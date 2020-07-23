3 истории европейских женщин, которые живут в Израиле

Анн-Софи Рауэр, Иерусалим, остеопат, @rauerexpat
Я из Парижа. Моя родная страна — Франция, но я не была там уже пять лет. До переезда в Израиль жила в США.
По профессии я остеопат лошадей, была менеджером поло и работала в ресторанной индустрии в США. Теперь я воспитываю трехлетнего сына.
Мы с семьей живем в Иерусалиме уже десять месяцев. Мы переехали, потому что мужу предложили пройти стажировку в Еврейском университете.
О первом впечатлении
Иерусалим — религиозный и красивый город.
О трудностях
Работа с документами — это кошмар. Для получения визы потребовались месяцы и еще несколько недель, чтобы открыть счет в банке.
Другая проблема в том, что мы не говорим на иврите, и даже хорошо зная английский, проблематично читать надписи на упаковках продуктов.
О различиях
Будучи французами, мы привыкли к прямому средиземноморскому отношению, поэтому в Израиле мы почувствовали себя ближе к нашей культуре, чем в пассивно-агрессивной Миннесоте. Люди здесь напористые, но со временем мы к этому привыкли и больше не воспринимаем это на личный счет, у нас даже появились друзья.
В Израиле мы почувствовали себя ближе к нашей культуре
Во время Шаббата и каждого религиозного праздника все закрыто, поэтому приходится планировать покупки заранее.
О людях
Люди прямолинейные. Они любят еду, вино и общение, так же, как и мы. Это также зависит от того, где вы находитесь. Тель-Авив — космополитичный город. Люди здесь милые, доброжелательные и открытые.
Что понравилось
Мне нравится погода в Израиле, удивительные места, отличная еда, вкусные овощи и фрукты.
Мы чувствуем себя здесь в безопасности, потому что рядом всегда много военных и полиции.
Кристина Тепе, 28 лет, Беэр-Шева, аналитик по исследованию рынка, @chrisgoescrazy
Я из Германии. Изучала сельскохозяйственные науки и работаю в компании Agritech аналитиком по маркетинговым исследованиям в Израиле.
Люблю ходить в тренажерный зал и устраивать походы.
В одном из таких походов в 2016 году в Рио-де-Жанейро я познакомилась со своим будущим парнем. Мы встречались на расстоянии 2 года и в 2018 году я переехала к нему в Израиль. Я не жалею, что приехала сюда. У нас удивительные, прекрасные отношения, полные доверия и уважения друг к другу.
О первом впечатлении
Первый раз я приехала в Израиль в 2016 году. Меня поразило, что здесь живет много людей из разных стран. Поэтому тут можно встретить кафе и рестораны, где готовят блюда разных кухонь мира. Еще меня впечатлили местные пейзажи, наблюдая которые сложно представить, что Израиль — крошечная страна. На севере водопады и зелень, на западном побережье прекрасные пляжи и море, на юге — Мертвое и Красное море, пустыня.
О трудностях
Переезд из Германии в Израиль — это переезд в совершенно иную жизнь и культуру. Жизнь в Израиле громче и беспокойнее. Люди тут прямые. Поначалу иметь дело с израильским менталитетом было сложно. Но в тот момент, когда вы отпускаете, перестаете сравнивать и принимаете, вы автоматически становитесь открытыми.
О сходстве
Рабочие культуры наших стран похожи. Я работаю в стартапе, где люди возлагают большие надежды на результат того, что они делают. Они высоко мотивированы и стремятся найти умные решения.
Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен
О различиях
Отношения израильтян — самая большая разница, о которой я могу сказать. Они более открытые и дружелюбные, эмоциональные и прямолинейные. Если вы спросите их о чем-то, можете быть уверены, что получите честный ответ.
Израильский народ намного традиционнее, и семья здесь гораздо важнее, чем в Германии. Ужин Шаббата каждую пятницу для большинства людей обязателен. Им важно видеть семью и проводить время вместе.
О людях
Мне нравятся приоритеты израильтян в жизни. Они всегда найдут время для общения. В Израиле принято встречаться для барбекю и настольных игр, ходит в походы, путешествовать вместе. Израильтяне много путешествуют, это их хобби номер один. Я обожаю этот образ жизни.
Что понравилось
Я хочу, чтобы немцы были прямолинейными и непредубежденными, как израильтяне. Это делает жизнь проще.
Я люблю жаркую погоду, море и природу.
Каждый раз, находясь в Германии, скучаю по ближневосточной еде. Если вы не пробовали хумус в Израиле, то вы не знаете, что такое хумус.
Дезидерия Спинелли, 29 лет, Иерусалим, издатель и редактор, @desideriasb
Я родом из Милана. Работаю неполный рабочий день в большом итальянском издательстве. Моя работа заключается в обзоре англоязычных романов, которые скоро будут опубликованы в других странах для итальянского рынка.
Я живу в Иерусалиме с Рождества 2019 года. Я переехала за своим мужем, он травматолог в больнице Хадасса. Мы приехали с собакой — чехословацким волкодавом, которому семь лет. А домой в Милан мы вернемся в декабре этого года.
О первом впечатлении
Первое, что я узнала об Израиле — это холодные помещения. Они не используют систему отопления, и в январе температура легко опускается до 0 ° C.
О трудностях
Иерусалим не похож на Тель-Авив — и, например, во время Шаббата или Песаха все закрыто, и даже общественный транспорт полностью останавливается. Кроме того, в Иерусалиме не все говорят по-английски. Мы пытаемся изучать иврит, но это трудно, он не похож ни на один другой язык, которым мы владеем.
О людях
Люди здесь гораздо гостеприимнее и любопытнее, чем я думала. Они тоже любят собак.
Мы заметили, что люди здесь дисциплинированнее, чем в Италии, и очень патриотичны. Мы также разделяем любовь местных к еде и вину, к природе и животным.
Не могу описать израильтян и их образ жизни в структурированном виде, но могу подчеркнуть актуальность религии в жизни Иерусалима и то, как она пронизывает все: от ресторанов до общественного транспорта и супермаркетов.
После двух месяцев переезда в Израиль началась пандемия, и мы находимся вдали от любимой страны и города, которые стали наиболее пострадавшими после Китая. Мой муж продолжил работать в больнице. Но мы рады посетить каждый уголок Израиля.