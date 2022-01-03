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17-летняя казахстанка возглавила мировой рейтинг по шахматам среди девушек
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Сегодня в 11:40

17-летняя казахстанка возглавила мировой рейтинг по шахматам среди девушек

Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам, и вице-чемпионкой по рапиду.

Бибисара Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации в возрасте до 20 лет.

17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе.

В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла десятое место в блице, 19 место в рапиде, 33 место в классических шахматах.

В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.

Источник: sports.kz

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