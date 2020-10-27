17 заведений в Алматы и Нур-Султане, где попробовать напитки и десерты с матчей

Алматы
@local.almaty
Уютная кофейня, где можно попробовать зеленый чай матча-латте и айс-латте.
Адрес: ул. Валиханова, 170
Режим работы: ПН-ВС 08:30 — 23:00
@dailycoffee.almaty
Заведение европейской кухни в центре города. Посетителям предлагают чай и кофе с матчей.
Адрес: пр. Абылай хана, 147
Режим работы: ПН 11:00 — 23:00, ВТ-ВС 08:30 — 23:00
@hefkcha_kazakhstan
Чайный домик, где подают уникальный напиток — кофе-матча с сырной пенкой.
Адрес: ул. Панфилова, 92 / пр. Жибек Жолы, 106
Режим работы: ПН-ВС 10:00 — 23:00
@utepia_kz
Лавка чая с шариками, куда можно прийти за двумя видами напитков с матчей. Есть классический вариант чая, а также с кокосовой шапочкой объемом 500 и 700 мл.
Адрес: ул. Гоголя, 77
Режим работы: ПН-ВС 09:30 — 0:00
@queentea.almaty
Чайная, где можно взять с собой жемчужный молочный чай с матчей. Здесь жемчужные шарики делаются из тапиоки.
Адрес: пр. Назарбаева, 152
Режим работы: ПН-ВС 10:00 — 23:00
@big_apple_coffee
Сеть алматинских кофеен, где стоит заказать манговое пирожное с голубой матчей.
Адрес: пр. Абылай хана, 145 / ул. Гоголя, 87 / пр. Аль-Фараби, 38 / подробнее смотреть в 2GIS
Режим работы: ПН-ВС 07:30 — 22:00
@vanillacoffee.kz
Культовая городская кофейня. В меню включены голубая и зеленая матча-латте.
Адрес: ул. Кунаева, 130
Режим работы: ПН-ВС 07:30 — 23:00
@sunteakz
Место, где можно заказать матчу с брюле и добавить тапиоку к любому напитку.
График работы: ПН-ВС 10:00 — 22:00
Адрес: мкр. «Мамыр-1», 8а
@travelers.almaty
Кофейня с чаем на любой вкус: матча-латте, матча-фраппучино и другие напитки.
График работы: ПН-ВС 08:00 — 23:00
Адреса: ул. Курмангазы, 43 / ул. Желтоксан, 137 / пр. Назарбаева, 244
@teadot_kz
Популярное среди любителей чая заведение. Здесь можно купить матчу с жемчугом и матчу с молочной шапкой.
График работы: ПН-ВС 11:30 — 22:00
Адреса: пр. Абылай хана, 122/ ул. Тимирязева, 38/1 / пр. Достык, 104
Нур-Султан
@jasylcoffee
Кофейня специализируется на качественной матче из Японии. Интересные варианты десертов и напитков из матчи, к примеру, клубничная матча-латте и matcha crepe cake. Также в кофейне можно приобрести матча-боксы для приготовления напитка дома.
Адрес: ул. Кунаева, 14
Режим работы: 10:00 — 22:00
@nectar_coffeeshop
Уже слышали о голубой матче? Здесь можно попробовать небесно-голубую матчу.
Адрес: пр. Улы Дала, 7/7
Режим работы: 08:00 — 22:00
@blessed_coffeeshop
Небольшой корнер, где матчу можно попробовать как на воде, так и на молоке. В меню вы его не найдете, так что спрашивайте спешл дринк у бариста — матча с натуральным пюре манго.
Адрес: пр. Мангилик ел, 9, блок С
Режим работы: 09:00 — 20:00
@cafekoktem
Городское центральное кафе, где можно заказать айс-матча-латте с фисташковым сиропом на миндальном молоке.
Адрес: ул. Кунаева, 12/1
Режим работы: 08:00 — 22:00
@green_kitchen.cafe
Кафе здорового питания, а значит, здесь вы точно найдете матчу! Есть классический и голубой чай матча.
Адрес: ул. Сарайшык, 27/3
Режим работы: 09:00 — 24:00
@la_creme_astana
Можно попробовать такие интересные варианты: ванильная матча-латте, голубая матча-латте, rose матча-латте и фиолетовая матча.
Адрес: пр. Мангилик ел, 53
Режим работы: ПН-ЧТ 08:30 — 23:00, ПТ-ВС 09:00 — 22:00
@cafe.tochka
Красивая подача, радующая глаз насыщенным цветом латте-матча кокос и голубая матча лаванда.
Адрес: ул. Бейбитшилик, 5
Режим работы: 10:00 — 22:00