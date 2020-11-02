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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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12-nauchno-populyarnyh-podkastov-pro-nauku-kosmos-i-zhizn
12 научно-популярных подкастов про науку, космос и жизнь
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Сегодня в 11:30

12 научно-популярных подкастов про науку, космос и жизнь

«Голый землекоп»


Илья Колмановский в подкасте рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их делают, и отвечает на вопросы:

— Как врачи изобретают новые технологии для борьбы с Covid-19?

— Насколько тише стали наши города?

— Почему воздух — главный ресурс человечества?

— и другие.

Где слушать:

На сайте libolibo.ru

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подкасты


«Наука в ладошке»


Описание от авторов: «Критическое мышление здорового человека, а также зверята, женщины в науке и приятные доктора из доказательной медицины». Знания, которые пригодятся вам в повседневной жизни.

Где слушать:

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«Розенталь и Гильденстерн»


Научно-популярный подкаст о русском языке и лингвистике.

Главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов и журналист Александр Садиков обсуждают, как устроен язык, как он меняется и почему мы готовы спорить об этом до потери голоса.

Где слушать:

YouTube

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«Сто лет — сто лекций»


Поэт, литературовед и критик Дмитрий Быков прочтет 100 лекций о русской литературе ХХ века. Он будет рассказывать о классике и литературных экспериментах, о бесспорных шедеврах и полузабытых текстах.

Открытые уроки литературы для всех возрастов. Один год — одна книга — одна лекция. С 1900 года до 2000.

Где слушать:

YouTube

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образование


«Зачем я это увидел?»


Подкаст Arzamas об искусстве и выставках. Кто решил, что Леонардо да Винчи — гений? Почему на картинах Фрэнсиса Бэкона все такие уродливые? Что хорошего в современном искусстве? И почему мы все неправильно понимаем Дега?

Редактор Arzamas Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков обсуждают все это и многое другое.

Где слушать:

На сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Arzamas».

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Daily Easy English Expression Podcast


Шон — ведущий и автор подкаста — носитель английского языка, который обучает иностранцев распространенным фразам и популярным идиомам. Он использует простые слова, четко проговаривает звуки и не перегружает информацией.

Каждый выпуск посвящен изучению одной фразы.

Где слушать:

YouTube

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«Вопрос ученому»


Подкаст, в котором известные ученые и эксперты отвечают на неожиданные вопросы, затрагивая самые разные темы. Почему Францией правило столько Людовиков? Что происходит внутри черных дыр? Правда ли, что нефть состоит из останков динозавров?

Где слушать:

Яндекс.Музыка


где учиться


StarTalk Radio


Интересный подкаст на английском языке от астрофизика Нила Деграсса Тайсона. Еженедельно к нему приходят знаменитости, комики, артисты, чтобы легко и доступно обсудить все космические темы, астрономические открытия.

Где слушать:

На сайте startalkradio.net

YouTube

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The Big Beard Theory


«Теория Большой Бороды» — научно-космическое русскоязычное аудиошоу. Новые выпуски выходят каждый четверг. Автор: Антон Поздняков.

Где слушать:

На сайте beardycast.com

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«Newочём»


Авторы переводят и озвучивают все самое интересное, что появляется в зарубежном интернете. Можно узнать больше об экологии, медицине, психологии.

Где слушать:

На сайте newochem

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подкаст


«КритМышь»


«КритМышь» — это подкаст для тех, кто мыслит критически. Для тех, кто уже интересуется наукой, образованием и скептицизмом. Авторы поддерживают научный подход везде, где он возможен, честность и открытость к новой информации, готовность признать свою неправоту, желание узнавать новое.

Где слушать:

На сайте critmouse.ru

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«Эволюционируй»


В подкаст «Эволюции» попадают лучшие лекции медийных ученых и популяризаторов науки из самых разных областей человеческого знания

Где слушать:

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#наука #образование #обучение #онлайн #подкасты
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