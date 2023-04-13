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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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18 новых брендов одежды и аксессуаров из Центральной Азии, которые стоят вашего внимания
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Главный

Сегодня в 13:45

18 новых брендов одежды и аксессуаров из Центральной Азии, которые стоят вашего внимания

Спортивная одежда, образы для детей, этнические украшения и вещи в корейском стиле: рассказываем об интересных брендах из Центральной Азии.


Казахстан

MAQTYGUL, @maqtygul

Эстетичный бренд одежды. Здесь можно приобрести корсеты в стиле «Ренессанс», воздушные трендовые платья и стильные шляпки.

Villanelle, @villanelle.store

Магазин селективных и дизайнерских украшений. Их концепция: ярко, модно, инфантильно.

eldshi, @eldshi.kz

Бренд нижнего белья ручной работы. Можно найти как комплекты из кружева, так и комфортное белье из трикотажа.

ASAI, @asai.studios

Еще один бренд одежды. Создают стильные вещи в корейском стиле в Казахстане.

Glyptiss, @glyptiss

Бренд яркой, стильной, комфортной спортивной одежды для девушек. В наличии лосины, шорты, топы, рашгарды, комбинезоны и не только.

Кыргызстан

Lamonte, @lamonte.kg

Модный бренд из Кыргызстана. Одежда вдохновлена культурой и образом жизни страны.

Qyzyq, @qyzyq_store

Бренд этноукрашений. Акцентные изделия прекрасно впишутся в повседневный образ и добавят ему оригинальности.

Olpok, @olpok_

Этнический бренд одежды. Модные кыргызстанцы встают в очередь за новым корсетом или бомбером от этого бренда.

UUZ ART, @uuz.art

Бренд домашнего декора из дерева. Товары ручной работы впишутся в любой интерьер.

Узбекистан

KANISHKA, @kanishka_dsgn

Бренд кожаных изделий и одежды. Здесь можно найти сумки, рюкзаки и аксессуары ручной работы.

KORPE, @korpe_uz

Бренд ручной работы, который создает яркие и стильные курпачи. Главный смысл бренда — возродить традиции в новом поколении.

Stone City, @stonecity.uz

Бренд дизайнерской одежды. Минималистичная одежда, вдохновленная узбекской культурой.

My first story, @myfirststory.uz

Бренд крафтовых альбомов, который сохранит все ваши теплые воспоминания.

Sakiyna, @sakiyna_collection

Украшения ручной работы, которые подойдут на любой случай жизни.

Таджикистан

N COLLECTION, @shaha_shoptj

Бренд дизайнерских сумок ручной работы, который порадует любую девушку.

Sitora, @sitorastyle_tj

Бренд для ценителей традиционных мотивов в одежде. Вещи изготавливаются исключительно из иката.

Shom, @shomhandmade

Бренд одежды для взрослых и детей. Также здесь изготавливают аксессуары.

DILHO, @dilho_1

Бренд стильной одежды собственного производства. Отшивают костюмы, толстовки и брюки.


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#стиль #одежда #бренд #украшения #аксессуары
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