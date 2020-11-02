12 научно-популярных подкастов про науку, космос и жизнь

«Голый землекоп»
Илья Колмановский в подкасте рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их делают, и отвечает на вопросы:
— Как врачи изобретают новые технологии для борьбы с Covid-19?
— Насколько тише стали наши города?
— Почему воздух — главный ресурс человечества?
— и другие.
Где слушать:
На сайте libolibo.ru
«Наука в ладошке»
Описание от авторов: «Критическое мышление здорового человека, а также зверята, женщины в науке и приятные доктора из доказательной медицины». Знания, которые пригодятся вам в повседневной жизни.
Где слушать:
«Розенталь и Гильденстерн»
Научно-популярный подкаст о русском языке и лингвистике.
Главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов и журналист Александр Садиков обсуждают, как устроен язык, как он меняется и почему мы готовы спорить об этом до потери голоса.
Где слушать:
«Сто лет — сто лекций»
Поэт, литературовед и критик Дмитрий Быков прочтет 100 лекций о русской литературе ХХ века. Он будет рассказывать о классике и литературных экспериментах, о бесспорных шедеврах и полузабытых текстах.
Открытые уроки литературы для всех возрастов. Один год — одна книга — одна лекция. С 1900 года до 2000.
Где слушать:
«Зачем я это увидел?»
Подкаст Arzamas об искусстве и выставках. Кто решил, что Леонардо да Винчи — гений? Почему на картинах Фрэнсиса Бэкона все такие уродливые? Что хорошего в современном искусстве? И почему мы все неправильно понимаем Дега?
Редактор Arzamas Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков обсуждают все это и многое другое.
Где слушать:
На сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Arzamas».
Daily Easy English Expression Podcast
Шон — ведущий и автор подкаста — носитель английского языка, который обучает иностранцев распространенным фразам и популярным идиомам. Он использует простые слова, четко проговаривает звуки и не перегружает информацией.
Каждый выпуск посвящен изучению одной фразы.
Где слушать:
«Вопрос ученому»
Подкаст, в котором известные ученые и эксперты отвечают на неожиданные вопросы, затрагивая самые разные темы. Почему Францией правило столько Людовиков? Что происходит внутри черных дыр? Правда ли, что нефть состоит из останков динозавров?
Где слушать:
StarTalk Radio
Интересный подкаст на английском языке от астрофизика Нила Деграсса Тайсона. Еженедельно к нему приходят знаменитости, комики, артисты, чтобы легко и доступно обсудить все космические темы, астрономические открытия.
Где слушать:
На сайте startalkradio.net
The Big Beard Theory
«Теория Большой Бороды» — научно-космическое русскоязычное аудиошоу. Новые выпуски выходят каждый четверг. Автор: Антон Поздняков.
Где слушать:
На сайте beardycast.com
«Newочём»
Авторы переводят и озвучивают все самое интересное, что появляется в зарубежном интернете. Можно узнать больше об экологии, медицине, психологии.
Где слушать:
На сайте newochem
«КритМышь»
«КритМышь» — это подкаст для тех, кто мыслит критически. Для тех, кто уже интересуется наукой, образованием и скептицизмом. Авторы поддерживают научный подход везде, где он возможен, честность и открытость к новой информации, готовность признать свою неправоту, желание узнавать новое.
Где слушать:
На сайте critmouse.ru
«Эволюционируй»
В подкаст «Эволюции» попадают лучшие лекции медийных ученых и популяризаторов науки из самых разных областей человеческого знания
Где слушать: