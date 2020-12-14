20 интересных интервью Рунета за 2020 год

«вДудь»
Интервью с Алексеем Щербаковым про спецназ, панк-рок и любовь.
Как устроена IT-cтолица мира, о том, что у любого человека есть возможность прорваться на самую вершину.
«А поговорить?»
Интервью с Михаилом Лабковским про цены за прием, романы с клиентками и развод с женой.
Интервью с Максимом Галкиным про страну, Примадонну и Грязь.
Интервью с Юлией Ахмедовой про биполярное расстройство, одиночество и харассмент.
Big Money
Интервью с Ириной Хакамадой о том, каким должен быть современный лидер.
Интервью с Маргуланом Сейсембаевым. Бизнесмен. Человек. Спекулянт.
«Осторожно, Собчак»
Интервью с Екатериной Варнавой про развод, платные посты в Instagram и убытки на карантине.
Интервью с Александром Гудковым о смехе на похоронах, угрозах и о своей свадьбе. 2 части.
«Света вокруг Света»
Интервью с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей: в гостях у звездной пары. Правила дома и веселые танцы.
Про эйджизм: женщины 40+. Рудковская, Хакамада, Лаврентьева, Слуцкер, Соловьева, Ахмадуллина, Салахова.
«Ходят слухи»
Интервью с гинекологом Ольгой Белоконь про мифы, контрацепцию и инфекции.
«Честный развод»
Интервью с Ксенией Собчак о причинах развода и о том, почему Ксения считает себя некрасивой.
GQ Russia
Интервью о сериале «Перевал Дятлова»: новый взгляд, реальные версии и мистика.
«вМесте»
Интервью с Ириной Горбачевой про детство, творчество и принципы.
Интервью с Аллой Михеевой.
«Макарена»
Интервью с Антоном Шастуном про то, почему его нет в «Что было дальше?», о ТНТ, стендапе и Сабурове.
«Надежда Стрелец»
Интервью с Ляйсан Утяшевой про Кабаеву, «Прожарку», похудение на 30 кг и самого завидного жениха из Comedy.
Интервью с Марком Богатыревым о причинах ухода из сериала «Кухня», депрессии и свадьбе с Татьяной Арнтгольц.