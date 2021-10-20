Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
12-znakovyh-agentstv-v-kazahstane-kotorye-vedut-mezhdunarodnye-brendy-po-marketingu-i-pr
12 знаковых агентств в Казахстане, которые ведут международные бренды по маркетингу и PR
180
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 19:50

12 знаковых агентств в Казахстане, которые ведут международные бренды по маркетингу и PR

Если вам интересно, кто помогает глобальным брендам локализовать рекламу и выстраивать коммуникации в Казахстане, мы подготовили список агентств, которые ведут такие компании, как VISA, Яндекс, Xiaomi и другие.


PBN Hill+Knowlton Strategies

Бренды: Visa, Canon, Dell, AliExpress

Услуги: корпоративные коммуникации и стратегический менеджмент

Сколько лет на рынке: 20

Контакты: inna.an@hkstrategies.com

Сайт: www2.hkstrategies.com/kazakhstan/ru/about/


Action Global Communications

Бренды: DiDi, Туристическое Управление Таиланда, Boehringer Ingelheim, EMAAR

Услуги: работа со СМИ, корпоративные коммуникации, антикризисное управление, аналитика

Сколько лет на рынке: 50

Телефон: 8747 550 01 80

Сайт: actionprgroup.com


PR-агентство Gray Cardinals

Бренды: Xiaomi, McDonald’s, Debrecen university, Chevrolet

Услуги: аутсорсинг PR-услуг, работа со СМИ, media и digital размещение

Сколько лет на рынке: 6

Телефон: 8727 311 56 63

Сайт: greycardinals.org


Коммуникационное агентство «Тайный Советник»

Бренды: Huawei, P&G, Mars, Chevron

Услуги: работа с медиа, событийные, корпоративные и digital коммуникации

Сколько лет на рынке: 17

Телефон: 8707 770 76 77

Сайт: ts.agency


WE communication agency

Бренды: inDriver, GeekBarins, Alibaba

Услуги: работа со СМИ, media и digital размещение, influence-маркетинг

Сколько лет на рынке: 8

Контакты: 8705 910 11 60

Сайт: wecom.agency


Агентство стратегических коммуникаций Khalykbergen Strategic Communications

Бренды: Efes Kazakhstan, Яндекс, Costa, Hardees, KFC

Услуги: digital-коммуникации и социальные медиа, правление корпоративной репутацией, корпоративная социальная ответственность, кризисные коммуникации

Сколько лет на рынке: 8

Телефон: 8707 773 00 43

Сайт: khalykbergen.com


BRAVE TALENTS

Бренды: LVMH, Aviasales, Sberbank, RG BRANDS, LG, Lay’s

Услуги: производство видеороликов, лицензирование, маркетинг, talent managment, организация мероприятий, PR, продюссирование

Сколько лет на рынке: 3

Телефон: 8777 484 77 55

Instagram: @bravetalents


JAS

Бренды: OLX, Lenovo, Wolt, Miller

Услуги: SMM, PR, разработка стратегий и креатива, создание дизайна, фото и видео

Сколько лет на рынке: 3

Контакты: hello@jas.agency

Сайт: jas.agency


PR-агентство RPG Kazakhstan

Бренды: Garena, Yandex Go, Xiaomi

Услуги: работа в формате внешней пресс-службы, исследования и отчетность, мониторинг деятельности конкурентов, репетиционный аудит, антикризисные коммуникации

Сколько лет на рынке: 13

Контакты: 8701 534 44 43

Сайт: rpgkz.com


Glyph

Бренды: TAV Airports, Nef Global, Ladurée, Six Senses Kaplankaya

Услуги: брендинг, разработка PR-стратегий, разработка контента

Сколько лет на рынке: 3

Контакты: wow@glyphcompany.com

Сайт: glyphcompany.com


Havas Media Kazakhstan

Бренды: Reckitt Benckiser, JDE, Hyundai

Услуги: медийное подразделение сети Havas Media Group, входящей в состав французского рекламно–коммуникационного холдинга HAVAS.

Сколько лет на рынке: 15

Контакты: 8727 355 03 73

Сайт: havasmediagroup.com


Фабрика коммуникаций SPN Communications

Бренды: Huawei, Glovo Казахстан, Рахат, Евразийский банк реконструкции и развития

Услуги: PR-сопровождение

Сколько лет на рынке: 31

Контакты: 8776 736 49 69

Сайт: spncomms.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #маркетинг #pr #smm #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Компания «Султан». Как 23 года оставаться лидерами на рынке и стать национальным брендом
7463
Где найти инвестора в Ташкенте, чтобы запустить свой стартап
5687
Философия дела Айжан Кусаиновой / Сеть химчисток Crystal
7271