13 беговых сообществ и школ в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте

С приходом весны многие возвращаются к утренним прогулкам и спортивным привычкам. Бег — лучший способ взбодриться и привести себя в форму, но лучше бегать в компании. Публикуем список клубов в Центральной Азии, которые помогут в поиске единомышленников.





Казахстан









Клуб бега «Спарта-Астана», @spartaastanarun

Беговое сообщество в столице существует уже несколько лет. Участники проводят совместные тренировки несколько раз в неделю, рано утром. Желающие собираются и в воскресенье.

Также клуб регулярно проводит благотворительные забеги. Например, недавно прошел забег в поддержку строительства спортивного зала в селе Акмечеть.

Филиалы клуба есть также в Караганде и Кокшетау.

Клуб любителей бега и здорового образа жизни в столице. Тренер-координатор — Балтабек Нурахметов. Сообщество открытое, прийти на тренировки может любой желающий.

Беговой клуб «Самопревосхождение», @self_transcendence_kz

Беговой клуб находится в Астане, открыт для всех желающих. Тренировки в зимнее время проходят в спорткомплексе «Алатау», а в летнее — в ТД «Орбита». Члены клуба встречается каждое воскресенье, также проводят ультрамарафоны, еженедельные тренировки.

Almaty Running club, facebook

Almaty Running Club — сообщество людей, которых объединяет любовь к бегу, активной жизни и к Алматы. Существует с 2013 года, а теперь это одна из крупнейших площадок про бег в Казахстане.Миссия клуба — объединение людей, популяризация здорового образа жизни. Участники проводят разные мероприятия, неформальные встречи, соревнования.

Сообщество объединяет любителей бега в Алматы с 2019 года. Участники организуют ночные пробежки и занимаются проблемами экологии. Обучают бегу новичков.

Школа бега «Алау.про», @alay.pro

«Алау.про» — это школа бега и беговой клуб в Алматы. Тренировки длятся 90 минут, каждое упражнение подбирается индивидуально. Здесь часто проводят мастер-классы и организуют профессиональные забеги. Профессиональный тренерский состав поможет поставить технику бега.

Беговой клуб Homerun, @homerunkz

Беговой клуб предлагает корпоративные тренировки и мастер-классы в Алматы. Готовит новичков к забегам и соревнованиям, а также проводит тренировки для поддержания тонуса. Тренируясь с главным тренером клуба из Барселоны Педро Визуэтэ, вы сможете найти единомышленников.

Кыргызстан









I Love Running Kyrgyzstan, facebook

В школе I LOVE RUNNING обучают правильному бегу и активному образу жизни.

Под руководством профессионального тренера новички бегают на большие дистанции. Работает с 2012 года.

Mikkeller Running Club Bishkek, @mrcbishkek

Для привлечения внимания к бару Brewster Mikkeller Running Club каждую первую субботу месяца устраивают совместные забеги совершенно бесплатно. Во время тренировок спортсмены знакомятся с единомышленниками и хорошо проводят выходные.

Общественный Фонд «Тонус», @tonuskg

Сообщество о спорте и здоровом образе жизни. «Тонус» организует ежегодные марафоны «Мол Булак Куз Деми» в Кыргызстане. В марафоне принимают участие представители более 20 стран.

Узбекистан





Tashkent Runners — это первое беговое сообщество в Ташкенте. Здесь часто устраивают совместные тренировки и любительские забеги. Основное место проведения совместных тренировок — Ecopark. Можно присоединиться по утрам воскресенья и вечером в четверг.

Женское сообщество в Узбекистане, где девушки могут тренироваться вместе с тренером и другими участницами клуба. Члены клуба занимаются не только бегом, но также плаванием и велоспортом.

Таджикистан





Tjk run club — это первое беговое сообщество в Таджикистане. Участники ведут статистику тренировок, устраивают челленджи и любительские забеги. Участие в клубе бесплатное.