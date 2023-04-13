18 новых брендов одежды и аксессуаров из Центральной Азии, которые стоят вашего внимания

Спортивная одежда, образы для детей, этнические украшения и вещи в корейском стиле: рассказываем об интересных брендах из Центральной Азии.





Казахстан

MAQTYGUL, @maqtygul

Эстетичный бренд одежды. Здесь можно приобрести корсеты в стиле «Ренессанс», воздушные трендовые платья и стильные шляпки.

Villanelle, @villanelle.store

Магазин селективных и дизайнерских украшений. Их концепция: ярко, модно, инфантильно.

eldshi, @eldshi.kz

Бренд нижнего белья ручной работы. Можно найти как комплекты из кружева, так и комфортное белье из трикотажа.

ASAI, @asai.studios

Еще один бренд одежды. Создают стильные вещи в корейском стиле в Казахстане.

Бренд яркой, стильной, комфортной спортивной одежды для девушек. В наличии лосины, шорты, топы, рашгарды, комбинезоны и не только.

Кыргызстан

Lamonte, @lamonte.kg

Модный бренд из Кыргызстана. Одежда вдохновлена культурой и образом жизни страны.

Бренд этноукрашений. Акцентные изделия прекрасно впишутся в повседневный образ и добавят ему оригинальности.

Этнический бренд одежды. Модные кыргызстанцы встают в очередь за новым корсетом или бомбером от этого бренда.

Бренд домашнего декора из дерева. Товары ручной работы впишутся в любой интерьер.

Узбекистан

Бренд кожаных изделий и одежды. Здесь можно найти сумки, рюкзаки и аксессуары ручной работы.

Бренд ручной работы, который создает яркие и стильные курпачи. Главный смысл бренда — возродить традиции в новом поколении.

Бренд дизайнерской одежды. Минималистичная одежда, вдохновленная узбекской культурой.

Бренд крафтовых альбомов, который сохранит все ваши теплые воспоминания.

Украшения ручной работы, которые подойдут на любой случай жизни.

Таджикистан

Бренд дизайнерских сумок ручной работы, который порадует любую девушку.

Бренд для ценителей традиционных мотивов в одежде. Вещи изготавливаются исключительно из иката.

Бренд одежды для взрослых и детей. Также здесь изготавливают аксессуары.

Бренд стильной одежды собственного производства. Отшивают костюмы, толстовки и брюки.