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16 поводов для гордости: победа в конкурсе Face of Asia 2022, участие в итоговом турнире WTA и другие достижения октября
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Сегодня в 12:30

16 поводов для гордости: победа в конкурсе Face of Asia 2022, участие в итоговом турнире WTA и другие достижения октября

Достижения выходцев из Центральной Азии, успехами которых мы гордились в октябре.

Бекдоолот Расулбеков, @bekdolott

bekdolott.jpg

Кыргызстанец стал вторым в весовой категории до 109 килограммов на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Соревнования проходили с 8 по 16 октября в городе Манама.


Айзада Муптильда

айзада.jpg


Казахстанка выиграла золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов Спортсменка набрала 277 килограммов, из которых: 120 в толчке и 157 в рывке.


Альбина Какенова

альбина какенова.jpeg


Альбина Какенова набрала 2772 очка и возглавила рейтинг юниоров-теннисистов из Центральной Азии.


Абиба Абужакынова, @abiba48

abiba


Казахстанская дзюдоистка выиграла бронзу турнира «Большого шлема»‎ в Абу-Даби. Казахстанка выступала в весовой категории до 48 килограмм и досрочно выиграла противостояние за третье место, заработав «иппон»‎.


Ванесса Толкунбек-кызы

Ванесса Толкунбек-кызы.jpg


Модель из Кыргызстана выиграла конкурс Face of Asia 2022. Фестиваль проходил в городе Ыйджонбу. Модели Алия Султанбаева, Аскат Осмонов и Муратбек Мамыров вошли в топ-10.


Анна Данилина, @_annadanilina_

anna danilina.jpg


В полуфинальной встрече Анна вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей обыграла лидеров женского парного разряда. Благодаря этой победе Данилина выступит на итоговом турнире WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте, штат Техас.


Саадат Турусбекова

саадат.jpg


Кыргызстанская модель выступила на конкурсе красоты Princess of the Globe 2022, Photomodel of the World 2022. Фестиваль проходил в Турции. Саадат вошла в семерку лучших по итогам конкурса.


Шавкат Рахмонов, @shavkatrakhmonov94

шавкат рахмонов.jpg

UFC снял короткометражный фильм про казахстанского бойца. В фильме Шавкат рассказал о своем становлении, ближайших планах и целях на будущее.


Дамир Исмагулов, @ismagulov_damir

damir ismagulov.jpg

Казахстанский боец поднялся на 10 место рейтинга UFC. Дамир поменялся местами с Конором Макгрегором, ранее казахстанец был на 11 месте.


Ильфат Абдуллин, @abdullin.ilfat

ильфат абдуллин.jpg

Казахстанец стал первым на международном турнире по стрельбе из классического лука. Также места взяли Санжар Мусаев, Бунед Мирзаметов и Адель Жексенбинова.


Арым Актан, @esimdefilm

арым актан.jpg

Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Церемония пройдет 11 ноября в Голд-Кост, Австралия.


Давлат Бобонов, @bobonovdavlat

бобонов давлат.jpg

Узбекистанский спортсмен занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира.


Дастан Лепшаков, @dastan.lepshakov

dastan lepshakov.jpg

Кыргызстанец стал чемпионом мира по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида». Другой представитель КР Азизжон Мадаминов стал бронзовым победителем турнира.


Курал Жоламан

курал жоламанов

Житель Актау без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут.


Сандугаш Рысбаева, @ss.sanny

сандугаш.jpg

29-летняя девушка из Астаны представила Казахстан на международном конкурсе красоты International Beauty and Model 2022 и стала обладательницей титула Mrs. Charm и короны из камней Swarovski.


Айша Сабыржанкызы, @nawqars

айша сабыржанкызы.jpg

Казахстанка заняла первое место в художественном конкурсе в Англии. 16-летняя художница презентовала цикл картин «Алаш Орда», где изобразила казахскую интеллигенцию XX века.


Роман Варламов, @varlamov_roman

варламов роман.jpg

25-летний казахстанец стал официальным фотографом Ralph Lauren.


Источники фотографии: limon.kg, ktf.kz, olympic.kz, kontentchi.com.

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