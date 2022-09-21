13 технопарков представят на выставке в рамках Digital Bridge-2022

В этом году основная тема Международного технологического форума Digital Bridge, который пройдет 28-29 сентября 2022 в столице, — «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

На нем будет обсуждаться возможность создания Ассоциации современных технопарков и интеграции IT-платформ, реализация программы IT-резидентства Digital Nomad, направленной на повышение мобильности стартапов среди государств-членов Организации.

Руководители Технопарков также проведут панельную дискуссию, где поделятся с гостями форума о своем видении по сотрудничеству и развитию инновационной экосистемы региона.

В выставке технопарков примут участие 13 технопарков разных стран, таких как Турция, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Палестина и Казахстан.

Международный форум Digital Bridge - одно из крупнейших мероприятий в Казахстане в сфере IT. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте digitalbridge.kz

Организаторы: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Нур-Султан и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Генеральный спонсор форума — Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры — Freedom bank, Tengizchevroil, My Car, Tech culture, Huawei, G42, Halyk Bank, Prime source, Glovo, SF.