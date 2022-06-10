13 туристических компаний Центральной Азии, которые помогут организовать надежный и доступный отдых за границей

Собрали список из 14 туристических компаний в Центральной Азии, которым доверяют люди. Большой опыт, хорошие отзывы и довольные клиенты — все об этих брендах.







Казахстан

TEZ TOUR — международный туристический оператор, организующий туры для путешественников из Казахстана, стран СНГ и Восточной Европы. Работает с 1994 года, портфель компании насчитывает более 30 стран.

Среди главных преимуществ компании: собственные принимающие и отправляющие офисы, удобная система онлайн-бронирования, проверенные и надежные партнеры, широкий выбор туров и направлений.

У TEZ TOUR больше 30 партнерских офисов по всему миру, около 2000 сотрудников, свыше 30 направлений.





Туристическое агентство Kaztour на протяжении 20 лет радует клиентов надежными, доступными и интересными путевками.

Компания была основана в 2001 году и стала одной из первых туристических организаций в Казахстане, которая внедряла актуальные на тот момент технологии.

Миссия компании — показать клиентам силу путешествий и дать возможность каждому увидеть мир.

У организации действует 11 офисов в четырех городах Казахстана.





KAZUNION — это туристический оператор. Работает на рынке с 2009 года. Офисы компании есть в пяти городах трех стран: Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Команда профессионалов стремится стать глобальной компанией и помогает путешественникам становиться счастливее.





Турагентство HT.KZ — один из лидеров туристического рынка в Казахстане. Работает уже больше 14 лет. Имеет 11 офисов в четырех городах.

Особенность компании в уникальном поиске туров, аналогов которому нет в странах СНГ. Система может подобрать более 2000 вариантов отдыха, исходя из требований клиентов.

Основная специализация — горящие туры. Здесь большой выбор выгодных предложений со скидками до 50%





Благодаря современным технологиям выбор страны для очередного отпуска не составляет труда и особых усилий. Достаточно обратиться в проверенное турагентство, которое решит все проблемы. Именно этим и многим другим занимается Happytravel.

Основные направления: Турция, Эмираты, Греция, Мальдивы, Египет, Корея, Грузия, Таиланд, Шри-Ланка и другие страны. Особенно радует оперативная помощь менеджеров и быстрое бронирование путевок. Компания работает в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе.

Кыргызстан





Крупная компания в Кыргызстане. Была основана в 1990 году. И уже в 1991 году организовала первый тур за рубеж.

В 2014 году Kyrgyz Concept открыли первый отель в Батуми. Через год запустили сервис онлайн-бронирования авиабилетов и множество других сервисов и услуг.

Миссия компании — интегрировать Центральную Азию в развитый мир, создавая доступность и многообразие путешествий и ивентов.





Компания была основана в 1992 году в Бишкеке. За эти годы Caravan прочно закрепился на рынке туристических услуг.

Турагентство организует групповые и индивидуальные туры, комбинированные, деловые и экскурсионные поездки, а также отдых и лечение в странах Европы, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана и Карибского бассейна.

Здесь вы можете приобрести билеты на рейсы авиакомпаний. Caravan — аккредитованный агент Международной ассоциации авиаперевозчиков IATA.







GLAVTOUR, Bishkek — первое частное агентство по предоставлению услуг авиаперевозок Кыргызстана, основанное в 1995 году.



GLAVTOUR осуществляет туры во многие страны. Предлагают клиентам самые разные популярные направления по выгодным ценам.





Турагентство работает на рынке Кыргызстана больше пяти лет. Команда профессионалов может подобрать туры или купить дешевые билеты. Evrotour работает только с надежными туроператорами, авиакомпаниями и отелями.

Они также осуществляют горящие туры в Египет, Мальдивы, Дубай, Шри-Ланку и другие страны. Путевку можно взять и в рассрочку.

Узбекистан





Компания TALISMAN TOUR была основана в 2006 году. Уже больше 16 лет предоставляет возможность путешествовать в различных направлениях, организует посещение разных стран и помогает выбрать любой вид отдыха: от традиционного с пляжами и SPA-курортами, оздоровительного и познавательного до экзотического и экстремального.

Сотрудники TALISMAN TOUR помогут выбрать комфортный сервис, определиться с удобным авиаперелетом, а также подскажут, где лучше всего отдыхается и в каком из отелей приятнее остановиться.





TRAVELSYSTEM — компания, успешно осуществляющая туроператорскую и агентскую деятельность. Работают на рынке с 2009 года. К сегодняшнему дню TRAVELSYSTEM оперирует в 13 направлениях, в числе которых Австрия, Израиль, Италия, ОАЭ, Франция, Чехия и другие. Особый упор делается на развитие комбинированных туров повышенной комфортности, в ассортименте свыше 100 программ.

Компания обладает серьезной репутацией.





Туристическая компания OnlineTours работает с 2016 года. Среди преимуществ: лучшие цены от поставщиков и высококвалифицированные менеджеры.

У компании больше миллиона проданных билетов и туров и столько же довольных клиентов. Заказ может быть оплачен любым удобным способом: банковской картой на сайте или наличными, а также перечислением.

Таджикистан





Если вы живете в Таджикистане, туры из Душанбе в Voyager Group — вариант отправиться за границу с семьей или друзьями недорого. Сотрудничают с представителями большинства популярных отелей, рестораторов и даже Министерством туризма Дубая, потому готовы предложить демократичные цены на билеты, отели и развлечения.

Сотрудники компании подберут туры и помогут проработать индивидуальные маршруты. Здесь есть варианты отдыха для каждого: курорты Азии и Европы, даже Океания.