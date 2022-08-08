15 вакансий на неполный рабочий день в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Делимся открытыми вакансиями для тех, кто ищет комфортный график работы.





Казахстан









Тренер групповых программ в «Академию Гибкости»

Обязанности:



— проведение групповых и персональных занятий по растяжке с элементами силовой программы: ABS, ABL, UpperBody, TRX, аэростретчинг в гамаках, барре, пилатес

— помощь, консультирование и мотивация занимающихся

— поддержание порядка в зале.

Требования:



— владение методиками проведения групповых программ по растяжке, силовым программам, персональных тренировок

— наличие сертификатов, подтверждающих участие в обучающих программах по стретчингу и других фитнес программ

— опыт работы тренером групповых программ не менее года

— отличные знания анатомии, физиологии, биомеханики

— обладание знаниями по оказанию первой медицинской помощи приветствуется.







Обязанности:



— работа с входящими звонками

— предоставление информации по банковским услугам и акциям компании

— консультирование клиентов.

Требования:



— средне-специальное или высшее образование

— умение работать с большим объемом информации

— стрессоустойчивость

— умение работать в команде

— знание казахского и русского языка.





Инструктор в тренажерный зал в YFit











Обязанности:



— знание теории физической культуры

— знание методик проведения спортивного тестирования

— знание основ травматологии и профилактик и травматизма

— знание правил оказания первой доврачебной медицинской помощи.

Требования:



— пунктуальность

— ответственность

— коммуникабельность

— грамотная речь.







Обязанности:



— ходить по городу Нур-Султан и собирать данные об организациях: кафе, магазинах, ателье и других

— проверять, чтобы сведения в Я.Картах были актуальными

— добавлять организации, которые еще не отмечены на Я.Картах

— общаться с их представителями, если возникают вопросы

— фотографировать организации.

Требования:



— умение грамотно писать и говорить на русском

— собранность, ответственность

— знание города

— внимательность, аккуратность и хорошая память

— готовность много гулять.





Преподаватель IELTS и английского языка в ALBUS



Обязанности:





— проведение занятий в группах и индивидуально взрослым по коммуникативному методу с использованием соответствующих техник и принципов преподавания

— работа со студентами разных уровней: от элементарного до продвинутого

— осуществление мониторинга прогресса студентов.

Требования:



— свободное владение английским языком — upper-intermediate и выше

— коммуникабельность, дисциплинированность

— пунктуальность и ответственность

— желание совершенствовать свои навыки и умения

— нацеленность на результат, творческий подход

— приветствуется знание современных международных пособий по обучению иностранном языкам

— сертификат IELTS.

Кыргызстан







Обязанности:



— проведение индивидуальных и групповых занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Требования:



— высшее логопедическое или дефектологическое образование

— любовь к детям и к профессии

— знание методик работы с детьми

— владение русским языком и методики преподавания приветствуется

— умение работать как с нормативными, так и с особенными детьми

— наличие своей методики и разработок приветствуется

— наличие высокого чувства ответственности

— пунктуальность.





Бизнес-аналитик в Централизованный Бэк-Офис в «Банка Компаньон»

Обязанности:



— участие в команде по роботизации процессов

— определение результата для заинтересованных сторон

— оптимизация, проверка взаимодействия подсистем

— определение реализации требований, проверка компонентов.

Требования:



— высшее образование в сфере финансов, экономики, бухгалтерии

— опыт работы с CRM, системами аналитической обработки данных или банковскими информационными системами

— опыт работы в бизнес-аналитике

— опыт написания ТЗ

— опыт разработки регламентирующей документации

— аналитическое мышление и умение систематизировать информацию

— грамотная устная и письменная речь.











Обязанности:



— внедрение новых способов и методов обучения

— анализ потребности в обучении, разработка плана учебной программы

— коммуникация с экспертом, сбор контента, выбор формата обучения, разработка курса и системы оценки знаний

— составление методик преподавания информационных технологий

— доработка и внесение изменений в утвержденную программу повышения квалификации.

Требования:



— образование высшее педагогическое, педагогический стаж не менее двух лет, без перерыва в педагогической деятельности

— методическая грамотность: умение составлять программу обучения, расписание проведения модулей, систему баллов по оценке знаний

— грамотный письменный и устный русский и кыргызский языки

— личные качества: коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость.







Обязанности:



— ведение уроков по готовому методическому плану

— проверка домашних заданий

— прохождение тренингов по повышению квалификации

— составление тестов и методических пособий.

Требования:



— отличное знание профильного предмета

— наличие опыта подготовки школьников к сдаче ОРТ от трех лет

— полное высшее профильное образование

— портфолио учеников с высокими баллами ОРТ

— умение доступно и весело объяснить материал

— ответственность и обязательный акцент на отличное усвоение материала группой.









Администратор в «Мята Lounge Ахунбаева»







Обязанности:



— владение необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками

— встреча гостей в соответствии со стандартами заведения

— выполнение служебных поручений непосредственного руководителя

— подготовка зала к открытию

— закрытие смены

— контроль персонала

— контроль закупок.

Требования:



— грамотная разговорная речь

— пунктуальность

— опрятный внешний вид

— знание сервиса и обслуживания клиента

— отличная зрительная память

— коммуникабельность.

Узбекистан









Вечерний специалист по продажам в Sarkor Telekom

Обязанности:



— продвижение телекоммуникационных услуг на территории

— распространение рекламных листовок компании в домах

— общение с потенциальными клиентами

— отчет о проделанной работе.

Требования:



— лидерские качества, стремление к развитию

— отличные коммуникативные навыки

— способность к обучению

— высокая ориентация на результат

— способность быстро принимать решения

— опыт не обязателен в продажах, но будет преимуществом.





Графический дизайнер в MEGAWATT MOTORS



Обязанности:



— создание графических ресурсов для рекламы и продвижения продукта

— обработка фото.

Требования:



— умение работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— Adobe Illustrator и Corel Draw

— обязательно наличие портфолио.





Переводчик с английского языка в SARAFAN PLATFORM







Обязанности:



— письменный перевод с английского на русский язык

— составлять адаптивный перевод

— грамотно структурировать текст в зависимости от поставленной задачи.

Требования:



— высшее образование

— высокий уровень владения английским и русским языками

— готовность выполнить тестовое оплачиваемое задание.





Оператор call center в кондитерский дом Safia



Обязанности:



— прием и обработка входящих звонков

— предоставление всей нужной информации о продукции и услугах нашей сети

— работа с пожеланиями гостей, передача нужной информации в соответствующие отделы компании.

Требования:



— знание узбекского и русского языков

— грамотная и вежливая речь.





Преподаватель английского языка в онлайн школу Scion Capitals

Обязанности:



— проводить уроки по английскому языку

— составление удобного расписания.

Требования:



— тихий уголочек с ноутбуком + работающей камерой, обычными наушниками с микрофоном

— знание английского от Intermediate и выше.