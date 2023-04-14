28-29 апреля в Алматы состоится EURASIAN FASHION WEEK

Крупнейшая мобильная Неделя моды в Евразии открывает новый сезон под девизом FUTURE IS NOW в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас меняет облик страны и континента.

EURASIAN FASHION WEEK стала первой Неделей моды в Казахстане, которая задействовала искусственный интеллект в key visual. Главная съемка сезона проходила в студии, после чего полученные фото- и видеоматериалы обрабатывались нейросетью с учетом ключевых запросов.

В революционной съемке приняли участие модели Салтанат Тасболат и Дана Болатжан. Их образы послужили «исходными данными» для генерации контента искусственным интеллектом.

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