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3 истории европейских женщин, которые живут в Израиле
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Сегодня в 18:50

3 истории европейских женщин, которые живут в Израиле

Анн-Софи Рауэр, Иерусалим, остеопат, @rauerexpat


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Я из Парижа. Моя родная страна — Франция, но я не была там уже пять лет. До переезда в Израиль жила в США.

По профессии я остеопат лошадей, была менеджером поло и работала в ресторанной индустрии в США. Теперь я воспитываю трехлетнего сына.

Мы с семьей живем в Иерусалиме уже десять месяцев. Мы переехали, потому что мужу предложили пройти стажировку в Еврейском университете.

О первом впечатлении


Иерусалим — религиозный и красивый город.


О трудностях


Работа с документами — это кошмар. Для получения визы потребовались месяцы и еще несколько недель, чтобы открыть счет в банке.

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Другая проблема в том, что мы не говорим на иврите, и даже хорошо зная английский, проблематично читать надписи на упаковках продуктов.


О различиях


Будучи французами, мы привыкли к прямому средиземноморскому отношению, поэтому в Израиле мы почувствовали себя ближе к нашей культуре, чем в пассивно-агрессивной Миннесоте. Люди здесь напористые, но со временем мы к этому привыкли и больше не воспринимаем это на личный счет, у нас даже появились друзья.

В Израиле мы почувствовали себя ближе к нашей культуре


Во время Шаббата и каждого религиозного праздника все закрыто, поэтому приходится планировать покупки заранее.


О людях


Люди прямолинейные. Они любят еду, вино и общение, так же, как и мы. Это также зависит от того, где вы находитесь. Тель-Авив — космополитичный город. Люди здесь милые, доброжелательные и открытые.


Что понравилось


Мне нравится погода в Израиле, удивительные места, отличная еда, вкусные овощи и фрукты.

Мы чувствуем себя здесь в безопасности, потому что рядом всегда много военных и полиции.

Кристина Тепе, 28 лет, Беэр-Шева, аналитик по исследованию рынка, @chrisgoescrazy


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Я из Германии. Изучала сельскохозяйственные науки и работаю в компании Agritech аналитиком по маркетинговым исследованиям в Израиле.

Люблю ходить в тренажерный зал и устраивать походы.

В одном из таких походов в 2016 году в Рио-де-Жанейро я познакомилась со своим будущим парнем. Мы встречались на расстоянии 2 года и в 2018 году я переехала к нему в Израиль. Я не жалею, что приехала сюда. У нас удивительные, прекрасные отношения, полные доверия и уважения друг к другу.


О первом впечатлении


Первый раз я приехала в Израиль в 2016 году. Меня поразило, что здесь живет много людей из разных стран. Поэтому тут можно встретить кафе и рестораны, где готовят блюда разных кухонь мира. Еще меня впечатлили местные пейзажи, наблюдая которые сложно представить, что Израиль — крошечная страна. На севере водопады и зелень, на западном побережье прекрасные пляжи и море, на юге — Мертвое и Красное море, пустыня.

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О трудностях


Переезд из Германии в Израиль — это переезд в совершенно иную жизнь и культуру. Жизнь в Израиле громче и беспокойнее. Люди тут прямые. Поначалу иметь дело с израильским менталитетом было сложно. Но в тот момент, когда вы отпускаете, перестаете сравнивать и принимаете, вы автоматически становитесь открытыми.


О сходстве


Рабочие культуры наших стран похожи. Я работаю в стартапе, где люди возлагают большие надежды на результат того, что они делают. Они высоко мотивированы и стремятся найти умные решения.

Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен


О различиях


Отношения израильтян — самая большая разница, о которой я могу сказать. Они более открытые и дружелюбные, эмоциональные и прямолинейные. Если вы спросите их о чем-то, можете быть уверены, что получите честный ответ.

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Израильский народ намного традиционнее, и семья здесь гораздо важнее, чем в Германии. Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен. Им важно видеть семью и проводить время вместе.


О людях


Мне нравятся приоритеты израильтян в жизни. Они всегда найдут время для общения. В Израиле принято встречаться для барбекю и настольных игр, ходит в походы, путешествовать вместе. Израильтяне много путешествуют, это их хобби номер один. Я обожаю этот образ жизни.


Что понравилось


Я хочу, чтобы немцы были прямолинейными и непредубежденными, как израильтяне. Это делает жизнь проще.

Я люблю жаркую погоду, море и природу.

Каждый раз, находясь в Германии, скучаю по ближневосточной еде. Если вы не пробовали хумус в Израиле, то вы не знаете, что такое хумус.

Дезидерия Спинелли, 29 лет, Иерусалим, издатель и редактор, @desideriasb


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Я родом из Милана. Работаю неполный рабочий день в большом итальянском издательстве. Моя работа заключается в обзоре англоязычных романов, которые скоро будут опубликованы в других странах для итальянского рынка.

Я живу в Иерусалиме с Рождества 2019 года. Я переехала за своим мужем, он травматолог в больнице Хадасса. Мы приехали с собакой — чехословацким волкодавом, которому семь лет. А домой в Милан мы вернемся в декабре этого года.


О первом впечатлении


Первое, что я узнала об Израиле — это холодные помещения. Они не используют систему отопления, и в январе температура легко опускается до 0 ° C.

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О трудностях


Иерусалим не похож на Тель-Авив — и, например, во время Шаббата или Песаха все закрыто, и даже общественный транспорт полностью останавливается. Кроме того, в Иерусалиме не все говорят по-английски. Мы пытаемся изучать иврит, но это трудно, он не похож ни на один другой язык, которым мы владеем.


О людях


Люди здесь гораздо гостеприимнее и любопытнее, чем я думала. Они тоже любят собак.

Мы заметили, что люди здесь дисциплинированнее, чем в Италии, и очень патриотичны. Мы также разделяем любовь местных к еде и вину, к природе и животным.

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Не могу описать израильтян и их образ жизни в структурированном виде, но могу подчеркнуть актуальность религии в жизни Иерусалима и то, как она пронизывает все: от ресторанов до общественного транспорта и супермаркетов.

После двух месяцев переезда в Израиль началась пандемия, и мы находимся вдали от любимой страны и города, которые стали наиболее пострадавшими после Китая. Мой муж продолжил работать в больнице. Но мы рады посетить каждый уголок Израиля.

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#израиль #экспаты #foreigners #expats #israel
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