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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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14 молодых фотографов из Алматы и Нур-Султана
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Сегодня в 21:45

14 молодых фотографов из Алматы и Нур-Султана

Алматы


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Всеволод Герасименко, @gerasimenko_seva


Всеволод снимает людей, природу, предметы, спортивные и экстремальные мероприятия, автомобили, а также в стиле urban. Фотосеты проходят как в Алматы, так и в Алматинской области. Выезд на локацию с фотографом.


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Руслан Зиганшин, @drugoyden


К Руслану обращаются за портретными, свадебными и тематическими съемками с необычных ракурсов. Стандартные и широкоформатные фотографии.

Города: Алматы / Караганда / Астана / Павлодар


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Валерия Крюкова, @lera_kryukova_photo


Съемки в студии, на улице и на природе. Портреты, love story, семейные и детские фотографии. Тематические, креативные и праздничные фотосессии.


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Никита Светличный, @svetnike


Свадебные, индивидуальные и предметные фотосессии для магазинов и Инстаграм-аккаунтов. Креативная обработка фотографий, нестандартный подход к съемке.


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Максим Бочарников, @bocharnikov_max


Портретная и природная съемка, love story, отчеты со спортивных событий. Фотографии проходят авторскую обработку.

Разбор ошибок начинающих фотографов на странице.


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Ильяс Уалиев, @ilyasualiyev


Свадебные, портретные съемки. Авторские пресеты. Фотокарточки и широкоформатные фотографии.


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@atanova.photo


Индивидуальные, парные, рекламные съемки в студии, на улице или кафе. Дополнительные услуги: макияж и укладка от визажиста и парикмахера. Фотограф может предложить вам свои идеи для фотосессии, если вы не знаете, какую тематику выбрать.



Нур-Султан


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Алана Ким @meraki_kim_photography


Занимается съемкой женских портретов. К сожалению, не все женщины по-настоящему нравятся себе, а в особенности как они получаются на фотографиях. Поэтому Алана поставила цель — показать девушкам, что в каждой из них есть красота и индивидуальность. Она устраивает как студийные, так и уличные съемки. Также снимает на пленку.


Карина Садуова @saduart


Портретная, студийная и природная съемка. Карина старается нестандартно подходить к съемкам и часто проводит фотосессии для магазинов и Instagram-аккаунтов.


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Саида Казиханова @qsaaii


Снимает в стиле lifestyle. Портретная, уличная и природная съемка. Фотографии с авторской обработкой.


Чингиз @chingeeth


Фотографирует людей, одежду, предметы и многое другое. Часто устраивает съемки на природе и любит фотографии в черно-белом стиле.


@zhuss.e


Его фотографии похожи на обложки глянцевых журналов. Любая девушка, попавшая в его объектив, почувствует себя настоящей моделью.


@daranen_


Особенность того, как снимает этот фотограф — легкие, пленочные фотографии, которые передают жизнь и естественность. Портретные, детские и предметные съемки, с необычными ракурсами.


Екатерина Ремпфер @katyarempfer


К Екатерине нужно приходить на портретные и семейные фотосессии с теплым светом. Также снимает love story.

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