20 знаменитых режиссеров выбрали любимые фильмы 2022 года

Двадцать именитых режиссеров назвали свои фильмы-фавориты 2022 года специально для Variety. Они написали небольшие эссе к каждому из фильмов.
Режиссеры и их любимые фильмы в этом году
Гильермо дель Торо — «Элвис» База Лурманна
Уэс Андерсон — «Белый шум» Ноя Баумбаха
Эдгар Райт — «Треугольник печали» Рубен Эстлунд
Томас Винтерберг — «Добрый медбрат» Тобиаса Линдхольма.
Джадд Апатоу — «Фабельманы» Стивена Спилберга.
Посмотреть выбор других режиссеров и прочитать их тексты можно здесь.
Источник: daily.afisha.ru