19 рекламных слоганов, которые мы запомнили наизусть

Вспоминаем 19 ярких слоганов международных брендов, которые стали культовыми и остались в памяти на долгие годы.





Nike





Just Do It! — «Просто сделай это»





L’Oréal

Because you’re worth it — «Ведь вы этого достойны»





MasterCard

There are some things money can’t buy. For everything else, there’s MasterCard — «Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Для всего остального есть MasterCard»





KitKat





Have a break, have a KitKat — «Есть перерыв — есть KitKat»





McDonald's

I'm loving it — «Вот, что я люблю»





Apple





Think Different — «Думай иначе»





Samsung





Do What You Can’t — «Выходи за рамки возможного»





Gillette





Gillette. The best a man can get — «Gillette — лучше для мужчины нет»





Adidas





Impossible is nothing — «Нет ничего невозможного»





Toyota





Drive Your Dreams — «Управляй мечтой»





Bounty





Heavenly pleasure — «Райское наслаждение»





Rexona





Will not let you down — «Никогда не подведет»





Maybelline





Maybe She’s Born With It — «Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline»





Tefal





Ideas you can´t live without Tefal — «Без твоих идей не обойтись»





Reebok





I am what I am — «Я тот, кто я есть»





M&Ms

Melts in your mouth, not in your hands — «Тает во рту, а не в ваших руках»





Volvo





For life — «Для жизни»





Coca-Cola

Taste The Feeling — «Попробуй... Почувствуй»





Visa





Its everywhere you want to be — «Везде, где вы хотите быть»