12 подкастов, которые помогут больше зарабатывать и жить с удовольствием

«Либо выйдет, либо нет»

Подкаст Лики Кремер и Кати Кронгауз — сооснователей студии подкастов «Либо/Либо».

В подкасте девушки отвечают на вопросы, которые волнуют предпринимателей и топ-менеджеров:

Как написать бизнес-план?

Как правильно потратить деньги?

Как найти правильных людей в команду и сколько им платить?

В подкастах также участвуют специалисты в разных областях бизнеса: финансисты, бизнес-психотерапевты, юристы и эйчары.

Где слушать:

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«Будет сделано!»

Авторский проект Никиты Маклахова о том, как жить и работать в согласии с собой, развивать личную эффективность. Вы узнаете о том, как все успевать, эффективно работать и жить в удовольствие.

Где слушать:

На сайте willbedone.ru

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Agile Reactor Podcast

Автор подкаста — agile-коуч и scrum-мастер Алекс Шевчук берет интервью у коллег, которые рассказывают о своем опыте. О том, где учились, какие сертификаты получали, как строили карьеру. Многие из них имеют опыт работы в разных странах и могут сравнить условия и методы работы.

Где слушать:

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«Здесь и сейчас»

Подкаст о саморазвитии и личной эффективности. Автор проводит интервью с экспертами в разных отраслях, которые делятся реальными инструментами. Новые выпуски появляются редко, но для вас есть 40 уже записанных.

Где слушать:

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«Продуктивный Роман»

Это подкаст о компаниях, которые создают IT-продукты. Участники обсуждают сервисы и приложения, а также бизнес-процессы. Помогает понять, как работают успешные компании и люди в этих компаниях, а также что нужно сделать, чтобы стать таким же успешным. Более 100 выпусков.

Где слушать:

На сайте roman.ua

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«Школа траблшутеров. Аудиостатьи»

Статьи Олега Брагинского, которые были озвучены дикторами Школы траблшутеров — Элиной Брагинской и Даниилом Шмиттом. Интересные и полезные темы по личной эффективности.

Где слушать:

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«Будь Брендом»

Серия интервью о бизнесе и личном бренде с предпринимателями, общественными деятелями и экспертами.

Цель подкаста — показать, что личные качества — это ресурсы, которые можно и нужно использовать, чтобы достигать целей в бизнесе и карьере.

Подкаст для людей, которые хотят выйти на новую ступень в своем деле.

Где слушать:

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«Один процент»

Подкаст «1 %» — это источник информации обо всех элементах роста и улучшения личности и здоровья человека.

Ведущие подкаста собирают информацию из книг, статей, исследований, других подкастов, бесед с интересными и успешными людьми и предоставляют ее в аудиоформате. Говорят обо всем: здоровье, личностном росте, продуктивности, бизнесе, спорте, саморазвитии.

Где слушать:

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«Деньги пришли»

Каждую неделю авторы подкаста Саша Поливанов и Илья Красильщик вместе с гостями обсуждают, как правильно тратить деньги.

«Деньги пришли» — это подкаст про то, на что уходит зарплата. Главная задача — не научиться тратить или экономить, а понять, как это устроено.

Где слушать:

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«180 градусов»

Подкаст о людях, которые сами придумывают правила своей жизни. Авторы берут интервью у тех, кто не побоялся изменить свою жизнь, профессию. Среди героев: IT-специалист, который стал музыкантом, юрист, который занялся клоунадой, и другие. Если вам нужно вдохновиться на перемены в жизни.

Где слушать:

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«Ъ FM. Карьера»

Подкаст о том, как построить успешную карьеру, хорошо зарабатывать и получать удовольствие от своего дела. Авторы рассказывают, почему опыт — это не самое главное и какие навыки помогут вам стать востребованным специалистом.

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«Все получится — я узнавала»

Автор подкаста Виктория Бухаркина в своем подкасте разбирается, как стать востребованным специалистом в своей профессии, что поможет реализовать и увеличить внутренний потенциал, чему сегодня нужно учиться и какие подходы к образованию еще актуальны.

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