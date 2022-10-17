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16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
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Сегодня в 11:15

16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии

Воспитанница восточноказахстанской школы легкой атлетики Арина Гладышева завоевала золотую медаль на азиатском первенстве среди юниоров, который в эти дни проходит в Кувейте.

Арина Гладышева не имела себе равных на дистанции 3000 метров, обогнав всех своих соперниц.

До этого, на верхнюю ступень пьедестала почета этих соревнований поднялась Сабрина Арзиева. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на 5000 метров.

Также в очередной день азиатского первенства «серебро» заработала казахстанка Анастасия Колода, которая отличилась на дистанции 400 метров с барьерами.

Источник: zakon.kz

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