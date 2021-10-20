12 знаковых агентств в Казахстане, которые ведут международные бренды по маркетингу и PR

Если вам интересно, кто помогает глобальным брендам локализовать рекламу и выстраивать коммуникации в Казахстане, мы подготовили список агентств, которые ведут такие компании, как VISA, Яндекс, Xiaomi и другие.
PBN Hill+Knowlton Strategies
Бренды: Visa, Canon, Dell, AliExpress
Услуги: корпоративные коммуникации и стратегический менеджмент
Сколько лет на рынке: 20
Контакты: inna.an@hkstrategies.com
Сайт: www2.hkstrategies.com/kazakhstan/ru/about/
Action Global Communications
Бренды: DiDi, Туристическое Управление Таиланда, Boehringer Ingelheim, EMAAR
Услуги: работа со СМИ, корпоративные коммуникации, антикризисное управление, аналитика
Сколько лет на рынке: 50
Телефон: 8747 550 01 80
Сайт: actionprgroup.com
PR-агентство Gray Cardinals
Бренды: Xiaomi, McDonald’s, Debrecen university, Chevrolet
Услуги: аутсорсинг PR-услуг, работа со СМИ, media и digital размещение
Сколько лет на рынке: 6
Телефон: 8727 311 56 63
Сайт: greycardinals.org
Коммуникационное агентство «Тайный Советник»
Бренды: Huawei, P&G, Mars, Chevron
Услуги: работа с медиа, событийные, корпоративные и digital коммуникации
Сколько лет на рынке: 17
Телефон: 8707 770 76 77
Сайт: ts.agency
WE communication agency
Бренды: inDriver, GeekBarins, Alibaba
Услуги: работа со СМИ, media и digital размещение, influence-маркетинг
Сколько лет на рынке: 8
Контакты: 8705 910 11 60
Сайт: wecom.agency
Агентство стратегических коммуникаций Khalykbergen Strategic Communications
Бренды: Efes Kazakhstan, Яндекс, Costa, Hardees, KFC
Услуги: digital-коммуникации и социальные медиа, правление корпоративной репутацией, корпоративная социальная ответственность, кризисные коммуникации
Сколько лет на рынке: 8
Телефон: 8707 773 00 43
Сайт: khalykbergen.com
BRAVE TALENTS
Бренды: LVMH, Aviasales, Sberbank, RG BRANDS, LG, Lay’s
Услуги: производство видеороликов, лицензирование, маркетинг, talent managment, организация мероприятий, PR, продюссирование
Сколько лет на рынке: 3
Телефон: 8777 484 77 55
Instagram: @bravetalents
JAS
Бренды: OLX, Lenovo, Wolt, Miller
Услуги: SMM, PR, разработка стратегий и креатива, создание дизайна, фото и видео
Сколько лет на рынке: 3
Контакты: hello@jas.agency
Сайт: jas.agency
PR-агентство RPG Kazakhstan
Бренды: Garena, Yandex Go, Xiaomi
Услуги: работа в формате внешней пресс-службы, исследования и отчетность, мониторинг деятельности конкурентов, репетиционный аудит, антикризисные коммуникации
Сколько лет на рынке: 13
Контакты: 8701 534 44 43
Сайт: rpgkz.com
Glyph
Бренды: TAV Airports, Nef Global, Ladurée, Six Senses Kaplankaya
Услуги: брендинг, разработка PR-стратегий, разработка контента
Сколько лет на рынке: 3
Контакты: wow@glyphcompany.com
Сайт: glyphcompany.com
Havas Media Kazakhstan
Бренды: Reckitt Benckiser, JDE, Hyundai
Услуги: медийное подразделение сети Havas Media Group, входящей в состав французского рекламно–коммуникационного холдинга HAVAS.
Сколько лет на рынке: 15
Контакты: 8727 355 03 73
Сайт: havasmediagroup.com
Фабрика коммуникаций SPN Communications
Бренды: Huawei, Glovo Казахстан, Рахат, Евразийский банк реконструкции и развития
Услуги: PR-сопровождение
Сколько лет на рынке: 31
Контакты: 8776 736 49 69
Сайт: spncomms.com