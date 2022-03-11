12 новых треков от музыкантов из Центральной Азии

Список новинок в мире музыки Центральной Азии, которые привлекли внимание слушателей.





Noorah — «Думала — любовь»

Новый трек от исполнительницы из Алматы был выпущен к 14 февраля. По словам девушки, песня родилась без логических выкладок, крупных мыслей, острых аллегорий — быстро и честно.





Akha — «Январь»

Красивый и нежный трек от автора нашумевшего хита «Какая ты красивая».





Madi Rymbaev — Ustamaimyn





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/21213980'>Ustamaimyn</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/7242654'>Madi</a> на Яндекс.Музыке

Молодой музыкант из Казахстана покоряет соотечественников своими треками на казахском языке. Недавно он выпустил песню Ustamaimyn.





The Kitchen Songs — «Черный мотылек»





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/21603551/track/102053256'>Чёрный мотылёк</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5460616'>the kitchen songs</a> на Яндекс.Музыке

Певец Азамат Сыздыков из Казахстана на прошлой неделе выпустил сингл «Черный мотылек». Это последний трек из его сборника «Промежутки».





Мирас Жугунусов & 2RAR — «Ойлай берем»

Хит, который можно услышать на улицах Алматы, — «Ойлай берем», был выпущен совсем недавно. Певец даже выступил с концертом в Алматы.





Белый x Stunny Marque — Denge





Новая работа независимых музыкантов из Бишкека и Алматы — это гитарный трэп-бэнгер, пропитанный центральноазиатским колоритом.





Imanbek & BYOR — Belly Dancer





Иманбек продолжает сотрудничать с известными зарубежными музыкантами. Недавно он выпустил ремикс на мировой хит артиста BYOR — Belly Dancer.





Alan — «Калбадың»

Талантливый певец из города Каракол в Кыргызстане дебютировал на площадке KURLTAI. Его композиция из ряда колоритных и искренних историй об отношениях.





Нурмухаммед Жакып — «Самая самая»





Певец Нурмахаммбед Жакым захватил интернет своей новой песней на русском языке. Теперь на казахских тоях появится новый фаворит.





Азода — Ona sizni Baxtli qilaman





Певица Азода выпустила песню о матери, которая затронула своей грустной лирикой не только слушателей Узбекистана. Клип на трек набрал больше двух миллионов просмотров.





Gafur — «Февраль»





Трек «Февраль» попал в списки трендов, так как молодой исполнитель из Узбекистана покорил своим голосом молодых слушательниц.





Юлдуз Усмонова — Ado





Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова не перестает удивлять новыми треками. Ее новый релиз клипа на песню Ado на 16 месте среди музыкальных видео на вкладке «в тренде».