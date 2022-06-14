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3 истории девушек из Казахстана и Узбекистана о том, как переехать и адаптироваться в новой стране
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Сегодня в 19:45

3 истории девушек из Казахстана и Узбекистана о том, как переехать и адаптироваться в новой стране

Поговорили с тремя девушками об иммиграции в Европу и США. Они рассказали о преимуществах жизни за рубежом, а также поделились советами, которые помогут вам в первое время.

Зарина Бегешева, город — Гётеборг, врач, блогер, @freakyz

Зарина Бегешева

О себе

Я окончила медицинский университет в Алматы, училась на хирурга. Жила в разных странах. Сначала в США, где работала на Аляске по программе Work&Travel. Затем два года жила в Стокгольме и переехала в Гётеборг по работе. Не считаю Швецию конечной остановкой. Хотелось бы пожить и поработать где-то еще.

В Швеции я оказалась по стипендии Erasmus Mundus. Недавно получила документ о постоянном месте жительства. Его выдают после четырех лет работы в стране. Я врач по лекарственной безопасности в компании «Астразенека».

О работе в Швеции

В Швеции намного больше возможностей для врачей. Можно работать не только в больнице, но и в академии: участвовать в исследованиях или работать в фармацевтической компании.

Здесь высокая зарплата и гибкий график. Последние два года я работаю из дома. Мне не нужно сидеть от звонка до звонка.

Мне нравится доверие к сотрудникам. Еще здесь оплачиваемый декретный отпуск — 80% зарплаты до одного года.

Если говорить о недостатках, здесь люди медленно поднимаются по карьерной лестнице. Работают по 15 лет на одном месте.

Еще в Швеции недостаточно много экспатов разных национальностей. Мало активностей вне рабочего времени.

Замира, город — Берлин, блогер @zamika_germany

@zamika_germany

О себе

Я из солнечного города Ташкент. Мне нравится путешествовать, готовить и писать. Увлекаюсь психологией. Имею степень магистра по филологии.

У меня муж и трое прекрасных детей. Мы жили в Венгрии два года, затем переехали в Германию.

О жизни в Германии

Германия — одна из самых посещаемых стран Европы, которая славится богатой архитектурой и безграничными возможностями для иммигрантов.

Многие думают, что, переехав в Европу, можно путешествовать и жить в шоколаде. Но это не так. Везде свои трудности. Придется приложить немало усилий, чтобы построить жизнь в новой стране. Даже чтобы найти работу, необходимо иметь образование, отвечающее стандартам ЕС, или профессию, востребованную в Германии.

С тех пор, как я веду блог о жизни в Европе, многие интересуются, какими способами можно здесь оказаться.

Все зависит от вашей цели и длительности поездки.

1. Шенгенская виза

Виза дает право находиться в стране 90 дней каждые полгода и перемещаться внутри стран Шенгенского союза, куда входит Германия.

Шенгенская виза выдается в следующих случаях:

  • — туристическая: путешествия, посещение достопримечательностей, фестивалей. Для этого необходимо подтвердить наличие средств на путешествия и бронь в отеле

  • — гостевая: посещение родственников или членов семьи, проживающих на территории Германии. Необходимо предъявить приглашение и подтвердить родственную связь

  • — медицинская: лечение за границей. Необходимо связаться с клиникой, внести на их счет начальный взнос для лечения и предъявить пригласительное письмо от врача. Также иметь при себе все медицинские бумаги, переведенные на немецкий или английский язык

  • — студенческая виза: выдается только для тех, кого уже приняли в университет. Виза действительна три месяца. Далее можно получить вид на жительство

  • — посещение различных культурных мероприятий. Сюда входит: обучение по обмену, посещение выставок и форумов, спортивные мероприятия, изучение иностранных языков

  • — поездка по работе: командировки сотрудников, посещение научных конференций, тренинги, повышение квалификации и обмен опытом.

2. Национальная виза D

Получив национальную визу категории D, гражданин другой страны может находиться на территории Германии более длительный срок. А по истечении срока действия визы можно обратиться в госорганы для продления или получения вида на жительство.

Основания для получения такой визы:

  • — воссоединение с семьей

  • — брак с гражданином Германии

  • — учеба

  • — работа и ведение собственного бизнеса

  • — голубая карта для высококвалифицированных специалистов

  • — участие в программе поздних переселенцев.

Нилуфар Бекбаева, город — Нью-Йорк, блогер, @uzbechka_in_newyork

Нилуфар Бекбаева

О себе

Я переехала в США почти пять лет назад. Прошла период адаптации и различных трудностей. Но могу сказать, что нашла свое место в этой стране.

Об иммиграции в США

Иммиграция для сильных людей. Особенно в США. Ведь не все приезжают со знаниями английского языка или с заранее подготовленной работой.

Поэтому после переезда в новую страну обязательно расширяйте круг общения. Знакомясь с людьми, вы сможете найти полезную для себя информацию, больше узнать о стране, в которой находитесь.

Изучайте язык. Запишитесь на курсы. Это поможет быстрее добиться целей и чувствовать себя более уверенно.

Учитесь всегда: Если надо, то переквалифицируйтесь. Например, в США после 50 лет люди спокойно могут поменять профессию. Не думайте, что учиться уже поздно.

Будьте готовы к переменам. Если вы быстро подстраиваетесь под новые ситуации, вам будет легче адаптироваться в чужой стране.

Будьте морально сильными. Если вы переехали один, не опускайте руки.

Участвуйте в разных мероприятиях. Есть сообщества, где собираются соотечественники, отмечают праздники вместе. Это поможет не отдалиться от родной культуры и не чувствовать себя одиноким.

Надейтесь только на себя. Будут моменты, когда захочется все бросить и переехать обратно. Тогда вспомните о ваших целях и подумайте, готовы ли вы сделать шаг назад.

Постоянно будьте в поиске знаний, информации, более перспективной работы и развития.


Больше историй на странице @nashi_v_mire.

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