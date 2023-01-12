24 крупных спортивных события 2023 года, которые будут вам интересны

Рассказываем, за какими крупными спортивными соревнованиями стоит следить в 2023 году и в каких из них смогут принять участие жители Центральной Азии.





Центральная Азия





Amangeldy Race





С 14 по 15 января в Алматы пройдет одно из старейших соревнований по скайраннингу в мире. Они будут организованы в честь известного казахстанского альпиниста Анатолия Букреева. Спортсмены пробегут дистанцию Sky Race до высоты 3950 метров над уровнем моря и Vertical Kilometer на 500 метров ниже.







Чемпионат CAFA-2023 по футзалу среди женщин

С 25 по 31 января в Ташкенте пройдет второй чемпионат Центрально-азиатской футбольной ассоциации среди женских национальных сборных по футзалу CAFA-2023. В соревновании примут участие национальные сборные Узбекистана, Ирана, Таджикистана и Кыргызстана.







Tengri Ultra

Tengri Ultra — ежегодный марафон Великой Степи, который проводится в живописном урочище Тамгалы Тас в долине реки Или. Участники могут пробежать маршрут длиной 15, 35, 52+ или 100 километров. В программе фестиваля также: эстафета, скандинавская ходьба, детский забег и каникросс. Tengri Ultra 2023 года пройдет с 7 по 9 мая.







Чемпионат мира по боксу

В начале мая Ташкент станет столицей мирового бокса. Соревнования 2023 года станут рекордными по размеру призового фонда, общая сумма которого составит 5 200 000 долларов. Обладатели золотых медалей получат по 200 000 долларов, финалисты — по 100 000 долларов, а бронзовые призеры по 50 000 долларов. На Чемпионате мира по боксу будут разыграны первые лицензии на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Соревнования пройдут с 1 по 14 мая.





Irbis Race

Irbis Race — один из самых сложных марафонов в Центральной Азии. Маршрут проходит через два перевала с высшей точкой на высоте 3500 метров над уровнем моря. Для участников доступны дистанции: Aktas, Talgar и Irbis. Забег состоится 19 августа.





Almaty Marathon





Almaty Marathon — крупнейший беговой старт Центральной Азии. Для участия в соревновании ежегодно в Алматы приезжают участники из более 30 стран мира. Спортсмены пробегают по самым главным достопримечательности города. Almaty Marathon 2023 года пройдет 1 октября.







Turkistan Marathon

Turkistan Marathon — большой беговой старт в колоритном этностиле. Маршрут марафона проходит по живописным локациям древнего города, начиная от туристического комплекса «Караван-сарай». В этом году забег пройдет 29 октября.







Самарканд Марафон

Ежегодно в марафоне принимают участие тысячи людей разных возрастов. Самарканд Марафон 2023 состоится 5 ноября.







Чемпионат мира по биатлону в Казахстане

С 4 по 12 марта 2023 года в Щучинске пройдет юниорский и юношеский Чемпионат мира по биатлону. Событие соберет около 800 участников со всего мира.

Мир





XXXI Зимняя Универсиада

12 января в американском городе Лейк-Плэсид пройдет церемония открытия XXXI Зимней Универсиады. Соревнования завершатся 22 января. В обязательную программу зимних универсиад входит семь видов спорта: горнолыжный спорт, шорт-трек, керлинг, фигурное катание, хоккей, биатлон и сноуборд.







Super Bowl LVII





Super Bowl LVII — предстоящий чемпионат Национальной футбольной лиги в сезоне НФЛ 2022 года. Игра запланирована на 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. Она будет транслироваться по национальному телевидению Fox. Хедлайнер шоу — Рианна. Это будет первое живое выступление певицы за более чем пять лет.







Tokyo Marathon 2023

Tokyo Marathon — ежегодный марафон в столице Японии. В этом году забег состоится 5 марта. В программу соревнований входит также маршрут на 10 километров. В рамках Tokyo Marathon около 36 000 спортсменов пробегут по закрытым для движения оживленным улицам центральной части Токио.







Бостонский марафон

Бостонский марафон входит в пятерку марафонов-мейджоров. Это один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, проводимый ежегодно с 1897 года. В 2023 году марафон пройдет 17 апреля.







Лондонский марафон

С 1981 года каждую весну в Лондоне проводится марафон, куда приезжают спортсмены со всего мира. Лондонский марафон — один из престижнейших и самых массовых забегов в мире. Соревнование состоится 23 апреля в столице Великобритании.







Лига чемпионов УЕФА

Финал ежегодного международного турнира по футболу состоится 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023.







Кубок Азии по футболу





Кубок Азии по футболу 2023 года примет Катар с 16 июня по 16 июля. Матчи будут проходить на стадионах чемпионата мира 2022 года. В соревновании примут участие 24 команды из Кыргызстана, Узбекистана, Японии и других стран.







XIX Летние Азиатские игры

Проведение XIX Летних Азиатских игр запланировано на период с 23 сентября по 8 октября в столице провинции Чжэцзян Ханчжоу на востоке Китая. На играх будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину.







Чемпионат мира VinFast IRONMAN 2023

Чемпионат мира VinFast IRONMAN 2023 года будет проходить на двух площадках для женщин и для мужчин. Женщины будут участвовать в гонках 14 октября в Каилуа-Кона, Гавайи. Для мужчин соревнования состоятся 10 сентября в Ницце, Франция.







Берлинский марафон

Берлинский марафон — член лиги World Marathon Majors. В 2023 году забег пройдет 24 сентября. В марафонском забеге на 42 195 километров и забегах-спутниках принимают участие около 50 000 атлетов.







Чикагский марафон

Престижнейший марафон проводится с 1977 года. За историю соревнования здесь несколько раз были установлены мировые рекорды. Чикагский марафон в 2023 году состоится 8 октября.







Нью-Йоркский марафон

Нью-Йоркский марафон пройдет 5 ноября. Это один из крупнейших забегов в мире. Соревнование входит в серию World Marathon Majors.







Финал Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Финальная часть турнира состоится с 22 по 26 ноября в испанском городе Малага.





Теннисные турниры Большого шлема





Grand Slam турниры — соревнования кубка большого шлема, которые проводятся в четырех крупных центрах тенниса во всем мире. За победу на турнире спортсмен получает 2000 очков в общий рейтинг АТР и WTA тура. В 2023 году турниры пройдут:



— с 16 по 29 января — Australian Open

— с 28 мая по 10 июня — Ролан Гаррос

— с 3 по 16 июля — Уимблдон

— с 28 августа по 10 сентября — US Open.





74 чемпионат мира по автогонкам

Новый сезон «Формулы-1» стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби. В рамках соревнования будет проведен 74 чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Запланировано проведение 23 гонок. Гран-при чемпионата пройдет в Лас-Вегасе впервые.

