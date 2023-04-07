22 апреля в Караганде пройдет первая профильная конференция для IT-сообщества региона DevCorn 2023

Разработчики, проджект-менеджеры, инженеры, QA-специалисты, те, кто начинает карьеру в IT или просто интересуется сферой, смогут послушать интересные выступления, поучаствовать в полезных воркшопах и эффективно выстроить нетворкинг.

Открывает конференцию панельная сессия «Культура IT-сообществ в Караганде: как выходить на международные рынки и стремительно развивать компанию, работая из региона», модератором которой станет Алина Абдрахманова, управляющий директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.





Асем Нургалиева, управляющий директор Kazpost Digital, соучредитель некоммерческой организации Technowomen, расскажет, как организовать медиастартап.

Олжас Сатиев, президент Центра анализа и расследования кибер-атак, поделится опытом, как ЦАРКА улучшила индекс киберготовности ООН в пять раз.

Артур Сундетов, технический директор блокчейн-компании Tech Culture выступит с темой «Технологии блокчейн и искусственный интеллект: какое будущее нас ждет».

Александр Мамаев, руководитель отдела машинного обучения и анализа данных VK Predict, в онлайн-трансляции расскажет подробнее о сервисе Predict, облачном ландшафте компании и о том, как стартапам использовать облака для прототипирования.

Андрей Арефьев, senior engineering manager крупнейшего онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar, в онлайн-трансляции разберет на примере компании опыт привлечения в бизнес IT-команды в качестве технического партнера.

Сергей Сергеев, директор инжиниринговой компании SIMUComp, расскажет, как его команда предоставляет услуги инженерных расчетов для автоконцернов Volkswagen и Voith.

Посмотрите темы выступлений других экспертов на сайте конференции, выберите интересные для себя и приходите, участие бесплатно.

Количество участников, которое может вместить кинотеатр, ограничено, зарегистрируйтесь сейчас, чтобы занять место.

22 апреля в 09:00 в кинотеатре «Сары-Арка» по адресу проспект Строителей, 6.

Присоединяйтесь в Telegram и Instagram.

Организатор конференции аутсорсинговая IT-компания QAZDEVELOP.