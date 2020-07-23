3 истории европейских женщин, которые живут в Израиле

О первом впечатлении



О трудностях



О различиях

В Израиле мы почувствовали себя ближе к нашей культуре



О людях



Что понравилось

Кристина Тепе, 28 лет, Беэр-Шева, аналитик по исследованию рынка, @chrisgoescrazy







О первом впечатлении



О трудностях



О сходстве

Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен





О различиях



О людях



Что понравилось

Дезидерия Спинелли, 29 лет, Иерусалим, издатель и редактор, @desideriasb







О первом впечатлении



О трудностях



О людях





Моя родная страна — Франция, но я не была там уже пять лет. До переезда в Израиль жила в США.Теперь я воспитываю трехлетнего сына.Мы переехали, потому что мужу предложили пройти стажировку в Еврейском университете.Для получения визы потребовались месяцы и еще несколько недель, чтобы открыть счет в банке.Люди здесь напористые, но со временем мы к этому привыкли и больше не воспринимаем это на личный счет, у нас даже появились друзья.Они любят еду, вино и общение, так же, как и мы. Это также зависит от того, где вы находитесь. Тель-Авив — космополитичный город. Люди здесь милые, доброжелательные и открытые.Изучала сельскохозяйственные науки и работаю в компании Agritech аналитиком по маркетинговым исследованиям в Израиле.Мы встречались на расстоянии 2 года и в 2018 году я переехала к нему в Израиль. Я не жалею, что приехала сюда. У нас удивительные, прекрасные отношения, полные доверия и уважения друг к другу.Меня поразило, что здесь живет много людей из разных стран. Поэтому тут можно встретить кафе и рестораны, где готовят блюда разных кухонь мира. Еще меня впечатлили местные пейзажи, наблюдая которые сложно представить, что Израиль — крошечная страна. На севере водопады и зелень, на западном побережье прекрасные пляжи и море, на юге — Мертвое и Красное море, пустыня.Жизнь в Израиле громче и беспокойнее. Люди тут прямые. Поначалу иметь дело с израильским менталитетом было сложно. Но в тот момент, когда вы отпускаете, перестаете сравнивать и принимаете, вы автоматически становитесь открытыми.Я работаю в стартапе, где люди возлагают большие надежды на результат того, что они делают. Они высоко мотивированы и стремятся найти умные решения.Они более открытые и дружелюбные, эмоциональные и прямолинейные. Если вы спросите их о чем-то, можете быть уверены, что получите честный ответ.Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен. Им важно видеть семью и проводить время вместе.Они всегда найдут время для общения. В Израиле принято встречаться для барбекю и настольных игр, ходит в походы, путешествовать вместе. Израильтяне много путешествуют, это их хобби номер один. Я обожаю этот образ жизни.Это делает жизнь проще.Если вы не пробовали хумус в Израиле, то вы не знаете, что такое хумус.Работаю неполный рабочий день в большом итальянском издательстве. Моя работа заключается в обзоре англоязычных романов, которые скоро будут опубликованы в других странах для итальянского рынка.Я переехала за своим мужем, он травматолог в больнице Хадасса. Мы приехали с собакой — чехословацким волкодавом, которому семь лет. А домой в Милан мы вернемся в декабре этого года.Они не используют систему отопления, и в январе температура легко опускается до 0 ° C.Кроме того, в Иерусалиме не все говорят по-английски. Мы пытаемся изучать иврит, но это трудно, он не похож ни на один другой язык, которым мы владеем.Они тоже любят собак.Мы также разделяем любовь местных к еде и вину, к природе и животным.от ресторанов до общественного транспорта и супермаркетов.. Мой муж продолжил работать в больнице. Но мы рады посетить каждый уголок Израиля.