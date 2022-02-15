16 мест в Алматы и Астане, где можно снять стресс и зарядиться энергией

Жители мегаполиса знают, что такое стресс. Всем порой хочется ненадолго остановить бешеный ритм жизни и просто выдохнуть. У каждого свои методы: отдых на природе, встреча с друзьями, длительный сон. Подготовили подборку мест, где вы можете отдохнуть и провести время с близкими в Алматы и Астане.
Астана
SPA-салон «Имбирь», @imbir_thai_spa
Хамам, сауна, пилинг, расслабляющий массаж и чайная церемония в придачу. Идеальный способ расслабиться.
Зона отдыха «Балкарагай», @balqaragai.kz
Здесь найдете активный отдых на природе недалеко от столицы. На территории также функционируют конные и лыжные школы, занятия в которых проводятся опытными инструкторами.
Арт-студия Renaissance, @reart_ast
Уютная студия живописи в столице. Здесь найдут подход к каждому, кто хочет научиться рисовать. Вы можете пройти мастер-класс или устроить арт-вечеринку.
Клуб здоровья и красоты Grand Prix, @grandprixclub
Grand Prix — уникальный комплекс, который предоставляет широкий спектр услуг по оздоровлению и омоложению, а также услуги в сфере красоты.
Destroy Room, @destroy.astana
Destroy Room — незабываемое развлечение нового формата. Вас ждет обставленная жилая комната, которую вы можете разрушить безо всяких ограничений и выплеснуть все эмоции.
Батутный центр KANGO, @kangojump_nursultan
Батутный центр KANGO — это активные развлечения для людей всех возрастов. Здесь есть различные аттракционы на батутах для взрослых и детей.
Городские парки
Если ищете более простой формат отдыха, сходите на прогулку в один из парков столицы. Например, в @jeruiyq_park есть красивая подсветка, открытый каток и зимние аттракционы.
Теннисный клуб ROYALACE, @royalace.tennisclub
Место, где можно научиться чему-то новому, а именно, игре в большой теннис. Эмоции и заряд энергии обеспечены.
Алматы
Antistress Space, @antistress_space
Крушить, ломать, бить и дать волю внутреннему Халку можно в самом антистрессовом пространстве города. В вашем распоряжении деревянные ящики, офисная оргтехника, бутылки, тарелки.
Алматинский дельфинарий «Немо», @almatinskiy_delphinariy
Научно доказано, что общение с дельфинами — лучший антидепрессант. Найти их в Алматы можно в дельфинарии. Здесь доступны как индивидуальные, так и групповые заплывы. Проводятся специальные психорелаксации.
Аrasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex
Посещение бани помогает снять напряжение тела и мышц, восстановить иммунитет и силы, расслабиться и отдохнуть. В комплексе «Арасан» есть русская баня, финская сауна, турецкий хаммам, бассейн, SPA-центр и многое другое.
Стрелковый клуб им. А. Асанова, @asanovclub
Стрельба из ружья может стать хорошим помощником в борьбе со стрессом. В стрелковом клубе им. А. Асанова есть все для безопасного и комфортного занятия практической стрельбой в любое время года.
Батутный центр KANGO, @kangojump_almaty
Простой прыжок на батуте стимулирует высвобождение естественных биохимических веществ, что помогает снять стресс. А в центре KANGO 50 различных батутов. Точно будет интересно.
Sokol Race Track, @sokol_race_track
Возможность почувствовать себя пилотом гоночного болида, находясь в безопасности.
Котокафе Solo Almaty, @solo_catcafe_almaty
Фелинотерапия — терапевтическое воздействие кошек. Пообщаться с этими животными и выпить кофе можно в котекафе Solo.
Йога-студия «Воздух», @vozduhstudio.kz
На занятиях йогой используются упражнения, направленные на снятие мышечных спазмов с тех зон, которые реагируют на стресс. В студии «ВОЗДУХ» также можно пройти практику гвоздестояния.