3 дизайнера о трендах осени 2020 года и что шьют в Казахстане

Роксана Насенова, 28 лет, родной город — Алматы, основатель бренда «Оттепель»













О бренде и производстве

О трендах

Мария Питра, 31 год, родной город — Алматы, основатель и дизайнер бренда Pitra





О бренде и производстве

О трендах

Хотела создать уличный бренд, где могла бы объединить культуру двух городов: Нью-Йорка и Алматы.Сейчас это больше про городскую, молодежную культуру. Но я всегда старалась позиционировать, что у бренда нет возраста. Мы делаем универсальные уличные вещи, которые я хотела бы видеть на людях всех возрастов. Однако больше к нам тяготеет молодежь.Про то, как перенести атмосферу, послание, настроение, и про наш город. Я вдохновляюсь городом.Затем, переехав обратно, я организовала цех в Казахстане. Мы используем чистый узбекский хлопок. Сейчас мы запустили линию украшений, которую заказываем в Сингапуре.Но в то же время у нас не массовый пошив, а индивидуальный.Сейчас мы работаем и продаем онлайн, не только на Казахстан, есть заказы и из других стран.Сейчас, например, модно делать тай-дай, но он уже постепенно отходит. Но мы еще подумаем, стоит ли отдавать дань трендам. Сложно соблюсти эту грань между аутентичностью и трендами. Так как я стараюсь соблюдать самобытность наших принтов и вышивок.Футболки и свитшоты с этим принтом — это то, что мы выпускаем всегда. Мы думали над созданием такой линейки с названиями других городов, но пока это не рентабельно, аудитория маленькая.Поэтому сейчас мне хочется новизны. Вся символика Алматы уже не тренд, нужно по-другому нести историю.. Мы начинали с горнолыжных худи. Сейчас шьем базовую одежду для женщин.Ткани мы закупаем на турецких заводах, также есть ткани — остатки от люксовых итальянских брендов. Иногда мы закупам у них ткани для пальто. Цены у нас ненамного выше, чем у масс-маркета. Но, понимая, что это местный бренд, цены повыше.Основная возрастная категория — 25-40 лет.. В конце сезона устраиваем распродажи на последние коллекции, так как в следующем году, возможно, это будет не в тренде, могут измениться фасоны и цвета.Обрезки тканей мы не выбрасываем. Мелкие обрезки мы сдаем в H&M, более крупные обрезки оставляем на пошив одежды. Ткани, которые никуда не пригодились, мы отдаем в мелкие пошивочные цеха, которые шьют мешочки и другое. Стараемся обходиться без мусора.Например, в прошлом году осень-лето был тренд футболок с наплечниками, но это был кратковременный тренд. Мы такое не шьем. Но мы шьем базовые футболки оверсайз, и я знаю, что они будут продаваться. Как только на них пройдет тренд, мы изменим лекала или цвет. Крой каждый год меняем в соответствии с новыми трендами.Мы делаем определенные запросы на цвета и покупаем их.

Карина Рамазанова, 32 года, родной город — Алматы, основатель бренда The Kant





О бренде и производстве





О трендах

Например, черный и белый у нас есть всегда. Если используем синий, то берем оттенок сезона осень-зима 2020-2021 года. Также мы следим за люксовыми брендами, смотрим, какие цвета они выбирают. Смотрим фотографии и решаем, подходит нам или нет.Наш тренд — это цвет и комфорт.Я сама ношу наши вещи по четыре года.Тогда мы начали поставлять свои ободки для казахстанских дизайнеров на Kazakhstan Fashion Week. Через год начали отшивать женские платья, затем классические и спортивные костюмы.В связи с карантином мы ушли в уличную моду. Поэтому сейчас у нас покупают одежду и люди постарше. Трикотажная одежда — шорты, свитшоты популярны и среди женщин до 60 лет.Моя цель — одеть казахстанского потребителя в качественную, стильную одежду по доступным ценам.Это и отражает весь уличный стиль.Мы планируем делать рубашки оверсайз из кашемира и шерсти в клетку.