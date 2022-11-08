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3 500 000 тенге разыграли киберспортсмены на большом республиканском турнире в Астане
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Сегодня в 12:13

3 500 000 тенге разыграли киберспортсмены на большом республиканском турнире в Астане

Розыгрыш киберспортивного чемпионата QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÜZGI KUBOGI был объявлен Федерацией киберспорта РК в начале октября. Программа турнира включила в себя состязания по Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 22, Clash Royale и мобильному PUBG MOBILE.

На кону осеннего сезона были призовой фонд в 3 500 000 тенге и звание чемпионов страны по этим дисциплинам. 8 и 9 октября были сыграны матчи первых двух отборочных этапов Кубка РК по киберспорту, кроме того, в октябре прошли и плей-офф игры. 25 октября состоялся финал по дисциплине PUBG Mobile в режиме онлайн: победу одержала известная отечественная команда Rukh Esports.

В решающей битве по CS:GO сошлись пятерки genofmiracles, состав: mag1k3Y, D1sastrouS, kAlash, BLVCKM4GIC, def1zer и Spection, состав: lav, tasman, dmntr, ner, bones. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу genofimracles, они получили 850 000 тенге.

В Clash Royale звание чемпиона и 100 000 тенге призовых разыграли между собой Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг и Владислав Ascended Бариновя, со счетом 3-1 победил Дмитрий Юнг.

В финале еще одной индивидуальной дисциплины, FIFA 22, в воскресенье сразились Амангерей 1erdaaa Ердаулет и Ростислав Rosstar Стародубцев. Победитель — Ростистав получил 150 000 тенге за победу со счетом 3-2.

В трех дисциплинах — Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 22 и Clash Royale призовой фонд распределяется между тремя призерами. В PUBG MOBILE, где победитель заработал 600 000 тенге, он пропорционально распределился между участниками, занявшими места с первого по восьмое включительно.

Уровень игроков, показанный в рамках осеннего кубка РК по киберспорту свидетельствует о том, что киберспортивная индустрия становится все более популярной. Новая дисциплина PUBG MOBILE была наиболее ожидаемой.

Официальным спонсором чемпионата выступила компания 1XBET.

Партнерами турнира Кубок РК являются: АО «Самрук-Казына», Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory, Ассоциация боевых искусств Казахстана.

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