от сложности костюма. Я могу сделать костюм за один день, неделю или могу сидеть над ним несколько месяцев.
Главная суть крутого косплея — это чтобы действительно искренне нравился персонаж. Потому что, когда делаешь костюм, возникает много трудностей. Без искренней любви мы ничего взамен не получаем, кроме того, что нам это нравится. Всегда должен присутствовать легкий элемент фанатизма.
По цене все зависит от костюма. Можно сделать и за 5000 тенге из каких-то недорогих материалов или потратить и 100 000 тенге. Самый дорогой костюм обошелся мне в 80 000 тенге. Хороший качественный костюм можно сделать и за дешево, потратив небольшие деньги на материалы.
У косплееров есть специальные материалы, которые используются только для косплея, такие как eva-foam, ПВХ, пеноплекс. Если браться за крафтовый костюм, то нужно готовиться по деньгам хорошо, потому что материалы стоят дорого. Вообще, когда делаешь костюм, стараешься не думать о том, сколько ты на него тратишь — так спокойнее.
Но не обязательно делать все своими руками. Можно просто заказать в интернете, у косплееров. У нас очень дружное казахстанское комьюнити. Мы все отзывчивые и всегда можем подсказать и помочь.
Тут можно реализовать себя как дизайнер, художник, швея
Сложностей бывает много. Бывает тяжело найти материал определенной расцветки и тона. Еще нужно продумать, из чего и как делать костюм. Это всегда нестандартные выкройки и решения, которые приходится додумывать самостоятельно. Некоторые косплееры перешивают по несколько вариантов костюма, пока не добьются того, чего нужно. И это тяжело, но нормально. Без ошибок ничего не получится.
Я зарабатывала деньги на косплее, когда у нас были мероприятия, куда требовались косплееры. Еще требуются косплеи на игровых турнирах. Также бывают денежные призы на фестивалях.
Некоторые зарабатывают, делая костюмы для других. Я стараюсь продвигать эту тему, шью костюмы для других. Заработать можно только так. Косплееры за рубежом продают фотографии.
За что нравится косплей
Меня привлекает то, что я могу оторваться от скучной и серой реальности. Иногда косплей помогает переносить какие-то трудности в жизни. Косплей — это прекрасно. Тут можно реализовать себя как дизайнер, художник, швея. Это свобода, и я за это сильно его люблю.
Я посещаю все фестивали в Алматы, начиная с 2018 года: Animeclub, «Geek-фествиаль», «АлмаКон».
Давид Соколов, 25 лет, город — Алматы, программист, косплеер, @mr.oneiroi
Как все начиналось
В косплей попал совершенно случайно, можно даже сказать, по любви. Два года назад познакомился с девушкой, которая выглядела очень странно — в гриме, парике и в жабо, и не мог не задать ей пару вопросов. В результате мне стал очень интересен косплей и его внутренняя жизнь.
Я был в кос-бэнде — объединении нескольких косплееров. Затем меня позвали на фестиваль. Там меня порадовала аудитория, внимание. Я начал интересовать все больше, и я понял, что хочу сам поучаствовать.
Первым моим косплеем был дальше костюм на Леголаса, который я сделал за одну ночь из подручных материалов. Все было сделано из картона, проволоки. Но даже такой костюм подарил впечатление мне и многим людям. Тогда я начал понимать, что я хочу этим заниматься.
Я косплеил Ледяного Джека из мультфильма «Хранители снов», персонажа Пустота из фильма «Дом странных детей», Джокера, эльфа Аваллак'ха, Трандуила, с которым я победил на фестивале. Полноценный костюм я делал на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, было сложно.
О создании образа
У меня с девушкой разделения полномочиями в косплее: она шьет, я помогаю с крафтом в костюме. Образы я выбираю спонтанно, например, когда мне нравится персонаж.
По времени бывает все по-разному, все зависит от бюджета. Можно закупить стоящие материалы и делать его год или потратить меньше времени. В среднем на создание уходит от одного до трех месяцев. Затраты бывают разные, в среднем это 50 000 тенге на костюм.
Хороший костюм можно сделать, потратив много труда и упорства. Еще нужно любить этого персонажа.
Самое сложное в косплее — научиться новому. И это самое интересное, когда обучаешься новым способностям и возможностям.
Зарабатывать можно, если общаешься с людьми из индустрии развлечений. Нас звали на выставки, мероприятия. Но много не заработаешь.
За что нравится косплей
Меня привлекает в косплее то, что меня мотивирует. Это возможность отвлечься от рутины. Хочется иногда внимания, люди бывают в восторге от того, что ты воплотил их любимого персонажа в жизнь.
Мой первый и любимый фестиваль в Алматы — Geek Time Fest. У него интересная программа, и там душевная атмосфера.
Также был на фестивалях T_CON в Талдыкоргане, AlmaCom, NotBad, Sulpak Con в Алматы.