3 дизайнера о трендах осени 2020 года и что шьют в Казахстане

Роксана Насенова, 28 лет, родной город — Алматы, основатель бренда «Оттепель»
О бренде и производстве
Бренд «Оттепель» создан в 2012 году, тогда я еще жила в Америке. Хотела создать уличный бренд, где могла бы объединить культуру двух городов: Нью-Йорка и Алматы.
«Оттепель» — первый уличный бренд в Казахстане, он укрепился в сознании молодежи. Сейчас это больше про городскую, молодежную культуру. Но я всегда старалась позиционировать, что у бренда нет возраста. Мы делаем универсальные уличные вещи, которые я хотела бы видеть на людях всех возрастов. Однако больше к нам тяготеет молодежь.
Наш бренд больше об истории. Про то, как перенести атмосферу, послание, настроение, и про наш город. Я вдохновляюсь городом.
Поначалу производство находилось в Нью-Йорке. Затем, переехав обратно, я организовала цех в Казахстане. Мы используем чистый узбекский хлопок. Сейчас мы запустили линию украшений, которую заказываем в Сингапуре.
Цена идентична масс-маркету, у нас все доступно, мы стараемся это удерживать. Но в то же время у нас не массовый пошив, а индивидуальный.
У нас был магазин в Алматы, но мы его закрыли, это не выгодно. Сейчас мы работаем и продаем онлайн, не только на Казахстан, есть заказы и из других стран.
О трендах
Мы создаем мерч и в каждой коллекции рассказываем определенную историю. Сейчас, например, модно делать тай-дай, но он уже постепенно отходит. Но мы еще подумаем, стоит ли отдавать дань трендам. Сложно соблюсти эту грань между аутентичностью и трендами. Так как я стараюсь соблюдать самобытность наших принтов и вышивок.
У нас есть линия «Алма-Атинец», она одна из самых популярных. Футболки и свитшоты с этим принтом — это то, что мы выпускаем всегда. Мы думали над созданием такой линейки с названиями других городов, но пока это не рентабельно, аудитория маленькая.
Нам нравятся оверсайзовые футболки, багги-стиль — мы этого придерживаемся.
Мы первые начали накладывать принты, затем другие бренды начали также это делать. Поэтому сейчас мне хочется новизны. Вся символика Алматы уже не тренд, нужно по-другому нести историю.
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О бренде и производстве
Нашему бренду пять лет. Мы начинали с горнолыжных худи. Сейчас шьем базовую одежду для женщин.
Основная концепция — базовый гардероб, еще стрит и элементы офисной одежды.
Производство находится в Алматы. Ткани мы закупаем на турецких заводах, также есть ткани — остатки от люксовых итальянских брендов. Иногда мы закупам у них ткани для пальто. Цены у нас ненамного выше, чем у масс-маркета. Но, понимая, что это местный бренд, цены повыше.
Наша аудитория — женщины, 40% домохозяйки, 60% работающие женщины. Основная возрастная категория — 25-40 лет.
Мы не шьем много, поэтому продаем всегда все под ноль. В конце сезона устраиваем распродажи на последние коллекции, так как в следующем году, возможно, это будет не в тренде, могут измениться фасоны и цвета.
Мы за эко. Поэтому у нас безотходное производство. Обрезки тканей мы не выбрасываем. Мелкие обрезки мы сдаем в H&M, более крупные обрезки оставляем на пошив одежды. Ткани, которые никуда не пригодились, мы отдаем в мелкие пошивочные цеха, которые шьют мешочки и другое. Стараемся обходиться без мусора.
О трендах
Мы следим за мировыми трендами. Например, в прошлом году осень-лето был тренд футболок с наплечниками, но это был кратковременный тренд. Мы такое не шьем. Но мы шьем базовые футболки оверсайз, и я знаю, что они будут продаваться. Как только на них пройдет тренд, мы изменим лекала или цвет. Крой каждый год меняем в соответствии с новыми трендами.
Цвет мы выбираем тот, который выставляет Pantone — всемирный институт, который задает трендовые цвета, не только в одежде, но и в интерьере. Мы делаем определенные запросы на цвета и покупаем их.
Также есть определенная база цветов, которые из сезона в сезон не меняются, они у нас присутствуют. Например, черный и белый у нас есть всегда. Если используем синий, то берем оттенок сезона осень-зима 2020-2021 года. Также мы следим за люксовыми брендами, смотрим, какие цвета они выбирают. Смотрим фотографии и решаем, подходит нам или нет.
Есть вещи, которые, несмотря на тренд, мы не будем шить — это одежда из кожи и меха. Наш тренд — это цвет и комфорт.
Наши ткани держатся долго, не как в масс-маркете. Я сама ношу наши вещи по четыре года.
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О бренде и производстве
Мы существуем с 2014 года, начинали с создания аксессуаров. Тогда мы начали поставлять свои ободки для казахстанских дизайнеров на Kazakhstan Fashion Week. Через год начали отшивать женские платья, затем классические и спортивные костюмы.
Ателье находится в Алматы, а ткани мы закупаем в Турции — трикотаж высокого качества, Корее, ОАЭ, Италии, Китае.
Помимо пошива своей линии одежды мы также шьем одежду для молодых казахстанских дизайнеров.
У нашего бренда больше молодежная аудитория, до 40 лет. В связи с карантином мы ушли в уличную моду. Поэтому сейчас у нас покупают одежду и люди постарше. Трикотажная одежда — шорты, свитшоты популярны и среди женщин до 60 лет.
Цены мы стараемся держать на уровне масс-маркета. Моя цель — одеть казахстанского потребителя в качественную, стильную одежду по доступным ценам.
О трендах
Мы активно шьем уличную одежду: футболки, шорты, джоггеры, худи.
Наша последняя коллекция называется «Гедонист» — человек, который получает удовольствие от жизни и живет в легкости и свободе. Это и отражает весь уличный стиль.
На осень мы отслеживаем тренды и поэтому помимо уличной одежды готовим классику, спорт-шик.
Этой осенью в тренде будет клетка, бахрома, одежда из латекса, костюмы, юбки средней длины с удлиненными однотонными жакетами. Мы планируем делать рубашки оверсайз из кашемира и шерсти в клетку.
Также сейчас пошел интересный тренд — темно-серое пальто в мужском стиле.