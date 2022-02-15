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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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16 мест в Алматы и Астане, где можно снять стресс и зарядиться энергией
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Сегодня в 16:45

16 мест в Алматы и Астане, где можно снять стресс и зарядиться энергией

Жители мегаполиса знают, что такое стресс. Всем порой хочется ненадолго остановить бешеный ритм жизни и просто выдохнуть. У каждого свои методы: отдых на природе, встреча с друзьями, длительный сон. Подготовили подборку мест, где вы можете отдохнуть и провести время с близкими в Алматы и Астане.

Астана


SPA-салон «Имбирь», @imbir_thai_spa


imbir_thai_spa.jpg

Хамам, сауна, пилинг, расслабляющий массаж и чайная церемония в придачу. Идеальный способ расслабиться.


Зона отдыха «Балкарагай», @balqaragai.kz


balqaragai.kz.jpg

Здесь найдете активный отдых на природе недалеко от столицы. На территории также функционируют конные и лыжные школы, занятия в которых проводятся опытными инструкторами.


Арт-студия Renaissance, @reart_ast


reart_ast.jpg

Уютная студия живописи в столице. Здесь найдут подход к каждому, кто хочет научиться рисовать. Вы можете пройти мастер-класс или устроить арт-вечеринку.


Клуб здоровья и красоты Grand Prix, @grandprixclub


grandprixclub.jpg

Grand Prix — уникальный комплекс, который предоставляет широкий спектр услуг по оздоровлению и омоложению, а также услуги в сфере красоты.


Destroy Room, @destroy.astana


destroy.astana.jpg

Destroy Room — незабываемое развлечение нового формата. Вас ждет обставленная жилая комната, которую вы можете разрушить безо всяких ограничений и выплеснуть все эмоции.


Батутный центр KANGO, @kangojump_nursultan


kangojump_nursultan.jpg

Батутный центр KANGO — это активные развлечения для людей всех возрастов. Здесь есть различные аттракционы на батутах для взрослых и детей.


Городские парки


парк .jpg

Если ищете более простой формат отдыха, сходите на прогулку в один из парков столицы. Например, в @jeruiyq_park есть красивая подсветка, открытый каток и зимние аттракционы.


Теннисный клуб ROYALACE, @royalace.tennisclub


royalace.tennisclub.jpg

Место, где можно научиться чему-то новому, а именно, игре в большой теннис. Эмоции и заряд энергии обеспечены.

Алматы


Antistress Space, @antistress_space


antistress_space.jpg

Крушить, ломать, бить и дать волю внутреннему Халку можно в самом антистрессовом пространстве города. В вашем распоряжении деревянные ящики, офисная оргтехника, бутылки, тарелки.


Алматинский дельфинарий «Немо», @almatinskiy_delphinariy


almatinskiy_delphinariy.jpg

Научно доказано, что общение с дельфинами — лучший антидепрессант. Найти их в Алматы можно в дельфинарии. Здесь доступны как индивидуальные, так и групповые заплывы. Проводятся специальные психорелаксации.


Аrasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex


arasanspacomplex.jpg

Посещение бани помогает снять напряжение тела и мышц, восстановить иммунитет и силы, расслабиться и отдохнуть. В комплексе «Арасан» есть русская баня, финская сауна, турецкий хаммам, бассейн, SPA-центр и многое другое.


Стрелковый клуб им. А. Асанова, @asanovclub


asanovclub.jpg

Стрельба из ружья может стать хорошим помощником в борьбе со стрессом. В стрелковом клубе им. А. Асанова есть все для безопасного и комфортного занятия практической стрельбой в любое время года.


Батутный центр KANGO, @kangojump_almaty


kangojump_almaty.jpg

Простой прыжок на батуте стимулирует высвобождение естественных биохимических веществ, что помогает снять стресс. А в центре KANGO 50 различных батутов. Точно будет интересно.


Sokol Race Track, @sokol_race_track


sokol_race_track.jpg

Возможность почувствовать себя пилотом гоночного болида, находясь в безопасности.


Котокафе Solo Almaty, @solo_catcafe_almaty


solo_catcafe_almaty.jpg

Фелинотерапия — терапевтическое воздействие кошек. Пообщаться с этими животными и выпить кофе можно в котекафе Solo.


Йога-студия «Воздух», @vozduhstudio.kz


vozduhstudio.kz.jpg

На занятиях йогой используются упражнения, направленные на снятие мышечных спазмов с тех зон, которые реагируют на стресс. В студии «ВОЗДУХ» также можно пройти практику гвоздестояния.

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#астана #алматы #отдых #кудасходить #досуг
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