3 истории косплееров о том, как воплощать образы любимых героев

Алтынай Тлеулесова, 27 лет, город — Нур-Султан, косплеер, художник, @gol_d_moon













Как все начиналось

О создании образа

Аккуратный пошив, каноничная укладка парика, хороший мэйк и схожесть с самим персонажем играют важную роль





За что нравится косплей

Лариса Сергеенко, 21 год, Алматы, косплеер, ведущая, @nix_cosplays













Как все начиналось

О создании образов

С самого детства я любила рисовать и делать что-то своими руками. Также благодаря аниме я узнала, что такое косплей. Тогда в Казахстане начали проводить небольшие фестивали. И я поняла, что хочу попробовать, потому что косплей объединяет очень много направлений в искусстве.Сначала это были персонажи из аниме, но сейчас в основном это персонажи из различных игр. Мне нравятся персонажи из игр Overwatch, Dota 2, League of Legend, они более интересные.. Я могу сидеть часами и выбирать себе нового персонажа. А иногда я могу увидеть какого-то персонажа и просто влюбиться в него. Конечно, косплееры всегда стараются подбирать персонажей, на которых они похожи. Но иногда делаешь его, просто потому что нравится.Можно сделать костюм и за пару недель, и за год. Все зависит от собственного желания и поставленной даты. Но у меня обычно где-то месяц-полтора, если фестиваль не за горами.Даже простой образ может быть классным, если будет хорошо исполнен. Аккуратный пошив, каноничная укладка парика, хороший мэйк и схожесть с самим персонажем играют важную роль. Также интересное выступление и отыгрыш, если это делается для фестиваля.Это зависит от выбора материалов и от сложности исполнения. В основном костюмы делаются из специального материала eva-foam, и его я заказываю из России. Из него делаются различные доспехи, оружие, аксессуары. Учитывая стоимость всех материалов и тканей, один костюм может стоить от 50 000 тенге и выше.Начиная от выбора материала и заканчивая его перевозкой. Иногда, когда костюм готов, только потом понимаешь, что перевезти его будет не так просто. А начинается все обычно с «охоты за материалами». Приходится кататься по городу в поисках ткани, клея, красок.Когда я делаю новый косплей, я стараюсь сразу продумать и выступление. Порой хорошие костюмы не замечают из-за этого. Так что здесь много разных нюансов.Кто-то делает на заказ костюмы, кто-то просто продает свои же. Можно получить неплохой приз на фестивалях, которые с каждым годом становятся лучше. Например, в прошлогоднем ComicCon Гранд-при был 1 500 000 тенге. Также косплееров зовут на разные киберспортивные мероприятия или на премьеру фильмов.Еще то чувство, когда заканчиваешь свой костюм и перевоплощаешься в любимого персонажа. В процессе создания преодолеваешь себя, ищешь новые решения. Пробуешь вещи, которые никогда не делал. Также косплей помог мне побороть свои страхи и комплексы.Я стараюсь посещать их все. Самый крупный фестиваль, на котором я была, это «Игромир», который проходил в Москве, и Comic Con в Нур-Султане.Больше трех лет назад я увидела в объявлении в интернете, где кос-бэнд-команда искала девочку для аниме «Юри на льду». Я решила попробовать, мне очень понравилось, с тех пор я начала заниматься созданием костюмов к новым фестивалям, как самостоятельно, так и вместе со своим кос-бэндом.Но самыми запоминающимися были костюм Цири и Йеннифер из игры «Ведьмак 3». Это мои любимые образы. Также я делала косплей на Азшару из Warcraft, Дейенерис, Мисс Перегрин, Ядовитый Плющ, Бишамон из аниме «Бездомный бог».В первую очередь, косплеер всегда смотрит, может ли он передать внешнее сходство и характер при помощи отыгрыша, макияжа.Я могу сделать костюм за один день, неделю или могу сидеть над ним несколько месяцев.Потому что, когда делаешь костюм, возникает много трудностей. Без искренней любви мы ничего взамен не получаем, кроме того, что нам это нравится. Всегда должен присутствовать легкий элемент фанатизма.Можно сделать и за 5000 тенге из каких-то недорогих материалов или потратить и 100 000 тенге. Самый дорогой костюм обошелся мне в 80 000 тенге. Хороший качественный костюм можно сделать и за дешево, потратив небольшие деньги на материалы.Если браться за крафтовый костюм, то нужно готовиться по деньгам хорошо, потому что материалы стоят дорого. Вообще, когда делаешь костюм, стараешься не думать о том, сколько ты на него тратишь — так спокойнее.Можно просто заказать в интернете, у косплееров. У нас очень дружное казахстанское комьюнити. Мы все отзывчивые и всегда можем подсказать и помочь.

Тут можно реализовать себя как дизайнер, художник, швея

За что нравится косплей

Давид Соколов, 25 лет, город — Алматы, программист, косплеер, @mr.oneiroi













Как все начиналось

О создании образа

За что нравится косплей

Бывает тяжело найти материал определенной расцветки и тона. Еще нужно продумать, из чего и как делать костюм. Это всегда нестандартные выкройки и решения, которые приходится додумывать самостоятельно. Некоторые косплееры перешивают по несколько вариантов костюма, пока не добьются того, чего нужно. И это тяжело, но нормально. Без ошибок ничего не получится.Еще требуются косплеи на игровых турнирах. Также бывают денежные призы на фестивалях.Я стараюсь продвигать эту тему, шью костюмы для других. Заработать можно только так. Косплееры за рубежом продают фотографии.Иногда косплей помогает переносить какие-то трудности в жизни. Косплей — это прекрасно. Тут можно реализовать себя как дизайнер, художник, швея. Это свобода, и я за это сильно его люблю.Два года назад познакомился с девушкой, которая выглядела очень странно — в гриме, парике и в жабо, и не мог не задать ей пару вопросов. В результате мне стал очень интересен косплей и его внутренняя жизнь.Затем меня позвали на фестиваль. Там меня порадовала аудитория, внимание. Я начал интересовать все больше, и я понял, что хочу сам поучаствовать.Все было сделано из картона, проволоки. Но даже такой костюм подарил впечатление мне и многим людям. Тогда я начал понимать, что я хочу этим заниматься.Полноценный костюм я делал на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, было сложно.Образы я выбираю спонтанно, например, когда мне нравится персонаж.Можно закупить стоящие материалы и делать его год или потратить меньше времени. В среднем на создание уходит от одного до трех месяцев. Затраты бывают разные, в среднем это 50 000 тенге на костюм.Еще нужно любить этого персонажа.И это самое интересное, когда обучаешься новым способностям и возможностям.Нас звали на выставки, мероприятия. Но много не заработаешь.Это возможность отвлечься от рутины. Хочется иногда внимания, люди бывают в восторге от того, что ты воплотил их любимого персонажа в жизнь.У него интересная программа, и там душевная атмосфера.