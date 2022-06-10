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16 казахстанских вузов попали в рейтинг QS WUR
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Сегодня в 10:02

16 казахстанских вузов попали в рейтинг QS WUR

16 казахстанских вузов вошли в международный академический рейтинг Quacquarelli Symonds World University Rankings, который является одним из самых авторитетных рейтингов университетов во всем мире.

За последние три года число вузов в престижном рейтинге выросло вдвое: в 2018 году в нем значились 8 казахстанских вузов, в 2021 году — 14.

Впервые вуз Казахстана вошел в топ-150 лучших университетов мира — это Казахский национальный университет имени аль-Фараби. За один год вуз улучшил свои показатели и поднялся сразу на 25 позиций вверх со 175 места.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева поднялся на 51 строчку вверх и впервые вошел в топ-300, заняв 277 место.

Satbayev University продвинулся почти на 100 позиций и расположился на 405 строчке рейтинга QS WUR.

Значительно улучшили свою работу и закрепили позиции в рейтинге также Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова.

В 2022 году список казахстанских университетов, вошедших в мировой рейтинг, пополнили Алматинский технологический университет и Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави.

Среди наиболее сильных критериев отечественных вузов — академическая репутация и репутация среди работодателей. Также отмечаются достижения вузов в части научного сотрудничества и интернационализации.

Источник: almaty.tv

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