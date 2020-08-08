15 историй об учебе в лучших вузах мира: Стэнфорд, Гарвард, MIT

Тамирлан Сейдахметов, Университет Стэнфорд, США
Я переехал в США, когда мне было 23 года. Поступил на программу магистратуры в Стэнфорд. Впечатлила академическая составляющая — масштабы университета, уровень подготовки студентов, нагрузка.
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Райымбек Кабиев, Нью-Йоркский университет в Абу-Даби
New York University Abu Dhabi предоставляет одни из лучших условий для студентов. Университет дает возможность определиться со своей специальностью на втором году обучения.
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Шынгыс Мукан, Гарвардский университет, США
Все зарубежные вузы, особенно Гарвард, обращают внимание на личные качества, личные достижения кандидата. В своем эссе при подаче документов я мог написать, что был заместителем акима, что во время моей работы были построены школы и поликлиники. Но они ищут в людях личные инициативы, то, что без кандидата не реализовалось бы.
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Тілек Махамбетжан, Университет Хаджеттепе, Турция
Я мечтал обучаться медицине за рубежом, чтобы позже применить знания в Казахстане. Я выиграл грант в Турции по программе Turkiye Burslari. Студенческая жизнь в Турции насыщена и разнообразна.
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Шахрибанум Осекбаева, Московский государственный институт международных отношений, Россия
Я поступила по квоте нашего МИДа, через президентский набор. У нас интересные преподаватели, много приглашенных лекторов, например, из компаний Big Four, депутаты. Все студенты активные, у нас развитая студенческая жизнь и много объединений.
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Анастасия Пономаренко, Пекинский университет, Китай
Я улетела в Китай для изучения языка, два года учила китайский на курсах в Пекине. Наш университет — первый в Пекине по преподаванию китайского языка. Материал преподносится доступно, учителя ведут себя профессионально. Жизнь в Китае многому научила: ответственности, самостоятельности, распределению финансов.
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Айнура Жакупова, Колумбийский университет, США
Колумбийский — один из топовых университетов мира и входит в ассоциацию Лиги Плюща. Учеба в Америке дала и дает мне знания, навыки, возможности и знакомство с огромным количеством образованных людей.
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Маржан Аманжолова, Университет прикладных искусств и наук Дортмунда, Германия
Для обучения в Германии я прошла конкурс в Назарбаев Университете среди других магистрантов. В Германии студентам дают больше свободы. Это большой жизненный опыт, который окунает в новый мир и дает возможность выйти из зоны комфорта.
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Дарига Исмаилова, Университет информационных технологий и менеджмента, Польша
Я поступила через официальных представителей. Как только мне исполнилось 17 лет, я поехала в Польшу. Получила скидку 50 %, и половину моего обучения оплатил университет.
Польша хороша для получения образования из-за его доступности. Также образ жизни здесь похож на жизнь в нашей стране.
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Алима Мурзабекова, Instituto Marangoni, Италия
Атмосфера в Marangoni творческая, креативная. Обучались студенты разных возрастных категорий. Я была одной из немногих, кто пришел после школы. Были студенты уже с опытом работы, которые получали второе либо третье образование.
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Алиана Бердалиева, MIT, США
Успешная учеба в MIT требует моральной подготовки. У поступающих студентов репутация самого умного в школе. Когда они оказываются в MIT, где есть успешнее и умнее их, к этому сложно привыкнуть.
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Темур Махсудов, UNIST, Южная Корея
UNIST — университет науки и технологий. Поэтому в нем много инженеров, а это способствует развитию стереотипа о nerd — «задротах». Черта студентов — амбициозность, стремление расти всесторонне.
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Модияр Абдукадыров, New York Film Academy, США
Каждый студент полностью погружается в съемочный процесс: от написания сценария и съемок до финального монтажа. NYFA заточена на практику, практически каждый семестр проходят съемки.
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Арман Сулейменов, Принстонский университет, США
Princeton — классический американский университет. Есть лекции, семинары, проекты, которые нужно сдавать каждые две недели, учебник, который никто особо не использует. Разница в том, кем являются профессора. В Princeton замечательные профессора, которых я вспоминаю с теплотой и с которыми мы до сих пор поддерживаем связь.
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Алишер Мухаметжанов, НИУ ВШЭ, Россия
Учиться в ВШЭ несложно, если ты умеешь учиться. В этом заключалась основная сложность. На первом курсе я не умел самостоятельно заниматься.
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