18 полезных сервисов и программ, которые облегчат жизнь программиста

Собрали 18 сервисов, которые программисты используют в работе.





Среда разработки и редакторы кода





Intellij IDEA — среда разработки на Java. Система автоматически проводит анализ кода и предлагает свои варианты решения ошибок и дополнений. Здесь можно запускать тест, декомпилировать и создавать собственные инструменты, необходимые для работы.

Visual Studio Code — редактор исходного кода, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «легкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений.

Сервис поддерживает самые разные языки программирования. Удобен в использовании и пользуется спросом среди IT-специалистов мировых компаний. К примеру, его используют разработчики Facebook.

Sublime Text — поддерживает различные языки разметки и программирования. С ним можно легко перемещаться по строкам и файлам, вносить изменения одновременно в несколько областей кода и мгновенно переключаться между проектами.

Notepad++ имеет огромное количество возможностей. Благодаря возможности подключения плагинов Notepad++ поддерживает автоматизацию скриптами, шифрование, Emmet, HEX и многое другое.

Atom — сервис, разработанный компанией GitHub.inc. Работает и в других операционных системах, помимо Windows. Здесь реализована подсветка кода, есть тотальная перенастройка, которая позволяет сделать все под себя и реализовать желаемый функционал.





Хранилище кода





GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Он бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и небольших частных проектов.

Bitbucket — веб-сервис для хостинга проектов и их совместной разработки.

The Silver Searcher — инструмент поиска кода, который позволяет найти нужную строку в документе. Отличительная особенность сервиса — скорость. А еще его можно настроить так, чтобы он не показывал ненужные файлы. Так результаты поиска будут точнее.





Анализ кода





Mantisbt — сервис для проверки наличия ошибок в системе. Записывает все вносимые изменения и генерирует отчеты, по которым можно проследить весь процесс.

Monit — позволяет мониторить серверы на предмет ошибок и присылает уведомления. Это помогает отслеживать проблемы и оперативно решать их. Особенность — понятный и удобный интерфейс.

JSLint — статический анализатор кода с веб-интерфейсом для программ на языке JavaScript, проверяющий их соответствие стандартам оформления кода.





Командная работа





Slack — что-то вроде корпоративного мессенджера. Позволяет собрать сообщения из разных чатов и каналов в одном окне. Поддерживает интеграцию с более чем ста сторонними сервисами. Удобен, если все члены команды работают из разных мест.

Gitter — сервис для обмена сообщениями, построенный на интеграции с GitHub. Площадка обеспечивает все основные функции и возможности для создания единого чата.

Codeanywhere — дает возможность разработчикам писать код вместе в режиме реального времени. Пригласив коллег, вы сможете выполнять больше задач, потратив меньше времени. Программа не имеет ограничений по количеству участников.





Оптимизаторы





GlowCode — используется разработчиками программного обеспечения для анализа и оптимизации производительности приложений. Сервис имеет широкий спектр возможностей, начиная с обнаружения утечек памяти, заканчивая выявлением проблем, характерных для управляемых кодов.

EQATEC Profiler — профайлер кода для приложений, написанных для NET Compact Framework. Инструмент позволяет обнаруживать узкие места в приложениях, места в коде, где тратится большое количество времени на обработку. Запуск этого профайлера достаточно прост, а его доступность в виде бесплатного использования делает его популярным и доступным в обществе программистов.

IFTTT — специализируется на веб-приложениях. Инструмент позволяет без длительного кодинга осуществить взаимодействие между API. При использовании IFTTT необходимо лишь «связать» карточки веб-приложений и настроить их взаимодействие.

Play Framework — находка для тех, кто создает приложения на Java и Scala. Сервис можно использовать для ускорения работы, исправления ошибок, тестирования сайтов и приложения.