13 вакансий, если ты не программист, но хочешь работать в IT-компании

Kolesa Group
Журналист-ведущий на YouTube канале
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— готовить информацию и писать сценарии
— выступать ведущим в видеосюжетах
— участвовать в составлении контент-плана, подборе героев, организации съемки, видеомонтаже
— продвигать видеоконтент.
Требования:
— опыт работы в качестве ведущего и знание видеопродакшна
— знание трендов и алгоритмов работы Youtube
— знание законодательства о СМИ и журналистской этики.
Условия:
— команда профессионалов
— достойная оплата и социальный пакет
— обучение английскому языку, участие в митапах, онлайн-конференциях, тренингах
— офис с современной техникой, отсутствие дресс-кода.
PR-менеджер продуктов
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— разбираться во всех продуктах компании и коммуницировать с командами
— инициировать, планировать и реализовывать PR-стратегии
—взаимодействовать с релевантными СМИ
— писать пресс-релизы, интервью, исследования, вести колонки в бизнес-изданиях.
Требования:
— опыт управления корпоративных PR-коммуникаций
— опыт в реализации сложных внешних проектов или мероприятий
— умение работать с коммуникациями в кризисных ситуациях.
Условия:
— команда профессионалов
— достойная оплата и социальный пакет;
— обучение английскому языку, участие в митапах, онлайн-конференциях, тренингах
— офис с современной техникой, отсутствие дресс-кода.
Больше вакансий по ссылке.
Softline Kazakhstan
Менеджер по продажам в сфере IT
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы, Нур-Султан
Обязанности:
— выполнение установленных планов продаж
— поиск новых клиентов и работа с существующей базой
— работа с клиентами.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы в сфере продаж
— желание работать и развиваться в IT-сфере.
Условия:
— возможность развития и роста внутри компании
— график работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.
Продакт-менеджер/пресейл-инженер в сфере IT
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы, Нур-Султан
Обязанности:
— проведение встреч с заказчиками и партнерами компании
— поиск новых клиентов и работа с существующей базой
— участие в разработке коммерческих, технических предложений и презентационных материалов
— выявление потребностей клиента и адаптация предложений.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы pre-sale, sale
— знание рынка IT.
Условия:
— возможность развития и роста внутри компании
— график работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.
Больше вакансий по ссылке.
Epam Kazakhstan
Senior HR Generalist
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— поддержка и, при необходимости, внедрение HR-процессов в повседневную деятельность компании
— общение с руководством и сотрудниками компании
— мониторинг уровня удовлетворённости сотрудников
— участие в развитии HR-команды.
Требования:
— понимание и видение как должны быть устроены HR-процессы, для эффективного результата
— понимание трендов IT-индустрии и работы с персоналом
— продвинутые навыки коммуникации, презентации.
Условия:
— возможность развития и роста внутри компании
— обмен опытом с коллегами по всему миру
— бесплатные занятия по английскому языку
— дружная команда.
Больше вакансий по ссылке.
ChocoFamily
Делопроизводитель/Специалист по документообороту
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— ведение документооборота юридического отдела
— регистрация, распределение и сканирование организационно-распорядительных документов, входящей и исходящей корреспонденции
— систематизация, регистрация, учет документов
— предоставление документов по запросу.
Требования:
— знание офисных программ ПК, умение работать с первичными документами
— знание норм и правил оформления документов, написания писем
— коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, внимательность.
Условия:
— нормированный график работы, отпуск 24 календарных дня
— рыночная заработная плата, рост и развитие
— амбициозное руководство, душевный коллектив.
Digital маркетолог, iDoctor.kz
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— постановка, определение целей и ключевых показателей команды
— планирование и реализация стратегии формирования узнаваемости, лояльности и продвижения продукта
— выстраивание коммуникаций по всем Direct каналам
— запуск и анализ эффективности рекламных компаний.
Требования:
— Навыки работы с Google Analytics, Yandex Metrica, FBads, GoogleAds, AMOcrm
— работа c LTV, CPA, CPC
— опыт в разработке и проведении маркетинговых кампаний.
Условия:
— работа из офиса или удаленно
— доступ к книгам, курсам, внутренним митапам Chocofamily
— опционы компании. Вы можете стать полноценным партнером холдинга, имея долю компании.
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Wooppay
Специалист службы технической поддержки
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 100 000 тг
Город: Караганда
Обязанности:
— предоставление консультаций или оказание помощи пользователям и партнерам
— работа со звонками, почтой и другими онлайн-ресурсами
— заполнение отчетов, ведение документации.
Требования:
— грамотная устная и письменная речь;
— приветливость, желание помогать людям
— ответственность.
Условия:
— обучение за счет компании
— конкурентная заработная плата без задержек, гибкий посменный график
— английский язык для сотрудников, кинопоказы, теннисный стол, футбол-шашлычник, частичная оплата абонемента в спортзал, по окончанию испытательного срока
— возможность профессионального и карьерного роста.
Контакты: 8 700 083 00 82, 8 747 792 77 92
Менеджер по работе с партнерами
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 100 000 тг
Город: Караганда
Обязанности:
— работа напрямую с руководителем проекта
— поддержка коммуникации с постоянными партнерами
— ведение переговоров с потенциальными партнерами, сопровождение, заключение договоров.
Требования:
— знание и понимание правил бизнес-этики
— коммуникабельность
— навыки работы с CRM-системой и Microsoft Office.
Условия:
— обучение за счет компании
— конкурентная заработная плата без задержек, гибкий посменный график
— английский язык для сотрудников, кинопоказы, теннисный стол, футбол-шашлычник, частичная оплата абонемента в спортзал, по окончанию испытательного срока
— возможность профессионального и карьерного роста.
Контакты: 8 700 083 00 82, 8 747 792 77 92
Больше вакансий по ссылке.
OLX Group
Источник фотографии: the-steppe.com
Офис-менеджер
Опыт работы: от 1 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— контроль и координирование работы подрядных, поддерживающих офис, организаций
— обеспечение спокойной и бесперебойной жизнедеятельности офиса и удаленной работы
— планирование, организация корпоративных мероприятий
— внесение предложений, инициатив по решению административных вопросов.
Требования:
— умение и желание находить общий язык со всеми, координировать, убеждать, направлять
— ответственность в принятии решений, самоорганизованность;
— знание английского языка и умение его использовать на хорошем разговорном уровне
— знание казахского языка на разговорном уровне
— знание основ делопроизводства, документооборота.
Условия:
— интересные задачи с реальным вызовом;
— отличная команда, которая всегда придет на помощь и поддержит
— конкурентоспособная и официальная оплата труда.
Специалист по взаимодействию с бизнес-клиентами
Опыт работы: от 1 года
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— привлекать пользователей OLX к развитию своего бизнеса вместе с OLX, удерживать текущих, работать с базой существующих и потенциальных клиентов
— продавать платные инструменты и интернет рекламу бизнес клиентам
— работать со входящими контактами, консультировать по вопросам предлагаемых услуг и продуктов.
Требования:
— готов много и активно работать в телефонных продажах
— не боишься трудностей и требовательных клиентов
— имеешь отличные коммуникативные навыки.
Условия:
— ежегодный оплачиваемый отпуск 24 календарных дня + дополнительные оплачиваемые дни отпуска, в особых случаях
— оклад + %;
— постоянное обучение и рост мастерства на ежедневной основе
— западная культура работы и ведения бизнеса, работа в команде профессионалов.
Больше вакансий по ссылке.
Glovo Kazakhstan
Источник фотографии: kapital.kz
Retail Store Manager
Опыт работы: 3-6 лет
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Алматы
Обязанности:
— улучшение уровня обслуживания клиентов
— управление кадровыми планами, графиками
— отслеживание производительности сотрудников с помощью метрик
— проактивность и работа с другими командами.
Требования:
— опыт управления
—опыт работы в розничной торговле
— владение английским языком
— знание инструментов Six Sigma и методов бережливого производства.
Условия:
— медицинское страхование, абонемент в тренажерный зал, бесплатная доставка Glovo.
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HeadHunter Казахстан
PR-менеджер
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: от 300 000 тг
Город: Алматы
Обязанности:
— написание пресс-релизов и комментариев
— подготовка интервью
— формирование информационных рассылок, подбор контента
— создание опросов
— коммуникации с клиентами и партнерами
— smm.
Требования:
— умение грамотно излагать свои мысли как письменно, так и устно
— высшее образование в сфере журналистики, маркетинга или PR.
Условия:
— стабильный конкурентный заработок, без задержек
— корпоративный университет, ежегодные профессиональные и непрерывные личностные тренинги.
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