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20 знаменитых режиссеров выбрали любимые фильмы 2022 года
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Вчера в 10:40

20 знаменитых режиссеров выбрали любимые фильмы 2022 года

Двадцать именитых режиссеров назвали свои фильмы-фавориты 2022 года специально для Variety. Они написали небольшие эссе к каждому из фильмов.

Режиссеры и их любимые фильмы в этом году

Гильермо дель Торо — «Элвис» База Лурманна

Уэс Андерсон — «Белый шум» Ноя Баумбаха

Эдгар Райт — «Треугольник печали» Рубен Эстлунд

Томас Винтерберг — «Добрый медбрат» Тобиаса Линдхольма.

Джадд Апатоу — «Фабельманы» Стивена Спилберга.

Посмотреть выбор других режиссеров и прочитать их тексты можно здесь.

Источник: daily.afisha.ru

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