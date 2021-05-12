13 вакансий, если ты не программист, но хочешь работать в IT-компании

Kolesa Group









Журналист-ведущий на YouTube канале

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— готовить информацию и писать сценарии

— выступать ведущим в видеосюжетах

— участвовать в составлении контент-плана, подборе героев, организации съемки, видеомонтаже

— продвигать видеоконтент.

Требования:

— опыт работы в качестве ведущего и знание видеопродакшна

— знание трендов и алгоритмов работы Youtube

— знание законодательства о СМИ и журналистской этики.

Условия:

— команда профессионалов

— достойная оплата и социальный пакет

— обучение английскому языку, участие в митапах, онлайн-конференциях, тренингах

— офис с современной техникой, отсутствие дресс-кода.









Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— разбираться во всех продуктах компании и коммуницировать с командами

— инициировать, планировать и реализовывать PR-стратегии

—взаимодействовать с релевантными СМИ

— писать пресс-релизы, интервью, исследования, вести колонки в бизнес-изданиях.

Требования:

— опыт управления корпоративных PR-коммуникаций

— опыт в реализации сложных внешних проектов или мероприятий

— умение работать с коммуникациями в кризисных ситуациях.

Условия:

— команда профессионалов

— достойная оплата и социальный пакет;

— обучение английскому языку, участие в митапах, онлайн-конференциях, тренингах

— офис с современной техникой, отсутствие дресс-кода.

Больше вакансий по ссылке.

Softline Kazakhstan









Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы, Нур-Султан

Обязанности:

— выполнение установленных планов продаж

— поиск новых клиентов и работа с существующей базой

— работа с клиентами.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в сфере продаж

— желание работать и развиваться в IT-сфере.

Условия:

— возможность развития и роста внутри компании

— график работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.





Продакт-менеджер /пресейл-инженер в сфере IT





Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы, Нур-Султан

Обязанности:

— проведение встреч с заказчиками и партнерами компании

— поиск новых клиентов и работа с существующей базой

— участие в разработке коммерческих, технических предложений и презентационных материалов

— выявление потребностей клиента и адаптация предложений.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы pre-sale, sale

— знание рынка IT.

Условия:

— возможность развития и роста внутри компании

— график работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.

Больше вакансий по ссылке.

Epam Kazakhstan









Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— поддержка и, при необходимости, внедрение HR-процессов в повседневную деятельность компании

— общение с руководством и сотрудниками компании

— мониторинг уровня удовлетворённости сотрудников

— участие в развитии HR-команды.

Требования:

— понимание и видение как должны быть устроены HR-процессы, для эффективного результата

— понимание трендов IT-индустрии и работы с персоналом

— продвинутые навыки коммуникации, презентации.

Условия:

— возможность развития и роста внутри компании

— обмен опытом с коллегами по всему миру

— бесплатные занятия по английскому языку

— дружная команда.

Больше вакансий по ссылке.

ChocoFamily





Делопроизводитель /Специалист по документообороту





Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— ведение документооборота юридического отдела

— регистрация, распределение и сканирование организационно-распорядительных документов, входящей и исходящей корреспонденции

— систематизация, регистрация, учет документов

— предоставление документов по запросу.

Требования:

— знание офисных программ ПК, умение работать с первичными документами

— знание норм и правил оформления документов, написания писем

— коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, внимательность.

Условия:

— нормированный график работы, отпуск 24 календарных дня

— рыночная заработная плата, рост и развитие

— амбициозное руководство, душевный коллектив.









Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— постановка, определение целей и ключевых показателей команды

— планирование и реализация стратегии формирования узнаваемости, лояльности и продвижения продукта

— выстраивание коммуникаций по всем Direct каналам

— запуск и анализ эффективности рекламных компаний.

Требования:

— Навыки работы с Google Analytics, Yandex Metrica, FBads, GoogleAds, AMOcrm

— работа c LTV, CPA, CPC

— опыт в разработке и проведении маркетинговых кампаний.

Условия:

— работа из офиса или удаленно

— доступ к книгам, курсам, внутренним митапам Chocofamily

— опционы компании. Вы можете стать полноценным партнером холдинга, имея долю компании.

Больше вакансий по ссылке.

Wooppay









Специалист службы технической поддержки





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 100 000 тг

Город: Караганда

Обязанности:

— предоставление консультаций или оказание помощи пользователям и партнерам

— работа со звонками, почтой и другими онлайн-ресурсами

— заполнение отчетов, ведение документации.

Требования:

— грамотная устная и письменная речь;

— приветливость, желание помогать людям

— ответственность.

Условия:

— обучение за счет компании

— конкурентная заработная плата без задержек, гибкий посменный график

— английский язык для сотрудников, кинопоказы, теннисный стол, футбол-шашлычник, частичная оплата абонемента в спортзал, по окончанию испытательного срока

— возможность профессионального и карьерного роста.

Контакты: 8 700 083 00 82, 8 747 792 77 92





Менеджер по работе с партнерами





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 100 000 тг

Город: Караганда

Обязанности:

— работа напрямую с руководителем проекта

— поддержка коммуникации с постоянными партнерами

— ведение переговоров с потенциальными партнерами, сопровождение, заключение договоров.

Требования:

— знание и понимание правил бизнес-этики

— коммуникабельность

— навыки работы с CRM-системой и Microsoft Office.

Условия:

— обучение за счет компании

— конкурентная заработная плата без задержек, гибкий посменный график

— английский язык для сотрудников, кинопоказы, теннисный стол, футбол-шашлычник, частичная оплата абонемента в спортзал, по окончанию испытательного срока

— возможность профессионального и карьерного роста.

Контакты: 8 700 083 00 82, 8 747 792 77 92

Больше вакансий по ссылке.





OLX Group

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Опыт работы: от 1 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— контроль и координирование работы подрядных, поддерживающих офис, организаций

— обеспечение спокойной и бесперебойной жизнедеятельности офиса и удаленной работы

— планирование, организация корпоративных мероприятий

— внесение предложений, инициатив по решению административных вопросов.

Требования:

— умение и желание находить общий язык со всеми, координировать, убеждать, направлять

— ответственность в принятии решений, самоорганизованность;

— знание английского языка и умение его использовать на хорошем разговорном уровне

— знание казахского языка на разговорном уровне

— знание основ делопроизводства, документооборота.

Условия:

— интересные задачи с реальным вызовом;

— отличная команда, которая всегда придет на помощь и поддержит

— конкурентоспособная и официальная оплата труда.





Специалист по взаимодействию с бизнес-клиентами





Опыт работы: от 1 года

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— привлекать пользователей OLX к развитию своего бизнеса вместе с OLX, удерживать текущих, работать с базой существующих и потенциальных клиентов

— продавать платные инструменты и интернет рекламу бизнес клиентам

— работать со входящими контактами, консультировать по вопросам предлагаемых услуг и продуктов.

Требования:

— готов много и активно работать в телефонных продажах

— не боишься трудностей и требовательных клиентов

— имеешь отличные коммуникативные навыки.

Условия:

— ежегодный оплачиваемый отпуск 24 календарных дня + дополнительные оплачиваемые дни отпуска, в особых случаях

— оклад + %;

— постоянное обучение и рост мастерства на ежедневной основе

— западная культура работы и ведения бизнеса, работа в команде профессионалов.

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Glovo Kazakhstan

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Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: по результатам собеседования

Город: Алматы

Обязанности:

— улучшение уровня обслуживания клиентов

— управление кадровыми планами, графиками

— отслеживание производительности сотрудников с помощью метрик

— проактивность и работа с другими командами.

Требования:

— опыт управления

—опыт работы в розничной торговле

— владение английским языком

— знание инструментов Six Sigma и методов бережливого производства.

Условия:

— медицинское страхование, абонемент в тренажерный зал, бесплатная доставка Glovo.

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HeadHunter Казахстан









Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: от 300 000 тг

Город: Алматы

Обязанности:

— написание пресс-релизов и комментариев

— подготовка интервью

— формирование информационных рассылок, подбор контента

— создание опросов

— коммуникации с клиентами и партнерами

— smm.

Требования:

— умение грамотно излагать свои мысли как письменно, так и устно

— высшее образование в сфере журналистики, маркетинга или PR.

Условия:

— стабильный конкурентный заработок, без задержек

— корпоративный университет, ежегодные профессиональные и непрерывные личностные тренинги.

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