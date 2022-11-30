15 поводов для гордости: победы на чемпионатах по киберспорту, международных кинофестивалях и другие достижения ноября

Рассказываем, какими достижениями людей из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана мы все гордились в ноябре.





Жавохир Синдаров, @javokhir_sindarov

Жавохир — 16-летний шахматист, выигравший золото на второй доске на чемпионате мира, который проходил в Израиле. В составе национальной команды Узбекистана Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, Абдумалик Абдусалимов и Ортик Нигматов заняли второе место в командном зачете.





Алина Дауранова, @_alincheg_





Алина — представительница команды Казахстана по конькобежному спорту. Спортсменка стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии. Она выиграла золото на дистанции 1000 метров с результатом 1:22.107.





Алдияр Байракимов, @bairakimov1





Алдияр — казахстанский режиссер. Спортивная драма «Паралимпиец», которую режиссировал Байракимов, взяла Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который прошел в Москве.





Айжан Чаначева, @aijanchanacheva





Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций. Айжан — единственная представительница из государств Центральной Азии на соревнованиях.





Никита Цой





Никита — четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Спортсмен из Кыргызстана отстоял свой титул чемпиона мира по боевому искусству в стиле муай-тай в Таиланде.





Байнур Куштарбеков, @bainur_beauty





Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место. Места визажист получил в категориях «Вечерний макияж в стиле Гэтсби», «Пин-Ап», «Фантазийный макияж» и «Свадебный макияж».





Бакыт Эмилжанов, @w_zayac





Бакыт — киберспортсмен из Кыргызстана, известный как W_Zayac. В составе команды Team Secret занял второе место чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2022. Его команда забрала $2,4 миллиона.





Абзал Ажгалиев, @abzal_azhgaliyev





Абзал — лидер сборной Казахстана по шорт-треку. Спортсмен занял второе место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. На дистанции 500 метров Абзал завоевал серебро соревнований.





Диера Келдиерова, @diyora_keldiyorova





Диера — узбекистанская спортсменка. После завершения турнира в Баку, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев, где Диера заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.





Алтай Борубаев





Алтай — первый из Центральной Азии ученый, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета. Математическое исследование академика «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.





Алексей Qikert Голубев, @qikert и Дастан dastan Акбаев, @dastanakbaev

Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по CS:GO — IEM Rio Major, прошедший в Рио-де-Жанейро. Команда выиграла 500 000 $. В составе Outsiders играет казахстанец Алексей Qikert Голубев. Тренер команды также из Казахстана — Дастан dastan Акбаев.





Светлана Осипова





Источник фотографии: gazeta.uz

Светлана — таэквондистка из Узбекистана, выступающая в весовой категории свыше 73 килограммов. Спортсменка выиграла золотую медаль Чемпионата мира и вошла в историю как первая узбекская таэквондистка, выигравшая чемпионат мира.





Али Хамраев





Источник фотографии: ccat.uz

Али — режиссер фильма «Аромат дыни в Самарканде». Узбекистанец стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, прошедшего в Милане.





Актан Арым Кубат





Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арым Кубата стал обладателем Гран-при жюри номинации «Лучший фильм» на 15-й премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA, проходившей в Австралии.





Жанибек Алимханулы, @janibek_alimkhanuly





Жанибек защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Казахстанец встретился с Дензелом Бентли в Лас-Вегасе и выиграл свой 13-й бой в профи.