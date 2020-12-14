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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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20 интересных интервью Рунета за 2020 год
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Сегодня в 20:50

20 интересных интервью Рунета за 2020 год

«вДудь»

Интервью с Алексеем Щербаковым про спецназ, панк-рок и любовь.



Как устроена IT-cтолица мира, о том, что у любого человека есть возможность прорваться на самую вершину.



«А поговорить?»


Интервью с Михаилом Лабковским про цены за прием, романы с клиентками и развод с женой.



Интервью с Максимом Галкиным про страну, Примадонну и Грязь.



Интервью с Юлией Ахмедовой про биполярное расстройство, одиночество и харассмент.



Big Money


Интервью с Ириной Хакамадой о том, каким должен быть современный лидер.



Интервью с Маргуланом Сейсембаевым. Бизнесмен. Человек. Спекулянт.



«Осторожно, Собчак»


Интервью с Екатериной Варнавой про развод, платные посты в Instagram и убытки на карантине.



Интервью с Александром Гудковым о смехе на похоронах, угрозах и о своей свадьбе. 2 части.




«Света вокруг Света»


Интервью с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей: в гостях у звездной пары. Правила дома и веселые танцы.



Про эйджизм: женщины 40+. Рудковская, Хакамада, Лаврентьева, Слуцкер, Соловьева, Ахмадуллина, Салахова.



«Ходят слухи»


Интервью с гинекологом Ольгой Белоконь про мифы, контрацепцию и инфекции.



«Честный развод»


Интервью с Ксенией Собчак о причинах развода и о том, почему Ксения считает себя некрасивой.



GQ Russia


Интервью о сериале «Перевал Дятлова»: новый взгляд, реальные версии и мистика.



«вМесте»


Интервью с Ириной Горбачевой про детство, творчество и принципы.



Интервью с Аллой Михеевой.



«Макарена»


Интервью с Антоном Шастуном про то, почему его нет в «Что было дальше?», о ТНТ, стендапе и Сабурове.



«Надежда Стрелец»


Интервью с Ляйсан Утяшевой про Кабаеву, «Прожарку», похудение на 30 кг и самого завидного жениха из Comedy.



Интервью с Марком Богатыревым о причинах ухода из сериала «Кухня», депрессии и свадьбе с Татьяной Арнтгольц.


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