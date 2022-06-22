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13-летняя казахстанка выиграла главный приз на конкурсе вокала в Германии
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Сегодня в 10:01

13-летняя казахстанка выиграла главный приз на конкурсе вокала в Германии

13-летняя Ева Ширко из Нур-Султана получила главный приз на конкурсе по вокалу в Германии.

18 июня 2022 года прошел гранд-финал конкурса Colors of Voices — Turkish среди детей от 12 до 16 лет, где казахстанская исполнительница Ева Ширко стала лучшей. Конкурс проходил в городе Падерборн.



Казахстанка исполнила песню певицы Sezen Aksu под названием Geçer на турецком языке. Одним из условий конкурса являлось знание турецкого языка. 13-летняя астанчанка учится в столичном лицее Nurorda. Девочка свободно говорит на казахском, турецком, английском и русском языках.

В октябре 2022 года все финалисты конкурса, в котором победила казахстанка, поедут в тур-мюзикл Rise Of The Light в США.

Источник: tengrinews.kz

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