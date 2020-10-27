17 заведений в Алматы и Нур-Султане, где попробовать напитки и десерты с матчей

Алматы











Уютная кофейня, где можно попробовать зеленый чай матча-латте и айс-латте.

Адрес: ул. Валиханова, 170

Режим работы: ПН-ВС 08:30 — 23:00





Заведение европейской кухни в центре города. Посетителям предлагают чай и кофе с матчей.

Адрес: пр. Абылай хана, 147

Режим работы: ПН 11:00 — 23:00, ВТ-ВС 08:30 — 23:00









Чайный домик, где подают уникальный напиток — кофе-матча с сырной пенкой.

Адрес: ул. Панфилова, 92 / пр. Жибек Жолы, 106

Режим работы: ПН-ВС 10:00 — 23:00









Лавка чая с шариками, куда можно прийти за двумя видами напитков с матчей. Есть классический вариант чая, а также с кокосовой шапочкой объемом 500 и 700 мл.

Адрес: ул. Гоголя, 77

Режим работы: ПН-ВС 09:30 — 0:00





Чайная, где можно взять с собой жемчужный молочный чай с матчей. Здесь жемчужные шарики делаются из тапиоки.

Адрес: пр. Назарбаева, 152

Режим работы: ПН-ВС 10:00 — 23:00





Сеть алматинских кофеен, где стоит заказать манговое пирожное с голубой матчей.

Адрес: пр. Абылай хана, 145 / ул. Гоголя, 87 / пр. Аль-Фараби, 38 / подробнее смотреть в 2GIS

Режим работы: ПН-ВС 07:30 — 22:00









Культовая городская кофейня. В меню включены голубая и зеленая матча-латте.

Адрес: ул. Кунаева, 130

Режим работы: ПН-ВС 07:30 — 23:00





Место, где можно заказать матчу с брюле и добавить тапиоку к любому напитку.

График работы: ПН-ВС 10:00 — 22:00

Адрес: мкр. «Мамыр-1», 8а





Кофейня с чаем на любой вкус: матча-латте, матча-фраппучино и другие напитки.

График работы: ПН-ВС 08:00 — 23:00

Адреса: ул. Курмангазы, 43 / ул. Желтоксан, 137 / пр. Назарбаева, 244





Популярное среди любителей чая заведение. Здесь можно купить матчу с жемчугом и матчу с молочной шапкой.

График работы: ПН-ВС 11:30 — 22:00

Адреса: пр. Абылай хана, 122/ ул. Тимирязева, 38/1 / пр. Достык, 104









Нур-Султан









Кофейня специализируется на качественной матче из Японии. Интересные варианты десертов и напитков из матчи, к примеру, клубничная матча-латте и matcha crepe cake. Также в кофейне можно приобрести матча-боксы для приготовления напитка дома.

Адрес: ул. Кунаева, 14

Режим работы: 10:00 — 22:00





Уже слышали о голубой матче? Здесь можно попробовать небесно-голубую матчу.

Адрес: пр. Улы Дала, 7/7

Режим работы: 08:00 — 22:00









Небольшой корнер, где матчу можно попробовать как на воде, так и на молоке. В меню вы его не найдете, так что спрашивайте спешл дринк у бариста — матча с натуральным пюре манго.

Адрес: пр. Мангилик ел, 9, блок С

Режим работы: 09:00 — 20:00









Городское центральное кафе, где можно заказать айс-матча-латте с фисташковым сиропом на миндальном молоке.

Адрес: ул. Кунаева, 12/1

Режим работы: 08:00 — 22:00





Кафе здорового питания, а значит, здесь вы точно найдете матчу! Есть классический и голубой чай матча.

Адрес: ул. Сарайшык, 27/3

Режим работы: 09:00 — 24:00









Можно попробовать такие интересные варианты: ванильная матча-латте, голубая матча-латте, rose матча-латте и фиолетовая матча.

Адрес: пр. Мангилик ел, 53

Режим работы: ПН-ЧТ 08:30 — 23:00, ПТ-ВС 09:00 — 22:00









Красивая подача, радующая глаз насыщенным цветом латте-матча кокос и голубая матча лаванда.

Адрес: ул. Бейбитшилик, 5

Режим работы: 10:00 — 22:00