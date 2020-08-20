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3 дизайнера о трендах осени 2020 года и что шьют в Казахстане
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20.08.2018

3 дизайнера о трендах осени 2020 года и что шьют в Казахстане

Роксана Насенова, 28 лет, родной город — Алматы, основатель бренда «Оттепель»


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О бренде и производстве


Бренд «Оттепель» создан в 2012 году, тогда я еще жила в Америке. Хотела создать уличный бренд, где могла бы объединить культуру двух городов: Нью-Йорка и Алматы.

«Оттепель» — первый уличный бренд в Казахстане, он укрепился в сознании молодежи. Сейчас это больше про городскую, молодежную культуру. Но я всегда старалась позиционировать, что у бренда нет возраста. Мы делаем универсальные уличные вещи, которые я хотела бы видеть на людях всех возрастов. Однако больше к нам тяготеет молодежь.

Наш бренд больше об истории. Про то, как перенести атмосферу, послание, настроение, и про наш город. Я вдохновляюсь городом.

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Поначалу производство находилось в Нью-Йорке. Затем, переехав обратно, я организовала цех в Казахстане. Мы используем чистый узбекский хлопок. Сейчас мы запустили линию украшений, которую заказываем в Сингапуре.

Цена идентична масс-маркету, у нас все доступно, мы стараемся это удерживать. Но в то же время у нас не массовый пошив, а индивидуальный.

У нас был магазин в Алматы, но мы его закрыли, это не выгодно. Сейчас мы работаем и продаем онлайн, не только на Казахстан, есть заказы и из других стран.

О трендах


Мы создаем мерч и в каждой коллекции рассказываем определенную историю. Сейчас, например, модно делать тай-дай, но он уже постепенно отходит. Но мы еще подумаем, стоит ли отдавать дань трендам. Сложно соблюсти эту грань между аутентичностью и трендами. Так как я стараюсь соблюдать самобытность наших принтов и вышивок.

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У нас есть линия «Алма-Атинец», она одна из самых популярных. Футболки и свитшоты с этим принтом — это то, что мы выпускаем всегда. Мы думали над созданием такой линейки с названиями других городов, но пока это не рентабельно, аудитория маленькая.

Нам нравятся оверсайзовые футболки, багги-стиль — мы этого придерживаемся.

Мы первые начали накладывать принты, затем другие бренды начали также это делать. Поэтому сейчас мне хочется новизны. Вся символика Алматы уже не тренд, нужно по-другому нести историю.

Мария Питра, 31 год, родной город — Алматы, основатель и дизайнер бренда Pitra


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О бренде и производстве


Нашему бренду пять лет. Мы начинали с горнолыжных худи. Сейчас шьем базовую одежду для женщин.

Основная концепция — базовый гардероб, еще стрит и элементы офисной одежды.

Производство находится в Алматы. Ткани мы закупаем на турецких заводах, также есть ткани — остатки от люксовых итальянских брендов. Иногда мы закупам у них ткани для пальто. Цены у нас ненамного выше, чем у масс-маркета. Но, понимая, что это местный бренд, цены повыше.

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Наша аудитория — женщины, 40% домохозяйки, 60% работающие женщины. Основная возрастная категория — 25-40 лет.

Мы не шьем много, поэтому продаем всегда все под ноль. В конце сезона устраиваем распродажи на последние коллекции, так как в следующем году, возможно, это будет не в тренде, могут измениться фасоны и цвета.

Мы за эко. Поэтому у нас безотходное производство. Обрезки тканей мы не выбрасываем. Мелкие обрезки мы сдаем в H&M, более крупные обрезки оставляем на пошив одежды. Ткани, которые никуда не пригодились, мы отдаем в мелкие пошивочные цеха, которые шьют мешочки и другое. Стараемся обходиться без мусора.

О трендах


Мы следим за мировыми трендами. Например, в прошлом году осень-лето был тренд футболок с наплечниками, но это был кратковременный тренд. Мы такое не шьем. Но мы шьем базовые футболки оверсайз, и я знаю, что они будут продаваться. Как только на них пройдет тренд, мы изменим лекала или цвет. Крой каждый год меняем в соответствии с новыми трендами.

Цвет мы выбираем тот, который выставляет Pantone — всемирный институт, который задает трендовые цвета, не только в одежде, но и в интерьере. Мы делаем определенные запросы на цвета и покупаем их.

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Также есть определенная база цветов, которые из сезона в сезон не меняются, они у нас присутствуют. Например, черный и белый у нас есть всегда. Если используем синий, то берем оттенок сезона осень-зима 2020-2021 года. Также мы следим за люксовыми брендами, смотрим, какие цвета они выбирают. Смотрим фотографии и решаем, подходит нам или нет.

Есть вещи, которые, несмотря на тренд, мы не будем шить — это одежда из кожи и меха. Наш тренд — это цвет и комфорт.

Наши ткани держатся долго, не как в масс-маркете. Я сама ношу наши вещи по четыре года.

Карина Рамазанова, 32 года, родной город — Алматы, основатель бренда The Kant


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О бренде и производстве


Мы существуем с 2014 года, начинали с создания аксессуаров. Тогда мы начали поставлять свои ободки для казахстанских дизайнеров на Kazakhstan Fashion Week. Через год начали отшивать женские платья, затем классические и спортивные костюмы.

Ателье находится в Алматы, а ткани мы закупаем в Турции — трикотаж высокого качества, Корее, ОАЭ, Италии, Китае.

Помимо пошива своей линии одежды мы также шьем одежду для молодых казахстанских дизайнеров.

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У нашего бренда больше молодежная аудитория, до 40 лет. В связи с карантином мы ушли в уличную моду. Поэтому сейчас у нас покупают одежду и люди постарше. Трикотажная одежда — шорты, свитшоты популярны и среди женщин до 60 лет.

Цены мы стараемся держать на уровне масс-маркета. Моя цель — одеть казахстанского потребителя в качественную, стильную одежду по доступным ценам.

О трендах


Мы активно шьем уличную одежду: футболки, шорты, джоггеры, худи.

Наша последняя коллекция называется «Гедонист» — человек, который получает удовольствие от жизни и живет в легкости и свободе. Это и отражает весь уличный стиль.

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На осень мы отслеживаем тренды и поэтому помимо уличной одежды готовим классику, спорт-шик.

Этой осенью в тренде будет клетка, бахрома, одежда из латекса, костюмы, юбки средней длины с удлиненными однотонными жакетами. Мы планируем делать рубашки оверсайз из кашемира и шерсти в клетку.

Также сейчас пошел интересный тренд — темно-серое пальто в мужском стиле.

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#алматы #дизайн #эко #бренд #тренды
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