Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2e6/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2e68cd8752446f68281cc9a1cdb1ef54.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
15-povodov-dlya-gordosti-pobedy-na-chempionatah-po-kibersportu-mezhdunarodnyh-kinofestivalyah-i-drugie-dostizheniya-noyabrya
15 поводов для гордости: победы на чемпионатах по киберспорту, международных кинофестивалях и другие достижения ноября
97
Главная
/
Город 24
/
Удивительный Казахстан

Сегодня в 17:45

15 поводов для гордости: победы на чемпионатах по киберспорту, международных кинофестивалях и другие достижения ноября

Рассказываем, какими достижениями людей из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана мы все гордились в ноябре.


Жавохир Синдаров, @javokhir_sindarov

301266819_837593900613154_1197864946339383130_n.jpg

Жавохир — 16-летний шахматист, выигравший золото на второй доске на чемпионате мира, который проходил в Израиле. В составе национальной команды Узбекистана Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, Абдумалик Абдусалимов и Ортик Нигматов заняли второе место в командном зачете.


Алина Дауранова, @_alincheg_

1643453616 (1).jpeg

Алина — представительница команды Казахстана по конькобежному спорту. Спортсменка стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии. Она выиграла золото на дистанции 1000 метров с результатом 1:22.107.


Алдияр Байракимов, @bairakimov1

239451410_805615300119411_3586711744892047544_n.jpg

Алдияр — казахстанский режиссер. Спортивная драма «Паралимпиец», которую режиссировал Байракимов, взяла Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который прошел в Москве.


Айжан Чаначева, @aijanchanacheva

315229513_192877989935013_3708624014757645699_n.jpg

Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций. Айжан — единственная представительница из государств Центральной Азии на соревнованиях.


Никита Цой

96bd54c700bc57f25d060bb5e20588b9.jpg

Никита — четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Спортсмен из Кыргызстана отстоял свой титул чемпиона мира по боевому искусству в стиле муай-тай в Таиланде.


Байнур Куштарбеков, @bainur_beauty

273820272_1567103183656153_5761545818234670173_n.jpg

Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место. Места визажист получил в категориях «Вечерний макияж в стиле Гэтсби», «Пин-Ап», «Фантазийный макияж» и «Свадебный макияж».


Бакыт Эмилжанов, @w_zayac

294751939_362943719296095_5089877390913582535_n.jpg

Бакыт — киберспортсмен из Кыргызстана, известный как W_Zayac. В составе команды Team Secret занял второе место чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2022. Его команда забрала $2,4 миллиона.


Абзал Ажгалиев, @abzal_azhgaliyev

312900248_1081844085848510_3240707237568384846_n.jpg

Абзал — лидер сборной Казахстана по шорт-треку. Спортсмен занял второе место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. На дистанции 500 метров Абзал завоевал серебро соревнований.


Диера Келдиерова, @diyora_keldiyorova

307430893_141542164975184_6732499427518894800_n.jpg

Диера — узбекистанская спортсменка. После завершения турнира в Баку, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев, где Диера заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.


Алтай Борубаев

1371522.28fdabc62b4ebf7fae337a06a0e22cea.jpg

Алтай — первый из Центральной Азии ученый, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета. Математическое исследование академика «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.


Алексей Qikert Голубев, @qikert и Дастан dastan Акбаев, @dastanakbaev

315492543_198199152681616_6990619793945469960_n.jpg

Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по CS:GO — IEM Rio Major, прошедший в Рио-де-Жанейро. Команда выиграла 500 000 $. В составе Outsiders играет казахстанец Алексей Qikert Голубев. Тренер команды также из Казахстана — Дастан dastan Акбаев.


Светлана Осипова

6YuhLn16687477610578_l.jpg

Источник фотографии: gazeta.uz

Светлана — таэквондистка из Узбекистана, выступающая в весовой категории свыше 73 килограммов. Спортсменка выиграла золотую медаль Чемпионата мира и вошла в историю как первая узбекская таэквондистка, выигравшая чемпионат мира.


Али Хамраев

1625036052-xS0fLcRgLV8OzWlj.jpg

Источник фотографии: ccat.uz

Али — режиссер фильма «Аромат дыни в Самарканде». Узбекистанец стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, прошедшего в Милане.


Актан Арым Кубат

Aktanphoto.jpg

Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арым Кубата стал обладателем Гран-при жюри номинации «Лучший фильм» на 15-й премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA, проходившей в Австралии.


Жанибек Алимханулы, @janibek_alimkhanuly

317372055_207708495005305_6369198129182407424_n.jpg

Жанибек защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Казахстанец встретился с Дензелом Бентли в Лас-Вегасе и выиграл свой 13-й бой в профи.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Чему учит жизнь в Атырау: уважать рабочих, защищаться от комаров, знать иностранные я...
21980
Свадьба в европейском стиле вместо казахского тоя: сколько стоит и в чем преимущества
7885
Наурыз 2020. Как отмечают в СНГ
9901
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.