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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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27 марта в Казахстане поддержат акцию «Час Земли»
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Сегодня в 10:43

27 марта в Казахстане поддержат акцию «Час Земли»

В столице отключат внешнюю декоративную подсветку более 150 зданий.

Цель акции — привлечь внимание людей к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты.

Источник: tengrinews.kz

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#экология #акция #часземли
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