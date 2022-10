21 октября в Алматы пройдет международный форум IT-руководителей

21 октября в Алматы состоится Kazakhstan Technology Summit K-Tech. Это крупнейший международный профессиональный форум IT-руководителей Казахстана, а также ведущих мировых экспертов в области новых технологических решений.

Программа мероприятия содержит доклады по четырем основным направлениям: Technology, Architecture, Operations и Best Practices.

Ключевые темы K-Tech:

— Types of architecture — what to choose?

— Clean architecture of uncle bob

— Career is over, или джедайский путь CIO

— распилим монолит на микросервисы

— Data warehousing best practices

— Devops — мастер «ключей»

— организация Data Governance без вендоров

— Devsecops — вызовы или мечты.

В рамках проведения саммита лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение пройдет в номинациях:

— The Best CIO

— The Best IT-project.

Инициатива проведения конкурса The Best CIO/ IT-project призвана отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли вклад во внедрение технологий и IТ-решений, эффективно их использовали в своих бизнес-процессах, а также компании, которые разработали прорывные продукты.

Регистрация на форум по ссылке.

Мероприятие проводится под эгидой корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.

Организаторы мероприятия:

Kazakhstan Growth Forum, страховая компания «Коммеск-Өмір», КСЖ «Сентрас Коммеск Life».

Генеральный партнер мероприятия: Yandex Cloud.