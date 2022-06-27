16 банков Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые предлагают бонусы за покупки

Системы кэшбека позволяют вернуть часть стоимости товара или услуги на карту. Это отличная возможность сэкономить, совершая необходимые покупки. Собрали обзор на самые интересные предложения от банков центрально-азиатского региона.





Казахстан

«Банк ЦентрКредит»

Кэшбек-программа действует для всех, у кого открыта «#картакарта». Бонусы начисляются в течение 14 дней после покупок в «любимых категориях» и у партнеров.

«Любимые категории» — это разделы покупок, за которые начисляется повышенный кэшбек. Их можно выбрать в приложении BCC.KZ. Они обновляются каждый месяц.

Список партнеров, за покупки у которых получите повышенный кэшбек, можно посмотреть на сайте или в приложении. У каждой категории и партнера свой процент кэшбека. Можно получать до 30%. 1 единица кэшбека равна 1 тенге.

Кэшбек может сгореть, если вы накопили менее 500 тенге в месяц. От 500 до 1999 тенге сохраняется в разделе «Кэшбек». Если накопили больше 2000, их можно перевести на карту. В месяц можно возвращать на карту до 20 000 тенге.





Jusan Bank

В банке бонусы начисляются по уровням и категориям. Пользователь может выбрать до четырех категорий в месяц.

Уровни:

Silver. Начальный уровень, который присваивается всем новым клиентам. За каждый платеж или операцию пользователь получает 0.5% бонусов и может выбрать одну категорию.

Gold. Присваивается при покупках на сумму от 30 000 тенге в месяц. Можно выбрать две любимые категории. Постоянный бонус — 1%.

Premium. Покупки на сумму от 70 000 тенге в месяц и наличие Jusan Garant или Jusan «Инвестиции» позволяют выбирать четыре любимые категории и иметь постоянный бонус в 2%.

Категории, которые можно выбирать:

— кино и музыка онлайн — 15%

— игровые сервисы — 10%

— еда, салоны красоты и косметика — 7%

— одежда и обувь, мебель, путешествия, медицинские услуги, фитнес и SPA, такси — 5%.

Также есть повышенные категории по умолчанию: оплата Jusan Mobile —15%, страхование Jusan Garant — 25%.

«Сбербанк»

Клиенты, у которых есть карта Visa ALL IN, могут получить до 5% кэшбека в POS-терминалах «Сбербанка», совершив любую оплату.

Bank RBK

Программа лояльности SARQYT от Bank RBK предлагает следующие преимущества: кэшбек до 4% реальными деньгами за пользование другими продуктами Bank RBK и бонусы до 20% по любимым категориям.

Так, до 30 июня, оплачивая покупки картами Bank RBK, вы получите кэшбек:

— 20% за аренду самокатов JET

— 15% за оплату заказов в сети ресторанов KFC и оплату развлечений в парках аттракционов и зоопарках

— 10% за оплату заказов в сети баров «ПИНТА».

ForteBank

Для всех карт Forte действует повышенный кэшбек: от 2% до 25%.

Чтобы его получить, нужно совершить покупку у одного из партнеров, полный список

которых можно найти здесь, оплатив ее любой картой, кроме Instant, через POS-терминал Forte.

По картам Solo и Blue кэшбек можно перевести на другие карты после накопления 2000 тенге. По остальным картам он доступен сразу.

Максимальный лимит кэшбека: по картам ForteBlack, ForteBlue и другим платежным картам Forte — 30 000 тенге в месяц, в сутки — не более 10 000 тенге. По картам ForteSolo — 50 000 тенге в месяц.





«Евразийский банк»

Для каждого вида карт в банке предусмотрены свои бонусы.

Gold и Premium. Гарантированные бонусы при покупках картой — 0.5% и 1%, соответственно, 2% бонусов за платежи смартфоном.

SmartCard. 3% гарантированных бонусов при оплате в первые три месяца и 1% с четвертого, 2% бонусов за платежи смартфоном.

«Автокарта». 1% гарантированных бонусов при покупках картой и за платежи смартфоном, 4% бонусов при платежах в категории тематики «Авто».

«Эко-карта». 0,5% бонусов за платежи смартфоном.

Кроме того, действуют постоянные предложения:

— 500 бонусов за регистрацию в Smartbank для всех карт. Начисление бонусов произойдет после первого платежа в Smartbank

— до 30% бонусов при выборе любимой категории. Их можно выбрать в приложении

— бонусы за покупку на партнерских сайтах.

Kaspi Bank

С картой Kaspi Gold можно получать до 30% бонусов по акциям, а также 0.5% в «Магазине» на Kaspi.kz и при покупках у партнеров через Kaspi QR.

Информацию о текущих акциях можно получить в мобильном приложении.

При вступлении в Halyk Club клиенты могут получать до 30% кэшбека при покупках в сети партнеров и до 10% по специальным программам и акциям.

Бонус в размере 1% можно получить при следующих платежах:

— смартфоном и картами Банка в POS-терминалах Halyk Bank

— в приложении Halyk Homebank

— на интернет-платежи в ePay-терминалах Halyk Bank

— через QR Halyk Bank.

На платежи картами и смартфоном в POS-терминалах и интернет-платежи в ePay других банков РК начисляется бонус 0.25%.

Home Credit Bank

Home Card Lite

Первые 90 дней с момента активации карты действует бонус в 10% на безналичные оплаты в АЗС, супермаркетах, коммунальных платежей, в мобильном приложении. После трех месяцев он снижается до 5%. Также действует постоянный бонус в 1% на остальные виды покупок. Кроме того, каждый месяц действует 10% кешбэк на акционную категорию.

Максимальная сумма бонусов в месяц — 10 000 тенге.

Home Card

Кэшбек начисляется за любые покупки по карточке. 1% гарантированного бонуса на все безналичные транзакции. Дополнительно можно получить по 2% бонусов при выполнении следующих условий:

— ежедневный остаток на депозитах — не менее 500 000 тенге

— ежедневный остаток на карточке — не менее 100 000 тенге на момент покупки.

Кыргызстан

Коммерческий банк «Кыргызстан»

Кэшбек начисляется по картам Visa İnfinite, Platinum, Gold при безналичной оплате в размере: от 0.5% до 2%.

Основные категории услуг: «Отели и хостелы», «Покупка авиабилетов», «Медицинские услуги», «Прочие платежи».





«Керемет Банк»

Банк ежемесячно производит начисление вознаграждения на положительный баланс карт платежной системы «Элкарт». Для «Карты пенсионера» бонус составит 5%, для «Социальных выплат» — 3%.

Карты Visa Classic, Visa Gold, UnionPay Gold получают выплаты в 4% годовых на неснижаемый остаток в 10 000 сомов.

Для карты Visa Infinite начисляется 6% на неснижаемый остаток в 25 000 сом.

«Оптима Банк»

На картах Visa Platinum и Visa Infinte кэшбек доходит до 1%.

Bakai Bank

Банк предоставляет кэшбек в размере 2 % по кредитным картам «Элкарт» при совершении покупок в торговых точках на сумму от 500 сомов и выше. Максимальный бонус — 2000 сомов в месяц.

Узбекистан

Платежная карта TRIA позволяет получить кэшбек от 2% и более с каждой покупки. Также начисляется 10% годовых на остаток средств.







Asia Alliance Bank

Платежная карта лояльности Alliance Club предоставляет ее владельцу кэшбек в размере от 1 до 10% партнерами Asia Alliance Bank. Это автозаправочные станции, крупные торговые и развлекательные центры, сети аптек, кафе и ресторанов, салоны красоты.

Кобрендинговая карта от Agrobank позволяет получить кэшбек до 2% от суммы любого платежа через приложение Click Evolution.



Срок действия такой карты — пять лет. Оформление обойдется в 40 500 сум.