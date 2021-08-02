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15-krutyh-lokaciy-dlya-fotosessii-v-almaty-i-nur-sultane
15 крутых локаций для фотосессии в Алматы и Нур-Султане
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Нур-Султан

Сегодня в 16:48

15 крутых локаций для фотосессии в Алматы и Нур-Султане

Алматы и Нур-Султан уникальны тем, что на самые интересные места можно наткнуться совершенно неожиданно. Поэтому, гуляя по этим городам, можно открыть для себя множество удивительных геоточек: от необычных паркингов до футуристичных высоток.


Алматы


@almaly_mall




 У @almaly_mall есть территория общественного пространства с разными арт-объектами, где проводятся культурные мероприятия: вечера акустической музыки, кинопоказы под открытым небом и многое другое.

Коворкинг Smart Point



Интерьер коворкинга @smartpoint.me располагает к творчеству и вдохновляет. Также у них скоро откроется PATIO, где будет амфитеатр с кинотеатром, зона для съемок видео в TikTok, баскетбольная площадка и еще много чего.


Пруд с лотосами

Пруд с лотосами находится на территории рыболовной зоны @_rybalka_na_bolshom_lotose. Рыболовная зона находится за Первоймайскими базами отдыха. На озере, можно как порыбачить, так и погулять, полюбоваться лотосами и поснимать.


ТРЦ FORUM



В @forum_almaty есть рестораны, кофейни и летняя терраса с красивым видом. Внутри ТРЦ красивый интерьер, где можно найти себе уголок и сделать пару снимков. Есть игровые зоны, скейт-парк и многое другое.


Юннатское озеро

Юннатское озеро находится за холмом Кок-Тобе. Туда можно доехать на велосипедах или на машине. Тихое место, где не рекомендуют купаться из-за илистого дна и скользкого берега. Зато есть утки, много зелени и камыши.


Цветочная ферма

Цветочная ферма в Талгаре @daisy_flowerfarm, где цветет лаванда, георгины, гортензия и другие цветы. На территории фермы проводятся разные мероприятия, можно делать снимки в фотозоне, зоне барбекю и на самой ферме.


Ботанический сад


@botsad.kz с коллекцией из более 7000 растений. На территории сада часто проводятся мастер-классы, ярмарки, музыкальные вечера и иные разные мероприятия. В саду проводят съемки на фото и видеокамеры, можно снять имиджевый ролик, провести выставку и многое другое.



Нур-Султан


Парк «Сад дружбы Казахстан — Корея»


Здесь вы почувствуете атмосферу национального колорита Кореи, благодаря архитектурному решению. На выбор есть несколько интересных зон: ворота, стены, зеркальный пруд и, конечно же, «Колокольня дружбы».


Мост «Караоткель»


Мост «Караоткель», соединяющий левый и правый берег города, проходит над рекой Ишим. Фотографироваться здесь красиво, особенно ночью, так как освещение моста имеет в своем арсенале все цвета радуги. Также можно сделать впечатляющие снимки, во время заката.


БЦ Astana Tower


Желто-черный бизнес-центр Astana Tower отлично подходит для фотографий в стиле урбан. Под небольшой аркой можно экспериментировать и сфотографироваться, сев на окошко или бордюр.


Demalys Promenade


Совсем недавно пешеходная улица между проспектом Абая и улицей Кенесары стала продолжением Арбата. Здесь отличное освещение для вечерних снимков. Также есть несколько зон в виде старых домов: дом голубого цвета, превратившийся в арт-объект и дом Петра Моисеева.


Арт-пространство под мостом «Архар»


Арт-пространство с изображением казахстанских и зарубежных спортсменов. Здесь можно устроить фотосессию в спортивном стиле. Это место просто находка — яркие разноцветные фоны, геометрические узоры на столбах будут хорошо смотреться в кадре.


Спортивная зона возле ЕНУ


Еще одно подмостовое пространство с граффити и неоновым освещением. Здесь также можно забраться на лестничную площадку, ведущую к мосту, и сделать креативные кадры.


Парковка Дома Министерств


Думаете, что парковка — далеко не зона, предназначенная для фото? А зря. На парковке Дома Министерств можно сделать интересные кадры, поиграв с тенями и светом.


Кафе «Треугольник» в центральном парке



Главный атрибут @treugolnik.kz — вечернее освещение летней террасы, благодаря лампочкам здесь становится просто волшебно.

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