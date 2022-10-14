21 октября в Алматы пройдет международный форум IT-руководителей

21 октября в Алматы состоится Kazakhstan Technology Summit K-Tech. Это крупнейший международный профессиональный форум IT-руководителей Казахстана, а также ведущих мировых экспертов в области новых технологических решений.
Программа мероприятия содержит доклады по четырем основным направлениям: Technology, Architecture, Operations и Best Practices.
Ключевые темы K-Tech:
— Types of architecture — what to choose?
— Clean architecture of uncle bob
— Career is over, или джедайский путь CIO
— распилим монолит на микросервисы
— Data warehousing best practices
— Devops — мастер «ключей»
— организация Data Governance без вендоров
— Devsecops — вызовы или мечты.
В рамках проведения саммита лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение пройдет в номинациях:
— The Best CIO
— The Best IT-project.
Инициатива проведения конкурса The Best CIO/ IT-project призвана отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли вклад во внедрение технологий и IТ-решений, эффективно их использовали в своих бизнес-процессах, а также компании, которые разработали прорывные продукты.
Регистрация на форум по ссылке.
Мероприятие проводится под эгидой корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.
Организаторы мероприятия:
Kazakhstan Growth Forum, страховая компания «Коммеск-Өмір», КСЖ «Сентрас Коммеск Life».
Генеральный партнер мероприятия: Yandex Cloud.