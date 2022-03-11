13 профессий в США с низким уровнем стресса и высокими зарплатами

Идеальной работы без стресса не бывает, каждая деятельность требует определенных усилий. Везде случаются сложности и непредвиденные ситуации. Но, безусловно, есть профессии, которые вызывают меньше напряжения, чем другие.



При этом работа, которая предполагает низкий уровень стресса, не всегда означает низкую заработную плату. Есть множество вариантов профессий, которые помогут оставаться расслабленным и хорошо зарабатывать. Публикуем перевод статьи, опубликованной на американской онлайн-платформе для карьерного роста TheMuse, где рассказали о 13 таких позициях в США.





1. Разработчики программного обеспечения





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 61

Средняя заработная плата: 110 140$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030 годы: 22%

Разработчики создают приложения и системы для компьютеров, планшетов и мобильных устройств. Они могут работать на себя и принимать заказы как фрилансеры или быть частью крупной корпорации. Многие разработчики имеют образование в области компьютерных наук, но это не обязательно. Иногда достаточно альтернативных программ обучения для развития своих навыков, например, онлайн-курсов или видеоуроков на YouTube.













2. Актуарий





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 70

Средняя заработная плата: 110 030$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 24%

Специалисты профессии знакомы с математикой и статистикой. Эти знания помогают им заниматься анализом финансовых рисков. Часто актуарии работают в страховых компаниях и помогают разрабатывать модели прогнозирования рисков и экономических затрат в различных ситуациях.





3. Технический писатель





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 69

Средняя заработная плата: 74 650$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 12%

В категорию технических текстов входят руководства по эксплуатации, статьи и другие документы, посвященные сложным техническим вопросам. Хотя образование в области инженерии полезно, для этой профессии наличие диплома не обязательно. Если вы можете ясно и качественно писать о технических проблемах, из вас получится хороший специалист.





4. Арт-директор





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 69

Средняя заработная плата: 97 270$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 11%

Арт-директора руководят проектами в области искусства и творчества. Такими как журналы, запуск нового продукта, фильмы или телевизионные проекты. Большинство специалистов имеют степень бакалавра и большой опыт работы, связанной с искусством.













5. Экономист





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 64

Средняя заработная плата: 108 350$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 13%

Экономисты проводят различные исследования, собирают и анализируют данные, связанные с экономикой. Они могут работать как фрилансеры, быть сотрудниками частных или государственных структур. Большинство специалистов в этой сфере имеют научную степень.





6. Химический инженер





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 61

Средняя заработная плата: 108 540$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 9%

Инженеры-химики работают на стыке разных наук: химия, биология, физика. Они решают проблемы, которые связаны с производством и использованием различных продуктов, включая лекарства, энергию и химикаты. Такие специалисты обычно работают в лабораториях или на производстве. В профессии нужна минимум степень бакалавра в области химической инженерии.





7. Планировщики восстановления окружающей среды





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 69

Средняя заработная плата: 73 230$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 9%

Специалисты в этой области проводят исследования как в лаборатории, так и в полевых условиях. Они занимаются решением проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем населения. Могут работать в государственном или частном секторе. Для подобной карьеры требуется степень бакалавра в области естественных наук или наук об окружающей среде.













8. Статистик





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 64

Средняя заработная плата: 93 290$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 33%

Работа статистика связана с цифрами. Они собирают и анализируют данные, используют их для решения практических проблем в разных отраслях. В то время как большинство статистиков имеют степень магистра или доктора математики, на начальные позиции можно попасть и со степенью бакалавра.





9. Operations Research Analyst





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 61

Средняя заработная плата: 86 200$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 25%

Такие аналитики используют сбор и анализ данных, статистику и моделирование, чтобы помочь компаниям выявлять и решать проблемы в организации.





10. Политолог





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 61

Средняя заработная плата: 125 350$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 9%

Политологи проводят исследования в политической сфере. Также могут преподавать политологию в университетах.













11. Отоларинголог





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 75

Средняя заработная плата: 81 030$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 16%

Отоларингологи специализируются, работая с людьми, у которых есть проблемы со слухом. Часто они трудятся в медицинских или школьных учреждениях.





12. Окулист





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 78

Средняя заработная плата: 118 050$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 9%

Врачи, которые специализируются на зрении пациентов. В дополнение к степени бакалавра в США они должны пройти четырехлетнюю программу докторантуры и получить лицензию, прежде чем смогут лечить пациентов.





13. Морской архитектор





Рейтинг стрессоустойчивости O*NET: 68

Средняя заработная плата: 95 440$

Прогнозируемый рост в период с 2020 по 2030: 4%

Морские архитекторы проектируют, строят и обслуживают корабли, подводные лодки, авианосцы и многое другое.