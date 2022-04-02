13 беговых сообществ и школ в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте

С приходом весны многие возвращаются к утренним прогулкам и спортивным привычкам. Бег — лучший способ взбодриться и привести себя в форму, но лучше бегать в компании. Публикуем список клубов в Центральной Азии, которые помогут в поиске единомышленников.
Казахстан
Клуб бега «Спарта-Астана», @spartaastanarun
Беговое сообщество в столице существует уже несколько лет. Участники проводят совместные тренировки несколько раз в неделю, рано утром. Желающие собираются и в воскресенье.
Также клуб регулярно проводит благотворительные забеги. Например, недавно прошел забег в поддержку строительства спортивного зала в селе Акмечеть.
Филиалы клуба есть также в Караганде и Кокшетау.
AstanaRunners, @astanarunners
Клуб любителей бега и здорового образа жизни в столице. Тренер-координатор — Балтабек Нурахметов. Сообщество открытое, прийти на тренировки может любой желающий.
Беговой клуб «Самопревосхождение», @self_transcendence_kz
Беговой клуб находится в Астане, открыт для всех желающих. Тренировки в зимнее время проходят в спорткомплексе «Алатау», а в летнее — в ТД «Орбита». Члены клуба встречается каждое воскресенье, также проводят ультрамарафоны, еженедельные тренировки.
Almaty Running club, facebook
Almaty Running Club — сообщество людей, которых объединяет любовь к бегу, активной жизни и к Алматы. Существует с 2013 года, а теперь это одна из крупнейших площадок про бег в Казахстане.
Миссия клуба — объединение людей, популяризация здорового образа жизни. Участники проводят разные мероприятия, неформальные встречи, соревнования.
Almaty Night Run, @almaty_night_run.kz
Сообщество объединяет любителей бега в Алматы с 2019 года. Участники организуют ночные пробежки и занимаются проблемами экологии. Обучают бегу новичков.
Школа бега «Алау.про», @alay.pro
«Алау.про» — это школа бега и беговой клуб в Алматы. Тренировки длятся 90 минут, каждое упражнение подбирается индивидуально. Здесь часто проводят мастер-классы и организуют профессиональные забеги. Профессиональный тренерский состав поможет поставить технику бега.
Беговой клуб Homerun, @homerunkz
Беговой клуб предлагает корпоративные тренировки и мастер-классы в Алматы. Готовит новичков к забегам и соревнованиям, а также проводит тренировки для поддержания тонуса. Тренируясь с главным тренером клуба из Барселоны Педро Визуэтэ, вы сможете найти единомышленников.
Кыргызстан
I Love Running Kyrgyzstan, facebook
В школе I LOVE RUNNING обучают правильному бегу и активному образу жизни.
Под руководством профессионального тренера новички бегают на большие дистанции. Работает с 2012 года.
Mikkeller Running Club Bishkek, @mrcbishkek
Для привлечения внимания к бару Brewster Mikkeller Running Club каждую первую субботу месяца устраивают совместные забеги совершенно бесплатно. Во время тренировок спортсмены знакомятся с единомышленниками и хорошо проводят выходные.
Общественный Фонд «Тонус», @tonuskg
Сообщество о спорте и здоровом образе жизни. «Тонус» организует ежегодные марафоны «Мол Булак Куз Деми» в Кыргызстане. В марафоне принимают участие представители более 20 стран.
Узбекистан
Tashkent Runners, @tashkentrunners
Tashkent Runners — это первое беговое сообщество в Ташкенте. Здесь часто устраивают совместные тренировки и любительские забеги. Основное место проведения совместных тренировок — Ecopark. Можно присоединиться по утрам воскресенья и вечером в четверг.
Women Tri Club, @women.tri.club
Женское сообщество в Узбекистане, где девушки могут тренироваться вместе с тренером и другими участницами клуба. Члены клуба занимаются не только бегом, но также плаванием и велоспортом.
Таджикистан
Tjkrunclub, facebook
Tjk run club — это первое беговое сообщество в Таджикистане. Участники ведут статистику тренировок, устраивают челленджи и любительские забеги. Участие в клубе бесплатное.