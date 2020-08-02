20 историй о том, как молодые люди до 30 лет открывают бизнес в Центральной Азии

Яна Фатюхина, родной город — Караганда, руководитель и основатель студии кройки и шитья Selftailor













Я не думала, что открою школу кройки и шитья. Этот бизнес я создала за один месяц. Я решила и начала действовать. Сейчас уже год, как мы существуем, и у нас есть собственная студия кройки и шитья Selftailor. Когда я открыла студию, мне был 21 год. В Караганде мы имеем успех и довольных клиентов.

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Искендер Самарбеков, родной город — Бишкек, сооснователь Perspective English, основатель образовательного центра U! Center













Три года назад я познакомился с партнером, который открыл первый языковой центр Perspective. Мы поняли, что дополняем друг друга, начали сотрудничать и открыли новую компанию Perspecrive-English. Он занимался административной и операционной деятельностью, а я отвечал за креатив и идейную часть. Объединив усилия, мы открывали один образовательный центр за другим.

Мы хотим решить проблему доступного образования. В Кыргызстане есть умы и лучшие преподаватели, надо объединить этих людей на одной площадке.

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Аркат Куандык, родной город — Костанай, основатель студии флористики TULIP













Я долго размышлял над тем, что открыть, и остановил выбор на цветочной лавке. Это показалось мне интересным, да и я хотел открыть что-то такое, что приносило бы мне удовольствие.

Я люблю дарить цветы. И довольно часто, приходя за очередным букетом, я сам выбирал цветы и объяснял флористу, какая должна быть композиция.

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После окончания учебы в КазГАСА на инженера-строителя я работал по найму в банке. Но мне казалось, что в бизнесе я буду более успешен. Так, в 2017 году я уволился с работы. У меня не было больших инвестиций, поэтому пришлось искать бизнес-идеи без больших вложений. Я основал компанию по ремонту квартир и офисов, нанял бригаду и начал ремонтировать дома.



Около года работая в этой сфере, познакомился с ротанговой мебелью. И во время работы с клиентами заметил тенденцию покупки мебели из искусственного ротанга. Мне эта мебель понравилась эстетичным видом и долговечностью, и я захотел производить такую мебель. Собрал деньги и начал бизнес.

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Саодат Естиярова, родной город — Шымкент, основатель школы робототехники













Я всегда хотела быть предпринимателем. В университете обучалась робототехнике и потом решила открыть образовательный центр. С этой идеей пошла на конкурс образовательных грантов.

Приняв участие в конкурсе инновационных проектов, я выиграла грант в 3 000 000 тенге. Это был важный опыт. Во время программы я узнала, с какими трудностями сталкиваются бизнесмены и как решают сложные задачи. После чего открыла в Шымкенте образовательный центр по сборке смарт-роботов для постройки умного дома.

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Бекзод Арипжанов, родной город — Тараз, переводческая компания













Бизнесом я занимаюсь около четырех лет. Один из последних моих проектов — это переводческая компания. В список наших услуг входит письменный, последовательный, синхронный и сурдоперевод. Мы переводим с 53 языков мира.

Моя семья повлияла на то, что я стал заниматься бизнесом. Мой отец всю сознательную жизнь занимается бизнесом. Бизнесом я начал заниматься не сразу. Потому что, чтобы начать заниматься бизнесом, нужно приобрести определенные навыки в продажах, маркетинге, какая-то часть — это юридические и бухгалтерские навыки.

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Дина Оразова, родной город — Костанай, детская творческая студия «Смайлик»













У меня своя детская студия творчества «Смайлик». Открылись мы шесть месяцев назад. Дети у нас занимаются с 3 до 16 лет. Я сама по профессии педагог, раньше занималась именно детским развитием с детьми помладше, от восьми месяцев до школьного периода.

Сейчас захотела попробовать себя в другой сфере, где дети уже постарше и, соответственно, программа у нас уже другая. Наша миссия заключается в том, чтобы научить детей выходить из зоны комфорта. Раньше я делала акцент только на развитии, а сейчас детки занимаются танцами, актерским мастерством, дефиле, этикетом и хореографией.

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Казбек Жангазиев, город — Лафборо, основатель и генеральный менеджер футбольной академии «Санлин», @ k.zhangaziyev













В предпринимательской деятельности я уже семь лет. Летом 2013 года начинал с перепродажи кепок с вентиляторами на солнечной батарее оптом и в розницу.

В сентябре 2014 года после окончания университета запустил футбольную академию «Санлин». Мы обучаем футболу детей от 4 до 16 лет. Прошли путь от одного филиала в Нур-Султане до 14 действующих филиалов по всему Казахстану, развиваем сеть через франчайзинг. За все время у нас прошли обучение более 5000 детей. Мы развиваемся во благо казахстанского футбола, чтобы когда-нибудь один из наших выпускников заиграл в крутом европейском профессиональном клубе.

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В предпринимательской деятельности я уже седьмой год. Во время студенчества друзья ходили на курсы «Бизнес Молодости», куда привели и меня. Потом я познакомился с человеком, который занимался поставками вещей из Китая. Я включился в дело и понял, каково это — работать на себя.

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Касымхан Жапанов, город — Нур-Султан, предприниматель, @ kasymxan













Я работаю дизайнером со студенческих лет. Принимал участие в крупных проектах, таких как Азиада-2011, «Казахстан Барысы», а также в форумах, фестивалях. После окончания университета у меня появилась идея создания собственной дизайн-студии, которая реализовалась в 2013 году.

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Даниял Умбеталов, родной город — Алматы, предприниматель













Наша студия занимается веб-дизайном, куда входит разработка сайтов, telegram-ботов. Также настраиваем контекстную и таргетинговую рекламу, что сказывается на продажах бизнеса.

Что-то предпринимать и продавать я начал с 11 лет — тогда начался мой путь бизнесмена. Я продавал наклейки для школьников, мы печатали классные варианты в типографии и делали интересные проекты. После этого я занимался продажей шариков. В городских парках мы строили фигурки из шаров и продавали семьям.

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Фаридун Замонов, родной город — Душанбе, маркетолог, соучредитель IT-компании Colibri, CEO Colibri School, @zamonow













После окончания школы нужно было выбрать профессию. Я точно знал, что не хочу провести жизнь на скучной или неподходящей для страны работе — быть бухгалтером или юристом, как советовали близкие. Нашел специальность, которая подразумевает взаимодействие с людьми и развитие проектов. Проучился четыре года в Душанбе, потом поступил в Петербург, стал магистром PR и рекламы.

В 2016 году вернулся в Таджикистан, попробовал себя в туризме, журналистике и IT. Сменил три места работы, а на последнем познакомился с двумя разработчиками. Мы основали IT-компанию Colibri в 2017 году.

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Рукия, родной город — Худжанд, преподаватель, основатель школы @ruqiya.english.school













Я преподаю английский язык со школьных лет. У меня был опыт работы, больше 50 учеников, которых я готовила к TOEFL. И одна из учениц была готова преподавать сама.

Когда пришло время возвращаться на учебу в США, я наняла ее на работу. Так получилось, что мы начали расти, нас становилось все больше. Таким образом, появилась Ruqiya English School — полноценный бизнес с бухгалтерией, менеджментом, маркетингом.

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Хаджиакбар Ядгаров, родной город — Душанбе, IT-индустрия, @yadgarov_01













Я с детства хотел стать программистом, увлекался этим в школе. Два года учился на программиста в Таджикском национальном университете и остальные два года — в Белорусском государственном университете.

По окончании университета планировал открывать IT-компанию. Поехал в Дубай, чтобы развивать навыки в области программирования и набраться опыта в крупных IT-компаниях. На пару недель взял отпуск и приехал в Таджикистан. Встретился с другом и предложил ему вместе открыть IT-компанию.

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Амир Билиспек, родной город — Алма ты, основатель клининговой компании, @procleanerkz , @amirbill













Я студент выпускного курса Университета имени Сулеймана Демиреля. Когда задумался о будущем, понял, что не хочу работать по специальности в финансовой сфере. Поэтому мы с другом Санжаром открыли собственный проект в сфере клининга.

Заказав уборку в одной из клининговых компаний, я отметил для себя несколько нюансов касательно профессионализма рабочих. После тщательно изучил этот рынок.

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Темирлан Сали, родной город — Алматы, инженер-технолог, предприниматель, @temirlanast













В 2019 году я окончил бакалавриат по специальности «машиностроение» в Satbayev University. На данный момент получаю второе высшее образование по специальности «нефтегазовое дело» в Каспийском университете.

Люблю активный отдых и экстремальные виды спорта. Часто искал мотоциклы в аренду: выбор был невелик, а цена высокой. Решил приобрести три кроссовых мотоцикла в собственность, а позже пришла идея организации мототуров. Так хобби переросло в бизнес.

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Анастасия Воложина, родной город — Алматы, предприниматель, @vlanastasiaa













Я родилась в семье предпринимателей. После окончания университета занялась собственным делом. В моей команде были люди, которые отлично разбираются в кофе, и мы решили открыть кофейню. Кофейня — отдушина во время серых будней, перезагрузка себя и своих эмоций.

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Жахонгир Пулатов, родной город — Термез, руководитель / CEO, @jakhongir_pulatov













Я занимаюсь бизнесом с 20 лет. В 17 лет выучил английский язык и преподавал дома. Затем поступил в Международный Вестминстерский университет в Ташкенте, но мы не могли оплатить контракт. Поэтому я поставил перед собой цель: превратить деятельность в бизнес, чтобы заработать больше. У меня было 20-30 учеников, я арендовал помещение и открыл первый учебный центр английского языка.

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Маъруфхон Халиков, родной город — Коканд, имидж-стилист, дизайнер одежды, @maruf.designer













Во время учебы в университете на специальности «управление бизнесом» я попал в компанию творческих людей. В итоге я проходил преддипломную практику на текстильном предприятии и выпускал свои первые модели как дизайнер.

Окончив университет, запустил первую линию футболок. Обучился кройке и шитью. Когда разобрался в основах, провел показ: разработал бренд, выступил с дебютными коллекциями, получил за них номинацию «Прорыв года». После этого открыл ателье.

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Дмитрий Середин, родной город — Ташкент, предприниматель, @deema_seredin













Я развиваю школу актуальных профессий TEHNIKUM. Долгое время был руководителем digital-агентства — это был мой основной бизнес. Но как руководителю мне не хватало кадров, актуальным профессиям не учат в образовательных учреждениях. Поэтому я открыл собственную школу, где можно освоить новую профессию за один месяц и зарабатывать.

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