12 знаковых агентств в Казахстане, которые ведут международные бренды по маркетингу и PR

Если вам интересно, кто помогает глобальным брендам локализовать рекламу и выстраивать коммуникации в Казахстане, мы подготовили список агентств, которые ведут такие компании, как VISA, Яндекс, Xiaomi и другие.





PBN Hill+Knowlton Strategies

Бренды: Visa, Canon, Dell, AliExpress

Услуги: корпоративные коммуникации и стратегический менеджмент

Сколько лет на рынке: 20

Контакты: inna.an@hkstrategies.com

Сайт: www2.hkstrategies.com/kazakhstan/ru/about/





Action Global Communications

Бренды: DiDi, Туристическое Управление Таиланда, Boehringer Ingelheim, EMAAR

Услуги: работа со СМИ, корпоративные коммуникации, антикризисное управление, аналитика

Сколько лет на рынке: 50

Телефон: 8747 550 01 80

Сайт: actionprgroup.com





PR-агентство Gray Cardinals

Бренды: Xiaomi, McDonald’s, Debrecen university, Chevrolet

Услуги: аутсорсинг PR-услуг, работа со СМИ, media и digital размещение

Сколько лет на рынке: 6

Телефон: 8727 311 56 63

Сайт: greycardinals.org





Коммуникационное агентство «Тайный Советник»

Бренды: Huawei, P&G, Mars, Chevron

Услуги: работа с медиа, событийные, корпоративные и digital коммуникации

Сколько лет на рынке: 17

Телефон: 8707 770 76 77

Сайт: ts.agency





WE communication agency

Бренды: inDriver, GeekBarins, Alibaba

Услуги: работа со СМИ, media и digital размещение, influence-маркетинг

Сколько лет на рынке: 8

Контакты: 8705 910 11 60

Сайт: wecom.agency





Агентство стратегических коммуникаций Khalykbergen Strategic Communications

Бренды: Efes Kazakhstan, Яндекс, Costa, Hardees, KFC

Услуги: digital-коммуникации и социальные медиа, правление корпоративной репутацией, корпоративная социальная ответственность, кризисные коммуникации

Сколько лет на рынке: 8

Телефон: 8707 773 00 43

Сайт: khalykbergen.com





BRAVE TALENTS

Бренды: LVMH, Aviasales, Sberbank, RG BRANDS, LG, Lay’s

Услуги: производство видеороликов, лицензирование, маркетинг, talent managment, организация мероприятий, PR, продюссирование

Сколько лет на рынке: 3

Телефон: 8777 484 77 55

Instagram: @bravetalents





JAS

Бренды: OLX, Lenovo, Wolt, Miller

Услуги: SMM, PR, разработка стратегий и креатива, создание дизайна, фото и видео

Сколько лет на рынке: 3

Контакты: hello@jas.agency

Сайт: jas.agency





PR-агентство RPG Kazakhstan

Бренды: Garena, Yandex Go, Xiaomi

Услуги: работа в формате внешней пресс-службы, исследования и отчетность, мониторинг деятельности конкурентов, репетиционный аудит, антикризисные коммуникации

Сколько лет на рынке: 13

Контакты: 8701 534 44 43

Сайт: rpgkz.com





Glyph

Бренды: TAV Airports, Nef Global, Ladurée, Six Senses Kaplankaya

Услуги: брендинг, разработка PR-стратегий, разработка контента

Сколько лет на рынке: 3

Контакты: wow@glyphcompany.com

Сайт: glyphcompany.com





Havas Media Kazakhstan

Бренды: Reckitt Benckiser, JDE, Hyundai

Услуги: медийное подразделение сети Havas Media Group, входящей в состав французского рекламно–коммуникационного холдинга HAVAS.

Сколько лет на рынке: 15

Контакты: 8727 355 03 73

Сайт: havasmediagroup.com





Фабрика коммуникаций SPN Communications

Бренды: Huawei, Glovo Казахстан, Рахат, Евразийский банк реконструкции и развития

Услуги: PR-сопровождение

Сколько лет на рынке: 31

Контакты: 8776 736 49 69

Сайт: spncomms.com