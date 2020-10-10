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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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12 подкастов, которые помогут больше зарабатывать и жить с удовольствием
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Сегодня в 11:18

12 подкастов, которые помогут больше зарабатывать и жить с удовольствием

«Либо выйдет, либо нет»


Подкаст Лики Кремер и Кати Кронгауз — сооснователей студии подкастов «Либо/Либо».

В подкасте девушки отвечают на вопросы, которые волнуют предпринимателей и топ-менеджеров:

  • Как написать бизнес-план?
  • Как правильно потратить деньги?
  • Как найти правильных людей в команду и сколько им платить?

В подкастах также участвуют специалисты в разных областях бизнеса: финансисты, бизнес-психотерапевты, юристы и эйчары.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

Castbox


работа онлайн


«Будет сделано!»


Авторский проект Никиты Маклахова о том, как жить и работать в согласии с собой, развивать личную эффективность. Вы узнаете о том, как все успевать, эффективно работать и жить в удовольствие.

Где слушать:

На сайте willbedone.ru

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

Podster.fm



Agile Reactor Podcast


Автор подкаста — agile-коуч и scrum-мастер Алекс Шевчук берет интервью у коллег, которые рассказывают о своем опыте. О том, где учились, какие сертификаты получали, как строили карьеру. Многие из них имеют опыт работы в разных странах и могут сравнить условия и методы работы.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

SoundCloud



«Здесь и сейчас»


Подкаст о саморазвитии и личной эффективности. Автор проводит интервью с экспертами в разных отраслях, которые делятся реальными инструментами. Новые выпуски появляются редко, но для вас есть 40 уже записанных.

Где слушать:

Apple Podcasts

SoundCloud


работа


«Продуктивный Роман»


Это подкаст о компаниях, которые создают IT-продукты. Участники обсуждают сервисы и приложения, а также бизнес-процессы. Помогает понять, как работают успешные компании и люди в этих компаниях, а также что нужно сделать, чтобы стать таким же успешным. Более 100 выпусков.

Где слушать:

На сайте roman.ua

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

SoundCloud



«Школа траблшутеров. Аудиостатьи»


Статьи Олега Брагинского, которые были озвучены дикторами Школы траблшутеров — Элиной Брагинской и Даниилом Шмиттом. Интересные и полезные темы по личной эффективности.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

SoundCloud

Podster.fm



«Будь Брендом»


Серия интервью о бизнесе и личном бренде с предпринимателями, общественными деятелями и экспертами.

Цель подкаста — показать, что личные качества — это ресурсы, которые можно и нужно использовать, чтобы достигать целей в бизнесе и карьере.

Подкаст для людей, которые хотят выйти на новую ступень в своем деле.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

SoundCloud


подкаст


«Один процент»


Подкаст «1 %» — это источник информации обо всех элементах роста и улучшения личности и здоровья человека.

Ведущие подкаста собирают информацию из книг, статей, исследований, других подкастов, бесед с интересными и успешными людьми и предоставляют ее в аудиоформате. Говорят обо всем: здоровье, личностном росте, продуктивности, бизнесе, спорте, саморазвитии.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты



«Деньги пришли»


Каждую неделю авторы подкаста Саша Поливанов и Илья Красильщик вместе с гостями обсуждают, как правильно тратить деньги.

«Деньги пришли» — это подкаст про то, на что уходит зарплата. Главная задача — не научиться тратить или экономить, а понять, как это устроено.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка



«180 градусов»


Подкаст о людях, которые сами придумывают правила своей жизни. Авторы берут интервью у тех, кто не побоялся изменить свою жизнь, профессию. Среди героев: IT-специалист, который стал музыкантом, юрист, который занялся клоунадой, и другие. Если вам нужно вдохновиться на перемены в жизни.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка


подкасты


«Ъ FM. Карьера»


Подкаст о том, как построить успешную карьеру, хорошо зарабатывать и получать удовольствие от своего дела. Авторы рассказывают, почему опыт — это не самое главное и какие навыки помогут вам стать востребованным специалистом.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка



«Все получится — я узнавала»


Автор подкаста Виктория Бухаркина в своем подкасте разбирается, как стать востребованным специалистом в своей профессии, что поможет реализовать и увеличить внутренний потенциал, чему сегодня нужно учиться и какие подходы к образованию еще актуальны.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

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#образование #бизнес #работа #карьера #подкасты
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