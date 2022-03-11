Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/6e6/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6e68c71b7a97410c8006474d3133a939.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
12-novyh-trekov-ot-muzykantov-iz-central-noy-azii
12 новых треков от музыкантов из Центральной Азии
33
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:50

12 новых треков от музыкантов из Центральной Азии

Список новинок в мире музыки Центральной Азии, которые привлекли внимание слушателей.


Noorah — «Думала — любовь»



Новый трек от исполнительницы из Алматы был выпущен к 14 февраля. По словам девушки, песня родилась без логических выкладок, крупных мыслей, острых аллегорий — быстро и честно.


Akha — «Январь»




Красивый и нежный трек от автора нашумевшего хита «Какая ты красивая».


Madi Rymbaev — Ustamaimyn




Молодой музыкант из Казахстана покоряет соотечественников своими треками на казахском языке. Недавно он выпустил песню Ustamaimyn.


The Kitchen Songs — «Черный мотылек»




Певец Азамат Сыздыков из Казахстана на прошлой неделе выпустил сингл «Черный мотылек». Это последний трек из его сборника «Промежутки».


Мирас Жугунусов & 2RAR — «Ойлай берем»




Хит, который можно услышать на улицах Алматы, — «Ойлай берем», был выпущен совсем недавно. Певец даже выступил с концертом в Алматы.


Белый x Stunny Marque — Denge




Новая работа независимых музыкантов из Бишкека и Алматы — это гитарный трэп-бэнгер, пропитанный центральноазиатским колоритом.


Imanbek & BYOR — Belly Dancer



Иманбек продолжает сотрудничать с известными зарубежными музыкантами. Недавно он выпустил ремикс на мировой хит артиста BYOR — Belly Dancer.


Alan — «Калбадың»




Талантливый певец из города Каракол в Кыргызстане дебютировал на площадке KURLTAI. Его композиция из ряда колоритных и искренних историй об отношениях.


Нурмухаммед Жакып — «Самая самая»




Певец Нурмахаммбед Жакым захватил интернет своей новой песней на русском языке. Теперь на казахских тоях появится новый фаворит.


Азода — Ona sizni Baxtli qilaman




Певица Азода выпустила песню о матери, которая затронула своей грустной лирикой не только слушателей Узбекистана. Клип на трек набрал больше двух миллионов просмотров.


Gafur — «Февраль»




Трек «Февраль» попал в списки трендов, так как молодой исполнитель из Узбекистана покорил своим голосом молодых слушательниц.


Юлдуз Усмонова — Ado




Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова не перестает удивлять новыми треками. Ее новый релиз клипа на песню Ado на 16 месте среди музыкальных видео на вкладке «в тренде».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#новинки #музыка #артисты #музыканты #центральнаяазия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 фестивалей, которые нельзя пропустить в 2020 году
17281
Лучшие фотографии 2019 года, снятые на iPhone
8786
Где слушать аудиокниги: 8 удобных приложений для смартфона
20091