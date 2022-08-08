15 вакансий на неполный рабочий день в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Делимся открытыми вакансиями для тех, кто ищет комфортный график работы.
Казахстан
Тренер групповых программ в «Академию Гибкости»
Обязанности:
— проведение групповых и персональных занятий по растяжке с элементами силовой программы: ABS, ABL, UpperBody, TRX, аэростретчинг в гамаках, барре, пилатес
— помощь, консультирование и мотивация занимающихся
— поддержание порядка в зале.
Требования:
— владение методиками проведения групповых программ по растяжке, силовым программам, персональных тренировок
— наличие сертификатов, подтверждающих участие в обучающих программах по стретчингу и других фитнес программ
— опыт работы тренером групповых программ не менее года
— отличные знания анатомии, физиологии, биомеханики
— обладание знаниями по оказанию первой медицинской помощи приветствуется.
Оператор call-центра в ForteBank
Обязанности:
— работа с входящими звонками
— предоставление информации по банковским услугам и акциям компании
— консультирование клиентов.
Требования:
— средне-специальное или высшее образование
— умение работать с большим объемом информации
— стрессоустойчивость
— умение работать в команде
— знание казахского и русского языка.
Инструктор в тренажерный зал в YFit
Обязанности:
— знание теории физической культуры
— знание методик проведения спортивного тестирования
— знание основ травматологии и профилактик и травматизма
— знание правил оказания первой доврачебной медицинской помощи.
Требования:
— пунктуальность
— ответственность
— коммуникабельность
— грамотная речь.
Специалист по обновлению «Яндекс Карт» в «Яндекс»
Обязанности:
— ходить по городу Нур-Султан и собирать данные об организациях: кафе, магазинах, ателье и других
— проверять, чтобы сведения в Я.Картах были актуальными
— добавлять организации, которые еще не отмечены на Я.Картах
— общаться с их представителями, если возникают вопросы
— фотографировать организации.
Требования:
— умение грамотно писать и говорить на русском
— собранность, ответственность
— знание города
— внимательность, аккуратность и хорошая память
— готовность много гулять.
Преподаватель IELTS и английского языка в ALBUS
Обязанности:
— проведение занятий в группах и индивидуально взрослым по коммуникативному методу с использованием соответствующих техник и принципов преподавания
— работа со студентами разных уровней: от элементарного до продвинутого
— осуществление мониторинга прогресса студентов.
Требования:
— свободное владение английским языком — upper-intermediate и выше
— коммуникабельность, дисциплинированность
— пунктуальность и ответственность
— желание совершенствовать свои навыки и умения
— нацеленность на результат, творческий подход
— приветствуется знание современных международных пособий по обучению иностранном языкам
— сертификат IELTS.
Кыргызстан
Логопед дефектолог в «Галерея»
Обязанности:
— проведение индивидуальных и групповых занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Требования:
— высшее логопедическое или дефектологическое образование
— любовь к детям и к профессии
— знание методик работы с детьми
— владение русским языком и методики преподавания приветствуется
— умение работать как с нормативными, так и с особенными детьми
— наличие своей методики и разработок приветствуется
— наличие высокого чувства ответственности
— пунктуальность.
Бизнес-аналитик в Централизованный Бэк-Офис в «Банка Компаньон»
Обязанности:
— участие в команде по роботизации процессов
— определение результата для заинтересованных сторон
— оптимизация, проверка взаимодействия подсистем
— определение реализации требований, проверка компонентов.
Требования:
— высшее образование в сфере финансов, экономики, бухгалтерии
— опыт работы с CRM, системами аналитической обработки данных или банковскими информационными системами
— опыт работы в бизнес-аналитике
— опыт написания ТЗ
— опыт разработки регламентирующей документации
— аналитическое мышление и умение систематизировать информацию
— грамотная устная и письменная речь.
Методист образовательных программ в Zeon
Обязанности:
— внедрение новых способов и методов обучения
— анализ потребности в обучении, разработка плана учебной программы
— коммуникация с экспертом, сбор контента, выбор формата обучения, разработка курса и системы оценки знаний
— составление методик преподавания информационных технологий
— доработка и внесение изменений в утвержденную программу повышения квалификации.
Требования:
— образование высшее педагогическое, педагогический стаж не менее двух лет, без перерыва в педагогической деятельности
— методическая грамотность: умение составлять программу обучения, расписание проведения модулей, систему баллов по оценке знаний
— грамотный письменный и устный русский и кыргызский языки
— личные качества: коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость.
Преподаватель математики ОРТ в «Скул Клаб»
Обязанности:
— ведение уроков по готовому методическому плану
— проверка домашних заданий
— прохождение тренингов по повышению квалификации
— составление тестов и методических пособий.
Требования:
— отличное знание профильного предмета
— наличие опыта подготовки школьников к сдаче ОРТ от трех лет
— полное высшее профильное образование
— портфолио учеников с высокими баллами ОРТ
— умение доступно и весело объяснить материал
— ответственность и обязательный акцент на отличное усвоение материала группой.
Администратор в «Мята Lounge Ахунбаева»
Обязанности:
— владение необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками
— встреча гостей в соответствии со стандартами заведения
— выполнение служебных поручений непосредственного руководителя
— подготовка зала к открытию
— закрытие смены
— контроль персонала
— контроль закупок.
Требования:
— грамотная разговорная речь
— пунктуальность
— опрятный внешний вид
— знание сервиса и обслуживания клиента
— отличная зрительная память
— коммуникабельность.
Узбекистан
Вечерний специалист по продажам в Sarkor Telekom
Обязанности:
— продвижение телекоммуникационных услуг на территории
— распространение рекламных листовок компании в домах
— общение с потенциальными клиентами
— отчет о проделанной работе.
Требования:
— лидерские качества, стремление к развитию
— отличные коммуникативные навыки
— способность к обучению
— высокая ориентация на результат
— способность быстро принимать решения
— опыт не обязателен в продажах, но будет преимуществом.
Графический дизайнер в MEGAWATT MOTORS
Обязанности:
— создание графических ресурсов для рекламы и продвижения продукта
— обработка фото.
Требования:
— умение работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
— Adobe Illustrator и Corel Draw
— обязательно наличие портфолио.
Переводчик с английского языка в SARAFAN PLATFORM
Обязанности:
— письменный перевод с английского на русский язык
— составлять адаптивный перевод
— грамотно структурировать текст в зависимости от поставленной задачи.
Требования:
— высшее образование
— высокий уровень владения английским и русским языками
— готовность выполнить тестовое оплачиваемое задание.
Оператор call center в кондитерский дом Safia
Обязанности:
— прием и обработка входящих звонков
— предоставление всей нужной информации о продукции и услугах нашей сети
— работа с пожеланиями гостей, передача нужной информации в соответствующие отделы компании.
Требования:
— знание узбекского и русского языков
— грамотная и вежливая речь.
Преподаватель английского языка в онлайн школу Scion Capitals
Обязанности:
— проводить уроки по английскому языку
— составление удобного расписания.
Требования:
— тихий уголочек с ноутбуком + работающей камерой, обычными наушниками с микрофоном
— знание английского от Intermediate и выше.