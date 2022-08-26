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17-летний пилот совершил кругосветный полет и установил 2 мировых рекорда
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Сегодня в 10:01

17-летний пилот совершил кругосветный полет и установил 2 мировых рекорда

17-летний бельгийско-британский гражданин Мак Резерфорд установил два мировых рекорда Гиннесса, став самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, а также самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Путешествие Мака стартовало 23 марта и длилось около пяти месяцев. За это время парень побывал в 52 странах на пяти континентах и дважды пересек экватор. 24 августа он посадил самолет на взлетно-посадочной полосе к западу от столицы Болгарии Софии.

Путешествию препятствовали муссонные дожди, песчаные бури и сильная жара. Однако большая часть задержек была вызвана ожиданием получения разрешений и других документов, необходимых для дальнейшего полета, или необходимостью изменить запланированный маршрут.

Источник: tengritravel.kz

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