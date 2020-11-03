14 молодых фотографов из Алматы и Нур-Султана

Алматы





Всеволод снимает людей, природу, предметы, спортивные и экстремальные мероприятия, автомобили, а также в стиле urban. Фотосеты проходят как в Алматы, так и в Алматинской области. Выезд на локацию с фотографом.









К Руслану обращаются за портретными, свадебными и тематическими съемками с необычных ракурсов. Стандартные и широкоформатные фотографии.

Города: Алматы / Караганда / Астана / Павлодар













Съемки в студии, на улице и на природе. Портреты, love story, семейные и детские фотографии. Тематические, креативные и праздничные фотосессии.









Свадебные, индивидуальные и предметные фотосессии для магазинов и Инстаграм-аккаунтов. Креативная обработка фотографий, нестандартный подход к съемке.









Портретная и природная съемка, love story, отчеты со спортивных событий. Фотографии проходят авторскую обработку.

Разбор ошибок начинающих фотографов на странице.









Свадебные, портретные съемки. Авторские пресеты. Фотокарточки и широкоформатные фотографии.









Индивидуальные, парные, рекламные съемки в студии, на улице или кафе. Дополнительные услуги: макияж и укладка от визажиста и парикмахера. Фотограф может предложить вам свои идеи для фотосессии, если вы не знаете, какую тематику выбрать.





Нур-Султан









Алана Ким @meraki_kim_photography

Занимается съемкой женских портретов. К сожалению, не все женщины по-настоящему нравятся себе, а в особенности как они получаются на фотографиях. Поэтому Алана поставила цель — показать девушкам, что в каждой из них есть красота и индивидуальность. Она устраивает как студийные, так и уличные съемки. Также снимает на пленку.





Карина Садуова @saduart

Портретная, студийная и природная съемка. Карина старается нестандартно подходить к съемкам и часто проводит фотосессии для магазинов и Instagram-аккаунтов.









Саида Казиханова @qsaaii

Снимает в стиле lifestyle. Портретная, уличная и природная съемка. Фотографии с авторской обработкой.





Фотографирует людей, одежду, предметы и многое другое. Часто устраивает съемки на природе и любит фотографии в черно-белом стиле.





Его фотографии похожи на обложки глянцевых журналов. Любая девушка, попавшая в его объектив, почувствует себя настоящей моделью.





Особенность того, как снимает этот фотограф — легкие, пленочные фотографии, которые передают жизнь и естественность. Портретные, детские и предметные съемки, с необычными ракурсами.





Екатерина Ремпфер @katyarempfer

К Екатерине нужно приходить на портретные и семейные фотосессии с теплым светом. Также снимает love story.