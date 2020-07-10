15 историй рестораторов из Центральной Азии: как создать бизнес в одной из самых сложных сфер

Флюра Батырова, город — Алматы, основательница сети ресторанов Mamma Mia Ciao Pizza
Мы не были профессионалами в этой сфере, и 17 лет назад казахстанцы еще не знали, что такое итальянская еда. Поэтому пригласили итальянского повара Марка Перованни, который поставил кухню.
Один секрет в ресторанном бизнесе — если при открытии считать то, сколько заработаешь, успеха в деле не достичь. Нужно твердо верить в идею.
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Михаил Малик, город — Алматы, директор и соучредитель ресторана «ПЕЧЬ»
Мы создали этот ресторан втроем, один из партнеров — шеф-повар Андрей Тепикин.
Мы постоянно экспериментируем, и гости воспринимают это хорошо. Например, берем мировые тренды и стараемся их локализовать. Так у нас появились пловбургер и баурсакбургер.
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Артем Марченко, город — Нур-Султан шеф-повар, ресторатор
Я люблю быть занятым чем-то полезным, интересным. Я шеф-повар не только по работе, а, скорее, по призванию, поэтому люблю заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.
Люблю объединять людей в команды, быть их лидером, вести их к хорошей жизни. Кроме работы, другого хобби у меня нет. А работа — это удовольствие.
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Андрей Мокич, город — Алматы, ресторатор, бренд-шеф, @mokich_chef
Ресторан не должен решать только одну задачу — «набить желудок». Еда — это и эмоции, и вкусовые ощущения, впечатления. В Европе, да и в России уже к этому пришли, и мы приходим.
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Роберто и Нина Дос Сантос/ бразильский ресторан «Рио»
Все началось с того, что один хороший человек, однажды попробовал бразильскую кухню, и ему она пришлась по душе. Затем к нему пришла идея открыть такой ресторан в Астане. Мы познакомились и открыли «Рио».
С этим рестораном у меня связаны самые теплые воспоминания. Здесь я познакомился со своей женой, здесь мы с ней сыграли свадьбу, отмечали свои дни рождения.
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Юрий Негодюк, родной город — Караганда, ресторатор
Я открыл первую «Пинту» на пересечении улиц Гоголя и Кожамкулова. Первый год было сложно. Ресторан работал то в убыток, то в маленький плюс. Еще случился пожар, ресторан сгорел, и нам пришлось взять деньги взаймы на ремонт.
На второй год работы «Пинты» она вышла в стабильный плюс. Сейчас в портфеле нашей компании 30 объектов.
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Александр Ем, город — Ташкент, основатель и руководитель ресторанов Dayako Chicken, Dayako restobar и службы доставки Samurai Sushi
Начиналось все с маленького домашнего формата, а затем выросло в сеть доставки и заведений. В команде было три человека, сейчас уже больше 30 сотрудников. Основной посыл бизнеса — познакомить ташкентцев с южнокорейской кухней и стать заведением, где ты чувствуешь себя другом и гостем.
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Бермет Тологонова, город — Бишкек, владелица сети ресторанов Padishah
Я являюсь владелицей сети ресторанов Padishah. Это живой бизнес, и мы вкладываем собственные средства и силы сегодня, чтобы завтра он приносил доход. И для меня и моей команды это дело — часть жизни.
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Андрей Пырликов, город — Алматы, владелец компании NAMEDNI PROJECT
У меня есть четкие устои: дисциплина и порядок. Это два столпа, на которых держится компания NAMEDNI PROJECT. 11 лет назад в Усть-Каменогорске по франшизе мы открывали ресторан «Намедни». По договору я сопровождал их три года, а дальше они двигаются сами. Я недавно приехал туда, через восемь лет, и те правила, что я установил, работают до сих пор, и ресторан на крутом уровне. Тогда я понял, что прожил жизнь не зря, и гордился этим.
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Александр Трегубенко, город — Алматы, шеф-повар, ресторатор, президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана
В течение года я сидел и ждал, когда кто-нибудь закажет кейтеринг, хотя в те времена было не принято звать кого-то к себе в дом. У меня хватило терпения дождаться заказа, после которого все изменилось. Так появилась первая в стране компания, которая оказывала кейтеринговые услуги.
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Нафиса Розикова, город — Алматы, сооснователь кондитерской Sweet Lab
Мне нравится ресторанный бизнес. Моя карьера началась в 18 лет, когда я зашла в одно из своих любимых мест джаз-кафе Underground и спросила: «Вам не нужны работники?». Мне сказали, что как раз ищут официантов. Так началось мое знакомство с этим миром
Работа должна быть такая, что, если бы за нее не платили, вы бы все равно работали.
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Александр Коцур, город — Нур-Султан, совладелец DRUJBA café, шеф по кухне
На кухне вмещается всего пару человек: повар и кухрабочая. Отталкиваясь от этого и нашей ценовой политики — того, что еда должна быть недорогой, мы сделали простое меню. Повар после работы на кухне не должен выходить уставшим.
Мы планируем развивать меню и обновлять его каждые полгода, создавать что-то свое.
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Вячеслав Жемчугов и Карина Касаткина, город — Нур-Султан, основатели @cafe.tochka
Мы хотели создать доступное современное кафе с качественными продуктами. Открылись в 2017 году, с тех пор изменилось позиционирование и видение заведения. Мы не называем себя рестораном или кофейней, потому что не подходим под эти форматы.
Кафе Tochka — место, где утром можно хорошо позавтракать по адекватной цене, днем выпить кофе, а вечером вернуться и поесть вкусной еды ресторанного уровня.
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Enrico Nappini, город — Нур-Султан, основатель ресторана Pane&Vino
Я приехал в Казахстан в 2013 году. Открыл ресторан в Астане — маленькое заведение с традиционной итальянской кухней.
В Казахстане есть большой потенциал. Если брать во внимание Центральную Азию, то Казахстан дает больше гарантий в социальном и экономическом плане, чем другие страны в регионе. Поэтому я решил начать строить и инвестировать в бизнес здесь.
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Гиги Геловани, 53 года, город ― Алматы, ресторатор, основатель ресторана Giginova
В Алматы огромное количество ресторанов, высокая конкуренция. Есть рестораны высокого класса, но в целом ресторанный бизнес отстает от России на пять лет. Это заметно в отношении к профессии официанта. В Европе официант ― престижная профессия, которая не ограничена по возрасту. В России отношение к работе официанта изменилось, а в Казахстане ― это подработка для студентов.
Жители Алматы прекрасно разбираются в культуре ресторанов. Посетители разбираются в качестве еды и сервиса.
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