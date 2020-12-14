20 интересных интервью Рунета за 2020 год

«вДудь»



Интервью с Алексеем Щербаковым про спецназ, панк-рок и любовь.









Как устроена IT-cтолица мира, о том, что у любого человека есть возможность прорваться на самую вершину.





«А поговорить?»

Интервью с Михаилом Лабковским про цены за прием, романы с клиентками и развод с женой.









Интервью с Максимом Галкиным про страну, Примадонну и Грязь.









Интервью с Юлией Ахмедовой про биполярное расстройство, одиночество и харассмент.





Big Money

Интервью с Ириной Хакамадой о том, каким должен быть современный лидер.









Интервью с Маргуланом Сейсембаевым. Бизнесмен. Человек. Спекулянт.





«Осторожно, Собчак»

Интервью с Екатериной Варнавой про развод, платные посты в Instagram и убытки на карантине.









Интервью с Александром Гудковым о смехе на похоронах, угрозах и о своей свадьбе. 2 части.









«Света вокруг Света»





Интервью с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей: в гостях у звездной пары. Правила дома и веселые танцы.









Про эйджизм: женщины 40+. Рудковская, Хакамада, Лаврентьева, Слуцкер, Соловьева, Ахмадуллина, Салахова.





«Ходят слухи»





Интервью с гинекологом Ольгой Белоконь про мифы, контрацепцию и инфекции.









«Честный развод»





Интервью с Ксенией Собчак о причинах развода и о том, почему Ксения считает себя некрасивой.





GQ Russia





Интервью о сериале «Перевал Дятлова»: новый взгляд, реальные версии и мистика.





«вМесте»





Интервью с Ириной Горбачевой про детство, творчество и принципы.









Интервью с Аллой Михеевой.





«Макарена»





Интервью с Антоном Шастуном про то, почему его нет в «Что было дальше?», о ТНТ, стендапе и Сабурове.









«Надежда Стрелец»





Интервью с Ляйсан Утяшевой про Кабаеву, «Прожарку», похудение на 30 кг и самого завидного жениха из Comedy.









Интервью с Марком Богатыревым о причинах ухода из сериала «Кухня», депрессии и свадьбе с Татьяной Арнтгольц.



