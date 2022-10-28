16 поводов для гордости: победа в конкурсе Face of Asia 2022, участие в итоговом турнире WTA и другие достижения октября

Достижения выходцев из Центральной Азии, успехами которых мы гордились в октябре.
Бекдоолот Расулбеков, @bekdolott
Кыргызстанец стал вторым в весовой категории до 109 килограммов на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Соревнования проходили с 8 по 16 октября в городе Манама.
Айзада Муптильда
Казахстанка выиграла золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов Спортсменка набрала 277 килограммов, из которых: 120 в толчке и 157 в рывке.
Альбина Какенова
Альбина Какенова набрала 2772 очка и возглавила рейтинг юниоров-теннисистов из Центральной Азии.
Абиба Абужакынова, @abiba48
Казахстанская дзюдоистка выиграла бронзу турнира «Большого шлема» в Абу-Даби. Казахстанка выступала в весовой категории до 48 килограмм и досрочно выиграла противостояние за третье место, заработав «иппон».
Ванесса Толкунбек-кызы
Модель из Кыргызстана выиграла конкурс Face of Asia 2022. Фестиваль проходил в городе Ыйджонбу. Модели Алия Султанбаева, Аскат Осмонов и Муратбек Мамыров вошли в топ-10.
Анна Данилина, @_annadanilina_
В полуфинальной встрече Анна вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей обыграла лидеров женского парного разряда. Благодаря этой победе Данилина выступит на итоговом турнире WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте, штат Техас.
Саадат Турусбекова
Кыргызстанская модель выступила на конкурсе красоты Princess of the Globe 2022, Photomodel of the World 2022. Фестиваль проходил в Турции. Саадат вошла в семерку лучших по итогам конкурса.
Шавкат Рахмонов, @shavkatrakhmonov94
UFC снял короткометражный фильм про казахстанского бойца. В фильме Шавкат рассказал о своем становлении, ближайших планах и целях на будущее.
Дамир Исмагулов, @ismagulov_damir
Казахстанский боец поднялся на 10 место рейтинга UFC. Дамир поменялся местами с Конором Макгрегором, ранее казахстанец был на 11 месте.
Ильфат Абдуллин, @abdullin.ilfat
Казахстанец стал первым на международном турнире по стрельбе из классического лука. Также места взяли Санжар Мусаев, Бунед Мирзаметов и Адель Жексенбинова.
Арым Актан, @esimdefilm
Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Церемония пройдет 11 ноября в Голд-Кост, Австралия.
Давлат Бобонов, @bobonovdavlat
Узбекистанский спортсмен занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира.
Дастан Лепшаков, @dastan.lepshakov
Кыргызстанец стал чемпионом мира по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида». Другой представитель КР Азизжон Мадаминов стал бронзовым победителем турнира.
Курал Жоламан
Житель Актау без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут.
Сандугаш Рысбаева, @ss.sanny
29-летняя девушка из Астаны представила Казахстан на международном конкурсе красоты International Beauty and Model 2022 и стала обладательницей титула Mrs. Charm и короны из камней Swarovski.
Айша Сабыржанкызы, @nawqars
Казахстанка заняла первое место в художественном конкурсе в Англии. 16-летняя художница презентовала цикл картин «Алаш Орда», где изобразила казахскую интеллигенцию XX века.
Роман Варламов, @varlamov_roman
25-летний казахстанец стал официальным фотографом Ralph Lauren.
Источники фотографии: limon.kg, ktf.kz, olympic.kz, kontentchi.com.