12 новых треков от музыкантов из Центральной Азии

Список новинок в мире музыки Центральной Азии, которые привлекли внимание слушателей.
Noorah — «Думала — любовь»
Новый трек от исполнительницы из Алматы был выпущен к 14 февраля. По словам девушки, песня родилась без логических выкладок, крупных мыслей, острых аллегорий — быстро и честно.
Akha — «Январь»
Красивый и нежный трек от автора нашумевшего хита «Какая ты красивая».
Madi Rymbaev — Ustamaimyn
Молодой музыкант из Казахстана покоряет соотечественников своими треками на казахском языке. Недавно он выпустил песню Ustamaimyn.
The Kitchen Songs — «Черный мотылек»
Певец Азамат Сыздыков из Казахстана на прошлой неделе выпустил сингл «Черный мотылек». Это последний трек из его сборника «Промежутки».
Мирас Жугунусов & 2RAR — «Ойлай берем»
Хит, который можно услышать на улицах Алматы, — «Ойлай берем», был выпущен совсем недавно. Певец даже выступил с концертом в Алматы.
Белый x Stunny Marque — Denge
Новая работа независимых музыкантов из Бишкека и Алматы — это гитарный трэп-бэнгер, пропитанный центральноазиатским колоритом.
Imanbek & BYOR — Belly Dancer
Иманбек продолжает сотрудничать с известными зарубежными музыкантами. Недавно он выпустил ремикс на мировой хит артиста BYOR — Belly Dancer.
Alan — «Калбадың»
Талантливый певец из города Каракол в Кыргызстане дебютировал на площадке KURLTAI. Его композиция из ряда колоритных и искренних историй об отношениях.
Нурмухаммед Жакып — «Самая самая»
Певец Нурмахаммбед Жакым захватил интернет своей новой песней на русском языке. Теперь на казахских тоях появится новый фаворит.
Азода — Ona sizni Baxtli qilaman
Певица Азода выпустила песню о матери, которая затронула своей грустной лирикой не только слушателей Узбекистана. Клип на трек набрал больше двух миллионов просмотров.
Gafur — «Февраль»
Трек «Февраль» попал в списки трендов, так как молодой исполнитель из Узбекистана покорил своим голосом молодых слушательниц.
Юлдуз Усмонова — Ado
Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова не перестает удивлять новыми треками. Ее новый релиз клипа на песню Ado на 16 месте среди музыкальных видео на вкладке «в тренде».