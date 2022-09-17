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24 сентября ШАБАШ Х BALAMA проведут андерграунд фестиваль тяжелой и инди-музыки в Алматы
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Сегодня в 10:05

24 сентября ШАБАШ Х BALAMA проведут андерграунд фестиваль тяжелой и инди-музыки в Алматы

Гостей ожидают две сцены: малая и большая. Выступать будет около 15 музыкальных групп из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и России. Каждая команда кардинально отличается уникальным звучанием и стилем.

Хедлайнер мероприятия — пост-панк группа из Беларуси SUPER BESSE. За французским названием стоит команда из Минска, которая аккумулирует музыкальную историю начиная с конца 70-х и превращает все это в танцевальный и наглый удар!

Также будут работать фуд поинты, бары и многое другое.

Когда: 24 сентября в 20:00

Где: Толе-би 189е/3, Art depo eMocean.

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#алматы #фестиваль #музыка #мероприятия #инди
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.