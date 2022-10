14 конкурсов, грантов и программ за рубежом для тех, кто хочет научиться новому или повысить квалификацию

Продолжаем делиться крутыми возможностями, благодаря которым вы сможете поступить на учебу за рубеж, найти стажировку или провести собственное научное исследование.

Программа от правительства США, которая направлена на молодых девушек, желающих учиться в области науки, технологий, инженерии и математики.



В рамках TechGirl будет проведена стажировка длительностью 25 дней в США и семимесячная подготовка с менторами.

Участвовать могут девушки в возрасте 15-17 лет с хорошим уровнем английского языка и интересом к технологиям. Программа покрывает все расходы: на перелет, питание, проживание, визу, страховку.

Дедлайн: 16 декабря.





Исследовательские стипендии от центра Copernicus в Гамбурге, Германия. Подать на нее могут студенты любого направления. Длительность программы — шесть месяцев.



Кандидаты должны окончить хотя бы один семестр в своем родном вузе. Студенты медицинских специальностей принимаются только с четвертого курса.

Программа покрывает расходы на перелет, проживание, страховку и выплачивает ежемесячную стипендию в размере 300 евро.

Дедлайн: 1 марта 2023 года.









Программа стипендий для молодых лидеров, которая проходит в США. Участники могут получить полное финансирование на перелет, проживание, питание и другие расходы.



Около месяца стипендиаты проходят подготовку, затем следует неделя интенсивных занятий, после чего проходит десятимесячная онлайн-программа по выработке плана дальнейших действий с менторами.

Дедлайн: 18 ноября.

Stanford’s Center on Food Security and the Environment находится в поисках ученых, которые ведут исследования, связанные с сокращением уровня глобального голода и улучшением окружающей среды.



Продолжительность программы — один год. За это время участники должны закончить или значительно продвинуться в исследовании. Им выплачивается заработная плата на уровне профессоров.

Кандидаты должны предоставить план исследования, резюме и три рекомендательных письма.

Дедлайн: 1 декабря.

BI Presidential Scholarship

Президентская стипендия для учебы в Норвегии в магистратуре. Подать заявку имеют право студенты из любой страны мира. Абитуриенты могут поступать на факультеты информационных технологий, инженерии и других научных факультетов университета.



Кандидаты должны иметь высокий средний балл, написать мотивационное письмо и подать заявку на поступление по одной из программ магистратуры. Стипендия покрывает стоимость обучения на срок до двух лет.

Дедлайн: 1 марта 2023 года.





Исследовательская программа, которая базируется в Мюнхенском центре глобальной истории. Докторанты и ученые могут провести два месяца, изучая выбранную историческую тему.

Программа покрывает затраты на транспорт, проживание и выплачивает ежемесячную стипендию. Кандидаты должны отправить пакет документов: мотивационное письмо, план исследований, CV.

Дедлайн: 30 ноября.









Конкурс Make Our Planet Great Again предназначен для приема 40 молодых исследователей, желающих проводить свои исследования по климатологии во Франции. Подавать могут ученые со стажем докторантуры менее пяти лет.



Продолжительность стипендии — 12 месяцев. В это время участники могут проводить исследования, опросы, собирать информацию. Покрываются ежемесячное пособие 2500 евро, пособие на переезд 500 евро, социальная защита, страховка.

Дедлайн: 16 января.









Стипендия от правительства Нидерландов для иностранных студентов из стран, не входящих в состав Европейского Союза. Предоставляется тем, кто хочет получить полную степень магистра.



Финансовое покрытие: стоимость обучения, расходы на проживание, страхование здоровья, оформление визы, стоимость предакадемической подготовки.

Дедлайн: 1 февраля 2023 года.









Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предлагает программу стажировок для иностранных студентов для поддержки развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Цель программы — воспитать ученых и деятелей, которые смогут в будущем заниматься вопросами глобального производства продовольствия и устойчивым развитием сельского хозяйства.

Заявки можно подать в любое время.





Исследовательская программа для докторантов и ученых. К участию приглашаются представители одной из этих областей: здоровье, данные и интеллект, устойчивое развитие, инклюзия, инженерия.

Участники смогут заключить контракт на проведение исследований сроком до 24 месяцев. Особенность программы — мобильность, как минимум один семестр стипендиаты проведут в одном из университетов-партнеров.

Программа покрывает расходы на перелет и траты на исследовательские нужды, а также выплачивает стипендию в 4 349 €.

Дедлайн: 15 декабря.

Международная программа для стартапов. Принять участие приглашают проекты, которые используют в своей работе передовые технологии. Нет ограничений по месту проживания участников.



90 стартапов будут отобраны для презентации своих бизнес-идей на LEAP в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 15 лучших проектов примут участие в Гранд-финале за финансирование.

Дедлайн: 5 декабря





Международная исследовательская стипендия для тех, кто хочет изучать процессы и практику разрешения споров в США.

Участники будут повышать квалификацию с помощью посещения курсов, семинаров и тренингов. Общая сумма стипендии может доходить до 20 000 $.

Кандидаты сдают заполненную форму с сайта, CV и рекомендательные письма.

Дедлайн: 18 ноября.

Трехнедельная программа для лидеров со всего мира. В рамках летнего института участники будут слушать лекции и семинары, участвовать в воркшопах и других мероприятиях, строить нетворкинг.

Кандидаты должны быть в возрасте от 20 до 26 лет, демонстрировать лидерский потенциал в своем регионе, интересоваться международными отношениями, дипломатией, экономическим развитием или смежными областями.

Программа покрывает авиабилеты, проживание и питание.

Дедлайн: 15 января 2023 года.









Международный конкурс школьных и студенческих сочинений. Принимаются работы от участников со всего мира. Тема: «Молодые люди и зеленая экономика.



Победитель получит бесплатную поездку на саммит Trust for Sustainable Living и £500, десять призеров — подарки, а все участники — электронные сертификаты.

Дедлайн: 11 января 2023 года.