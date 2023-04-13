18 новых брендов одежды и аксессуаров из Центральной Азии, которые стоят вашего внимания

Спортивная одежда, образы для детей, этнические украшения и вещи в корейском стиле: рассказываем об интересных брендах из Центральной Азии.
Казахстан
MAQTYGUL, @maqtygul
Эстетичный бренд одежды. Здесь можно приобрести корсеты в стиле «Ренессанс», воздушные трендовые платья и стильные шляпки.
Villanelle, @villanelle.store
Магазин селективных и дизайнерских украшений. Их концепция: ярко, модно, инфантильно.
eldshi, @eldshi.kz
Бренд нижнего белья ручной работы. Можно найти как комплекты из кружева, так и комфортное белье из трикотажа.
ASAI, @asai.studios
Еще один бренд одежды. Создают стильные вещи в корейском стиле в Казахстане.
Glyptiss, @glyptiss
Бренд яркой, стильной, комфортной спортивной одежды для девушек. В наличии лосины, шорты, топы, рашгарды, комбинезоны и не только.
Кыргызстан
Lamonte, @lamonte.kg
Модный бренд из Кыргызстана. Одежда вдохновлена культурой и образом жизни страны.
Qyzyq, @qyzyq_store
Бренд этноукрашений. Акцентные изделия прекрасно впишутся в повседневный образ и добавят ему оригинальности.
Olpok, @olpok_
Этнический бренд одежды. Модные кыргызстанцы встают в очередь за новым корсетом или бомбером от этого бренда.
UUZ ART, @uuz.art
Бренд домашнего декора из дерева. Товары ручной работы впишутся в любой интерьер.
Узбекистан
KANISHKA, @kanishka_dsgn
Бренд кожаных изделий и одежды. Здесь можно найти сумки, рюкзаки и аксессуары ручной работы.
KORPE, @korpe_uz
Бренд ручной работы, который создает яркие и стильные курпачи. Главный смысл бренда — возродить традиции в новом поколении.
Stone City, @stonecity.uz
Бренд дизайнерской одежды. Минималистичная одежда, вдохновленная узбекской культурой.
My first story, @myfirststory.uz
Бренд крафтовых альбомов, который сохранит все ваши теплые воспоминания.
Sakiyna, @sakiyna_collection
Украшения ручной работы, которые подойдут на любой случай жизни.
Таджикистан
N COLLECTION, @shaha_shoptj
Бренд дизайнерских сумок ручной работы, который порадует любую девушку.
Sitora, @sitorastyle_tj
Бренд для ценителей традиционных мотивов в одежде. Вещи изготавливаются исключительно из иката.
Shom, @shomhandmade
Бренд одежды для взрослых и детей. Также здесь изготавливают аксессуары.
DILHO, @dilho_1
Бренд стильной одежды собственного производства. Отшивают костюмы, толстовки и брюки.