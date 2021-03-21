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20 фантастических фильмов и сериалов про альтернативное будущее
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21.03.2020

20 фантастических фильмов и сериалов про альтернативное будущее

Сериалы


«Черное зеркало», 2011


Жанр: фантастика, триллер, драма


За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь. В сериале отображается всеобщее беспокойство за наш современный мир.


«Сотня», 2014


Жанр: фантастика, драма, детектив

На орбите Земли летает космический корабль, где находятся те, кто выжил после страшной катастрофы. Они отправляют Землю космический челнок с сотней малолетних преступников.


«Люди», 2015


Жанр: фантастика, драма

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги.


«Мир дикого запада», 2016


Жанр: фантастика, драма, детектив

В футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей.


«3%», 2016


Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Будущее, в котором мир разделен на две части: одни богатые, другие — нищие. В 20 лет каждому человеку дается шанс попасть в число тех, кто живет богато.


«Рассказ служанки», 2017


Жанр: фантастика, триллер, драма

Действие разворачивается в будущем, где у власти стоят военные. В мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства.


«Затерянные в космосе», 2018


Жанр: фантастика, драма, детектив, приключения, семейный

2046 год. Космический корабль теряется в космосе и терпит крушение на планете на расстоянии нескольких световых лет от планируемого места назначения.


«Воспитанные волками», 2020


Жанр: фантастика, триллер, драма

2145 год. На планете Kepler-22b приземляется небольшое судно с двумя андроидами, которые называют друг друга Матерью и Отцом.


«Дивный новый мир», 2020


Жанр: фантастика, драма

XXVI век, идеальный мир будущего. Гармонию нарушает необычный человек извне, и перед жителями нового мира встает вопрос — верный ли путь к счастью они выбрали.


«Племена Европы», 2021


Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения

В 2074 году трое братьев и сестер решают изменить судьбу Европы после того, как глобальная катастрофа расколола ее на микрогосударства, которые борются за господство.

Фильмы


«Матрица», 1999


Жанр: фантастика, боевик

Жизнь Томаса разделена на две части: днем он — офисный работник, а ночью — хакер по имени Нео. Однажды герой узнает, что все, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица.


«Аватар», 2009


Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора.


«Господин Никто», 2009


Жанр: фантастика, мелодрама, фэнтези, драма

Проснувшийся немощным стариком Немо, Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и наблюдают за телешоу, где главная звезда — старик Немо, доживающий последние дни.


«Луна 2112», 2009


Жанр: фантастика, драма, детектив

Контракт Сэма подходит к концу: он провел три года на Луне. За две недели до возвращения на Землю Сэм встречает своего сменщика.


«Петля времени», 2012


Жанр: фантастика, боевик, триллер

В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое.


«Голодные игры», 2012


Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир.


«Гостья», 2013


Жанр: фантастика, драма, мелодрама

В будущем тела людей пытаются занять Души — пришельцы. Большая часть человечества уже погибла. Душа пытается захватить тело юной Мелани, но они оказываются вместе в одном теле.


«Интерстеллар», 2014


Жанр: фантастика, драма, приключения

Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив ученых отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы найти планету с подходящими для человечества условиями.


«Тихое место», 2018


Жанр: ужасы, фантастика, драма

Люди в будущем живут в мире, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Они вынуждены выживать, не издавая ни единого звука.


«Первому игроку приготовиться», 2018


Жанр: фантастика, боевик, приключения

Действие фильма происходит в 2045 году. Мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности.

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