25-летний казахстанец стал официальным фотографом Ralph Lauren

Роман Варламов родом из Петропавловска. С детства увлекается фотографией, мечтал работать в глянцевых журналах.

На втором курсе он попал в штат Cosmostar, работал в агентстве и снимал для таких брендов, как Saks Fifth Avenue, Tiffany & Co., Cartier, Boucheron, Bulgari.

В 2018 году, после окончания университета, Роман переехал в Нью-Йорк, в эпицентр модной индустрии.

За четыре года в Штатах казахстанец поработал с известными компаниями, был фотографом Rosé из Black Pink на Met Gala, работал с Мэй Маск, Аней Тейлор-Джой и другими.

Благодаря отличной репутации его дважды рекомендовали на позицию фотографа компании Ralph Lauren.

Процесс одобрения занял почти три месяца, и только после этого пришло письмо с подтверждением.

Источник: tengrinews.kz