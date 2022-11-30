15 поводов для гордости: победы на чемпионатах по киберспорту, международных кинофестивалях и другие достижения ноября

Рассказываем, какими достижениями людей из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана мы все гордились в ноябре.
Жавохир Синдаров, @javokhir_sindarov
Жавохир — 16-летний шахматист, выигравший золото на второй доске на чемпионате мира, который проходил в Израиле. В составе национальной команды Узбекистана Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, Абдумалик Абдусалимов и Ортик Нигматов заняли второе место в командном зачете.
Алина Дауранова, @_alincheg_
Алина — представительница команды Казахстана по конькобежному спорту. Спортсменка стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии. Она выиграла золото на дистанции 1000 метров с результатом 1:22.107.
Алдияр Байракимов, @bairakimov1
Алдияр — казахстанский режиссер. Спортивная драма «Паралимпиец», которую режиссировал Байракимов, взяла Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который прошел в Москве.
Айжан Чаначева, @aijanchanacheva
Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций. Айжан — единственная представительница из государств Центральной Азии на соревнованиях.
Никита Цой
Никита — четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Спортсмен из Кыргызстана отстоял свой титул чемпиона мира по боевому искусству в стиле муай-тай в Таиланде.
Байнур Куштарбеков, @bainur_beauty
Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место. Места визажист получил в категориях «Вечерний макияж в стиле Гэтсби», «Пин-Ап», «Фантазийный макияж» и «Свадебный макияж».
Бакыт — киберспортсмен из Кыргызстана, известный как W_Zayac. В составе команды Team Secret занял второе место чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2022. Его команда забрала $2,4 миллиона.
Абзал Ажгалиев, @abzal_azhgaliyev
Абзал — лидер сборной Казахстана по шорт-треку. Спортсмен занял второе место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. На дистанции 500 метров Абзал завоевал серебро соревнований.
Диера Келдиерова, @diyora_keldiyorova
Диера — узбекистанская спортсменка. После завершения турнира в Баку, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев, где Диера заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.
Алтай Борубаев
Алтай — первый из Центральной Азии ученый, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета. Математическое исследование академика «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.
Алексей Qikert Голубев, @qikert и Дастан dastan Акбаев, @dastanakbaev
Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по CS:GO — IEM Rio Major, прошедший в Рио-де-Жанейро. Команда выиграла 500 000 $. В составе Outsiders играет казахстанец Алексей Qikert Голубев. Тренер команды также из Казахстана — Дастан dastan Акбаев.
Светлана Осипова
Источник фотографии: gazeta.uz
Светлана — таэквондистка из Узбекистана, выступающая в весовой категории свыше 73 килограммов. Спортсменка выиграла золотую медаль Чемпионата мира и вошла в историю как первая узбекская таэквондистка, выигравшая чемпионат мира.
Али Хамраев
Источник фотографии: ccat.uz
Али — режиссер фильма «Аромат дыни в Самарканде». Узбекистанец стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, прошедшего в Милане.
Актан Арым Кубат
Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арым Кубата стал обладателем Гран-при жюри номинации «Лучший фильм» на 15-й премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA, проходившей в Австралии.
Жанибек Алимханулы, @janibek_alimkhanuly
Жанибек защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Казахстанец встретился с Дензелом Бентли в Лас-Вегасе и выиграл свой 13-й бой в профи.