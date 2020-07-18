24 истории алматинцев, кто добился успеха и открыл бизнес до 30 лет

Марина Аничкина, родной город — Алматы, создатель секонд-хенда Asaý Júrek
Будучи студенткой, я всегда одевалась в секонд-хендах, пыталась находить редкие, оригинальные вещи. На тот момент сделать это было хоть как-то возможно, но со временем ситуация с выборкой одежды заметно ухудшилась. Тогда у меня возникла мысль открыть свой комиссионный магазин, но воплотить мечту в реальность удалось не сразу.
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Я давно хотел открыть хостел в Алматы. Я активно путешествовал и часто останавливался в хостелах. Идея пришла мне во время студенчества — хотелось создать классное комфортное место в Алматы. Но, как обычно бывает, мы начинаем сомневаться, задумываемся о финансовой части, связях, опыте и откладываем идеи и желания где-то на полке у себя в голове. Так произошло и со мной.
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Улжан Смадияр, родной город — Алматы, сооснователь «СпасиBeaucoup»
«СпасиBeaucoup» начался с бесплатного проекта. В 2012 году Асан начал проводить курсы французского языка в КазУМОиМЯ. Университет выделил ему аудиторию, и туда приходили студенты из разных вузов. На следующий год на первое занятие пришло 150 человек, но университет не выделил помещение снова. Этот проект не имел никакой коммерческой цели. Но ребята, которые пришли на первое занятие, предложили Асану организовать платные курсы отдельно от университета.
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В 17 лет я поступила по «Болашаку» в университет за границей, но не смогла поехать. Так как снова случился кризис, а чтобы жить в Европе, нужны были средства. Плюс мои родные решили, что я еще недостаточно взрослая, чтобы уехать так далеко. Мои теории вновь подтвердились, свою роль сыграл юношеский максимализм, и я решила, что не буду зависеть от родителей. Папа дал мне 5000 тенге, сказал, что я живу с ними и все необходимое у меня есть, но на дополнительные расходы я должна зарабатывать самостоятельно.
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Когда стали получать первые доходы, начали следить за собственным стилем. Но не могли найти ничего подходящего: было либо дорого, либо некачественно. Тогда мы нашли швею и отшили костюмы для себя. Потом к нам стали обращаться друзья, их знакомые — мы пошили для них первые костюмы. Спустя год появился бренд SHOQAN.
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Моя семья никак не относится к бизнесу. Но мама полностью поддерживает меня в начинаниях. Это самая большая мотивация в жизни. В маркетинге я разбирался дома, открывал telegram-каналы, закрытые чаты, скачивал курсы и учился по ним.
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Айша Орымбаева, родной город — Тараз, основатель и директор школы программирования Element
Многие думают, что молодежь не может успешно вести бизнес. Но именно у молодых людей больше всего идей. Главное — не ограничивать себя. Лучше сейчас ошибиться, но приобрести опыт. Я не думала о том, прогорю ли я, закроюсь ли через несколько месяцев. Просто хотела открыть школу и другой вариант не рассматривала.
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Анна Суворова, родной город — Алматы, директор культурного пространства «Трансформа»
Меня всегда привлекала тема арт-площадок, как они помогают развитию города. Галина пригласила меня в центр после знакомства с дипломной работой, которую я написала. Так я стала арт-менеджером площадки и с самого начала занималась ее развитием. В команде нас было трое.
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Айбек Рахим, родной город — Алматы, основатель проекта Tazalyk, @mytazalyk
Когда я осознал экологическую проблему в Казахстане, то захотел начать сортировать мусор и приучать к этому других. Мы просто группа молодых ребят, которые любят свой город, алматинские горы, гордятся природой. Каждый из нас болеет за свой родной край и хочет сделать его лучше.
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Нурали Бейсекожа, родной город — Алматы, скрипач, композитор, пианист, лауреат международных и республиканских конкурсов, @beisekozhanurali
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Жибек Кулумбетова, родной город — Алматы, спортсменка, @zhibek_bjj
В 12 лет получила звание кандидата в мастера спорта и стала двукратной чемпионкой мира. Я не ожидала, что так быстро добьюсь результатов. С первого дня тренировок просто мечтала и ставила цели.
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Кыран Талапбек, родной город — Алматы, режиссер, блогер, основатель KYRAN FILMS, @kyran_talapbek
Я видеограф и режиссер, снимаю видеоролики — рекламные, творческие и вирусного характера. Люблю режиссуру, поэтому не ограничиваю себя в желании творить и снимать. Я работаю с большими мировыми брендами, снимаю имиджевые ролики. Не устаю и получаю удовольствие — это важно.
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Данияр Сарсеев, родной город — Алматы, фотограф, @sarseyev
Я фотограф в стиле fashion & art и сооснователь OKO STUDIO. Также я преподаю на авторских курсах по фотографии и ретуши. Я визуальный маньяк — люблю искусство в любом его проявлении. Мое увлечение фотографией с 16 лет переросло в основную работу, и по сей день это приносит и будет приносить мне огромное удовольствие, заработок и возможности.
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Расул Абдуллаев, родной город — Алматы, маркетолог
Дело моей жизни — маркетинг. Я пришел к этому в 16 лет. Я живу, дышу этим делом. Я подстраивал себя под это. Знал, что маркетолог должен быть гибким, общительным, хотя многие черты во мне уже были. Получал знания у лучших учителей, проходил онлайн-занятия, работал в сильных компаниях.
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Султан Кушербаев, родной город — Алматы, сооснователь Campit.kz
Денис Лукянчук, родной город — Алматы, сооснователь Campit.kz
Все началось в 2015 году, с того, что мы начали заниматься пешим туризмом, ходить в горы. Нас было трое: я, Денис и Ержан. Это было хобби, которое мы любили. Тогда в Алматы были только небольшие объединения, закрытые альпинистские клубы, а большого открытого сообщества, к которому мог присоединиться любой, не было. Поэтому мы решили создать открытую страницу в Instagram и заметили большой спрос и желание у алматинцев присоединиться к нам.
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Диана Холловей, родной город — Алматы, модель, актриса
Я учусь в школе. В свободное время больше люблю читать книги. Сама я не снимаю видеоблоги, но я актриса и снимаюсь в кино. Надеюсь, что своей игрой в кино я тоже даю хороший пример сверстникам. Моя мечта — стать знаменитой актрисой в Голливуде. И я обязательно добьюсь успеха.
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Аламшо Гафуров, родной город — Алматы, управляющий и партнер Sky Hostel Almaty @skyhostel_almaty, @komek_charity
Я управляющий Sky Hostel — одного из первых хостелов в городе Алматы. Сначала мне предложили работу администратором, чтобы я развивался как профессионал в сфере туризма. Позже я стал управляющим и партнером по бизнесу. Основная идея для открытия — возможность встречать бэкпекеров или самостоятельных путешественников из-за рубежа.
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Анастасия Воложина, родной город — Алматы, предприниматель, @vlanastasiaa
Я родилась в семье предпринимателей. После окончания университета занялась собственным делом. В моей команде были люди, которые отлично разбираются в кофе, и мы решили открыть кофейню. Кофейня — отдушина во время серых будней, перезагрузка себя и своих эмоций.
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Арман Юсупов, родной город — Алматы, видеоблогер
Карина Оксукпаева, родной город — Алматы, студентка
Я стараюсь совмещать работу с домом, никогда не отказываюсь от помощи бабушек. Это позволяет мне больше успевать.
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Айсаным Кастеева, родной город — Алматы, дизайнер, художник по костюмам
Мне всегда нравилось рисовать и создавать что-то своими руками. С трех лет мои работы участвовали в международных выставках. Семья всегда вела меня по творческому пути. Моя мама — прикладница, занимается гобеленом, преподает в колледже КазНУИ. Папа — дизайнер интерьера. Пока они были заняты своим творчеством, я искала себя.
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Абылайхан Камаладин, родной город — Кызылорда, CEO QAMALLADIN bloggers agency
Перед тем как уйти из университета, я работал директором по коммуникациям.
Я понял, что мне нужно что-то другое, и ушел в YouTube-проект «Алма-Ата, Штат Небраска». С этого началась моя настоящая деятельность. Я начал управлять страницами Биржана Ашима, Тават. Постепенно количество блогеров, охвата, трафика стало расти. Сейчас помимо блогеров и вайнеров я работаю с рекламными агентствами и корпорациями.
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